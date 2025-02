지구원단, 제주 선인장으로 만든 비건 가죽 CACT 출시

친환경 원단 제조 스타트업 ‘지구원단’이 동물성 성분이 전혀 없는 비건 가죽, 선인장 가죽 CACT를 공식 출시하며 첫 번째 라인인 CACT-70을 선보였다.이번 제품은 제주도에서 자생하는 선인장 줄기를 활용하여 제작되었으며, 기존 인조가죽과 동물 가죽보다 월등히 낮은 탄소 배출량을 자랑한다.최근 비건 가죽이라는 용어는 종종 마케팅 전략으로 사용되는 경향이 있다. 이전에 사용되던 인조가죽이나 합성피혁을 단순히 '비건'이라고 명명하여 소비자들의 환경 친화적인 소비 욕구를 자극하는 방식이 바로 그 예다. 반면, 지구원단의 CACT-70은 선인장을 활용해 환경 영향을 줄인 진정한 비건 대체재로 주목받고 있다.‘CACT-70’라는 제품명은 선인장의 영문인 Cactus와 매일 70종의 생물이 멸종된다는 충격적인 현실을 반영해 만들었다. 지금의 추세가 이어질 시 2050년까지 지구상의 25%의 생물종이 멸종 위기에 처할 것이라는 경고를 내포하고 있다.CACT-70은 10가지 색상으로 출시되며, 각 색상은 멸종위기종을 기리기 위해 명명되었다. ‘반달가슴곰 블랙’, ‘담비 베이지’, ‘대륙사슴 브라운’ 등은 환경 문제에 대한 직관적인 인식을 유도하며, 소비자들에게 더욱 의미 있는 선택을 할 수 있도록 유도한다. 지구원단의 이번 컬렉션은 단지 패션을 넘어서, 지속 가능한 미래를 위한 새로운 방향을 제시하는 중요한 발걸음이다.지구원단의 CACT는 기존 인조가죽에서 사용되던 석유화합물을 선인장 및 식물성 성분으로 대체하여 제작된다. 이를 통해 원단 생산 시 발생하는 탄소 배출량을 크게 줄일 수 있다. 전통적인 동물 가죽 1야드 생산에 약 30kgCO2eq가 배출되는 반면, CACT는 단 3kgCO2eq만 배출되어 약 90%의 탄소 배출 절감 효과를 보인다.지구원단 신예훈 대표는 “CACT 1 야드를 사용할 때마다 나무 3그루를 심는 것과 동일한 탄소 저감 효과를 기대할 수 있다”며, “이번 제품 출시가 지속 가능성과 생물 다양성 보호를 위한 지구원단의 중요한 첫걸음이 될 것”이라고 밝혔다.CACT는 40년 이상의 경력을 자랑하는 장인들과 협업해 생산됐다. 이 제품은 국제적으로 인정받은 LWG(Leather Working Group)의 골드 인증과 ZDHC(유해화학물질 제로배출 협회. The Zero Discharge of Hazardous Chemicals Foundation) 인증을 받은 업체에서 제작되었으며, 미국 USDA 바이오함량 100% 인증과 유럽 Vincotte OK 바이오함량 최고 등급 인증을 받은 친환경 소재를 사용했다.또한, KC 섬유·가죽 제품 안전 기준에서 모든 항목에 대해 유해물질 불검출 판정을 받았으며, 5만 회 이상의 내마모도 시험을 통과해 탁월한 내구성을 입증했다. 기존 동물 가죽으로만 가능했던 공예 기술도 적용할 수 있다. 단면 마감 엣지코트 칠, 원단 피할, 고주파 불박 작업 등 다양한 고급 가공이 가능하다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com