애드이피션시, 2024 구글 서치 엑셀런스 어워즈 연말결산 은상 수상

디지털 퍼포먼스 마케팅기업 애드이피션시(대표 박소현, 한유진)는 구글 서치 엑셀런트 어워드(Google Search Excellence Awards)에서 2024년 연말결산 은상 대행사(Agency of the Year)로 선정됐다고 밝혔다.구글 서치 엑설런스 어워즈는 Google Ads 검색 캠페인을 활용하는 대행사와 마케터가 참여하는 어워즈로 구글 검색 계정의 최적화 점수를 개선하고 캠페인 성과를 만들어낸 대행사와 마케터를 선정하여 시상한다. 애드이피션시는 2024년 연간 탁월한 캠페인 운영과 지속적인 성과 향상을 통해 2024년 우수 대행사(Agency of the Year)로 선정되었다.애드이피션시는 2024년 동안 각 분기별로 높은 점수를 유지하며, 특히 2분기 우승 대행사로 선정되었으며, 2분기, 3분기 연속으로 개인 부문에서도 수상하며 지속적인 구글 검색광고의 우수한 성과를 기록했다. 이를 통해 연말 최종 평가에서 은상 대행사로 선정되며 검색 광고 부문에서의 강력한 경쟁력을 입증했다.애드이피션시 관계자는 "이번 수상은 애드이피션시가 꾸준히 추구해온 데이터 기반 퍼포먼스 마케팅 전략과 개인 마케터들의 노력의 결실"이라며, "앞으로도 검색 광고를 포함한 디지털 마케팅 시장에서 혁신적인 성과를 창출하며 고객사와 함께 성장해 나갈 것"이라고 밝혔다.애드이피션시는 앞으로도 검색 광고를 포함한 다양한 디지털 광고 영역에서 AI 기술과 애드테크 솔루션을 활용하여 광고 성과를 극대화할 수 있는 전략을 지속적으로 발전시키며, 광고주에게 최적의 퍼포먼스를 제공하기 위한 노력을 이어갈 예정이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com