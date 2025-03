에듀앤텍 안영주 대표와 캐롤라인대학교 김광수 한국총장(사진제공 : 캐롤라인대학교)

글로벌 IT 교육 및 HRD 역량 컨설팅 전문기업 ㈜에듀앤텍(대표이사 안영주)은 미국의 캐롤라인대학교(한국총장 김광수)와 교육 및 연구 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.이번 협약을 통해 양 기관은 ▲산학협력을 통한 연구개발 프로젝트 협업 ▲최신 기술을 접목한 혁신적인 교육 프로그램 공동 연구 ▲평생교육 맞춤형 평생학습 프로그램 강화 ▲캐롤라인대학교 국제적 협력을 통한 교육 품질 향상 및 글로벌 인재 양성 ▲기관 홍보 및 공동 사업 추진 등 다양한 분야에서 협력을 강화할 예정이다.에듀앤텍은 국내외 대기업 및 공공기관을 대상으로 IT 및 경영 교육 컨설팅 서비스를 제공하며, SAP, Oracle, Red Hat 등 글로벌 벤더사의 공인교육 및 자격증 과정, ChatGPT등 생성형 AI를 포함한 리터러시시 교육과 직군별 IT교육, 계층별 맞춤 경영교육을 운영하는 Total HRD 전문 교육 기관이다.20여 년간 축적된 교육 노하우를 바탕으로 맞춤형 기업 교육을 제공하며 HRD 역량 강화를 지원하고 있다. 또한, 최근 ‘위플레이(WePlay)’ 브랜드를 통해 경영, 리더십, 계층, 조직 활성화 등 다양한 교육 프로그램을 제공하며, 여러 기업들로부터 호평을 받고 있다.미국 캐롤라인대학교는 글로벌 교육 및 연구 기관으로, 우수한 교육 프로그램과 다양한 장학 혜택을 통해 학생들의 학문적 발전을 지원하고 있다. 이번 협약을 통해 캐롤라인대학교는 에듀앤텍과의 협력을 기반으로 한국을 포함한 아시아 지역 학생들에게 더욱 폭넓은 학습 기회를 제공할 계획이다.에듀앤텍 안영주 대표이사는 "이번 협약을 통해 글로벌 교육 협력을 강화하고, IT 및 경영 분야에서 더욱 발전된 교육 기회를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"며 "특히, 기업과 학생들의 실무 역량을 강화할 수 있는 다양한 프로그램을 ACU와 함께 혁신적으로 만들어 나가겠다"고 밝혔다.캐롤라인대학교 김광수 한국총장은 “ACU는 이번 협약을 통해 한국 내 평생교육과 AI 기반 학습의 새로운 장을 열고자 한다”며 “㈜에듀앤텍과의 협력이 양 기관 모두에게 큰 시너지를 가져올 것”이라고 밝혔다.본 협약은 체결일로부터 3년간 유효하며, 별도의 서면 통보가 없는 한 자동 연장된다. 또한 양 기관은 협약의 지속적 발전을 위해 상호 협의하여 세부 사항을 조정해 나갈 예정이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com