카카오와 네이버가 국내 대표 경제단체인 한국경제인협회(한경협)에 합류했다. 국내 IT 양대산맥인 카카오와 네이버가 한경협에 가입하면서 ‘테크 재벌’ 시대가 열렸다는 평가다.카카오와 네이버는 삼성·SK·현대차·LG·롯데 등 주요 그룹에 비해 업력이 짧지만 기업 규모가 커지면서 사회적 영향력이 확대됐다. 두 기업은 최근 10년간 눈부신 성장을 거뒀다. 카카오는 2016년 자산총액 5조1000억원으로 공정거래위원회 대기업집단에 65위로 처음 이름을 올렸다. 2024년 자산총액 35조1270억원으로 15위를 차지하고 있다.최초 대기업집단 지정연도와 비교하면 카카오는 8년 만에 자산총액이 30조원 넘게 급증하며 재계 순위가 50계단이나 올랐다. 네이버는 2017년 자산총액 6조6000억원으로 51위에 오른 뒤 2024년 22조8020억원으로 재계 23위로 올라섰다. 7년 만에 자산총액이 16조2000억원가량 늘며 순위도 28계단 뛰었다.그간 한경협은 이미지 쇄신과 제조업 중심에서 IT 산업으로 외연 확장을 위해 카카오·네이버 등 IT 기업에 가입 러브콜을 보내왔다. 한경협의 전신인 전국경제인연합회(전경련)는 2023년 카카오·네이버에 회원 가입을 요청하는 공문을 발송했으나 두 회사는 내부검토를 진행하며 가입을 심사숙고해왔다.IT 기업 대부분이 한국인터넷기업협회(인기협), 코리아스타트업포럼(코스포)에 가입돼 있어 각종 규제나 산업 생태계 발전을 위해 협회 차원에서 공동 대응하는 소통 창구가 존재했기 때문에 한경협 가입 유인이 크지 않았다. 네이버는 중견기업연합회와 벤처기업협회에도 가입돼 있다.하지만 인공지능(AI) 기술이 전 산업계를 재편하고 챗GPT와 딥시크의 등장, 트럼프 2기 행정부 출범으로 급변하는 산업·기술·정책 변화에 대응하기 위해 더 큰 창구가 필요해진 만큼 한경협 가입을 결정하게 됐다는 분석이 나온다.특히 IT 업계에서는 최근 국회에 발의된 ‘온라인 플랫폼 거래 공정화 법안’, ‘독점규제 법안’ 등 17건의 플랫폼 규제 법안과 관련해 기업 경쟁력이 약화할 수 있다는 우려가 커지고 있다. 공정위는 거대 플랫폼 기업이 자사 우대, 끼워팔기 등을 할 경우 관련 매출의 최대 8%까지 과징금을 부과하는 내용의 공정거래법 개정을 추진 중이다.해당 법안이 통과될 경우 미국과의 통상 마찰을 불러올 가능성도 제기된다. 구글·애플·아마존·메타 등 미국 빅테크들도 법 적용 대상이 되기 때문이다. 제이미슨 그리어 미국무역대표부(USTR) 대표 지명자는 앞서 인사청문회에서 한국 등의 플랫폼 규제 동향을 겨냥해 “용납할 수 없다”고 강경 대응을 예고했다.국내에서 온라인 플랫폼 규제 법안이 추진 중인 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 구글, 메타 등 미국 빅테크에 부당한 형태로 규제한 국가를 상대로 보복관세를 부과하겠다고 밝힌 만큼 해외 기업들을 제외한 국내 기업들에만 규제가 적용될 가능성도 배제할 수 없다.업계에서는 AI 패권을 둘러싼 치열한 글로벌 경쟁 상황에서 규제 입법이 오히려 국내 IT 기업들의 역차별을 심화시켜 발목을 잡는 족쇄로 작용할 수 있다는 위기감이 감돈다.한경협은 지난해 ‘AI 혁신위원회’를 신설하는 등 AI 관련 이슈에도 적극 대응 중이다. 기존 전통 제조업 중심에서 외연 확장을 위해 금융, 식품, 패션 등 산업군에서 회장단을 새롭게 영입하기도 했다.한경협은 글로벌 통상 불확실성에 대응하기 위해 올해 1월부터 트럼프 2기 TF를 운영 중이다. 류진 한경협 회장은 3월 중 사절단을 꾸려 미국을 방문할 예정이다. 플랫폼 규제 법안을 두고 미국과의 통상 마찰이 우려되는 상황에서 한국 기업의 입장을 전하기 위해 사절단에 카카오와 네이버 수장도 동행할 것이란 관측이 나온다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com