띵띵땡, 웹어워드코리아 비영리단체 부문 최우수상 수상

크리에이티브 그룹 띵띵땡이 기후솔루션 웹사이트 리뉴얼 프로젝트를 통해 2024년 웹어워드코리아에서 비영리단체 부문 최우수상을 수상했다.웹어워드코리아는 국내 웹 디자인 시상식이다. 4,000명 이상의 인터넷 전문가들이 디자인 우수성과 웹사이트의 혁신성, 기능성, 브랜드 가치를 종합적으로 평가해 수상작을 선정한다.띵띵땡은 기후솔루션 웹사이트 리뉴얼을 통해 비영리단체의 글로벌 아이덴티티를 강화하고, 사용자 중심의 콘텐츠 노출 방식을 새롭게 적용하여 웹사이트의 기능성과 사용성을 크게 향상시켰다. 특히 브랜드 아이덴티티와 비주얼 아이덴티티를 고도화하고 기후솔루션의 글로벌 비전을 시각적으로 효과적으로 전달한 점이 높은 평가를 받았다.또한 브랜드의 진취적인 가치를 시각화하고, 그 과정에서 사용자의 감성을 자극하는 디테일한 디자인을 구현한 점이 주효하게 작용했다. 강렬한 컬러 팔레트와 안정적인 폰트 사용 등 시각적 요소들로 브랜드의 메시지를 명확히 전달했다는 평이다.한편, 띵띵땡은 이미 지난해 미스터리PC방 프로젝트로 웹어워드코리아 2023에서 대상을 수상했으며, 디자인엠포와 협업한 과천시장애인복지관 프로젝트로 독일 IF 디자인 어워드에서 'WINNER(본상)'을 수상한 바 있다. 독일 iF 디자인 어워드는 세계 3대 디자인 어워드로 손꼽히는 시상식이다.자사 웹사이트를 구축하는 'think thing thank Creative Group' 프로젝트를 통해 Red dot Design Award 2023의 웹 디자인 부문과 ICT Award Korea 2023의 디지털 서비스 이노베이션 부문에서 각각 'WINNER'와 'Bronze Prize'를 수상하는 등 다양한 글로벌 디자인 어워드에서 화려한 수상 경력을 보유하고 있다.윤영섭 띵띵땡 대표는 “제한 없이 자유로운 사고와 접근 방식을 바탕으로 브랜드 아이덴티티를 강화하고 사용자 경험을 발전시켜 브랜드의 비전까지 형상화 할 수 있는 디자인을 추구하고 있다. 브랜딩과 그래픽디자인 분야에서 확실한 강점을 보유한 만큼, 앞으로도 브랜드의 본질과 가치를 시각적으로 더욱 잘 나타내는 디자인을 통해 전 세계에서 인정받는 크리에이티브 그룹이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com