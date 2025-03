무아스 플라즈마 헤어 드라이기 라인, 60억원 매출 기록

감성 라이프스타일 브랜드 무아스는 지난해 5월 헤어 드라이기 라인 출시 후 꾸준한 성장세를 보이며 누적 매출액 60억원을 돌파했다고 밝혔다.헤어 드라이기 라인은 지난해 출시한 ‘슈퍼 플라즈마 BLDC 헤어 드라이기 BASIC’, ‘슈퍼 플라즈마 BLDC 헤어 드라이기 PRO’, 그리고 올해 출시된 신제품 ‘슈퍼 플라즈마 BLDC 손 건조 헤어 드라이기’까지 총 3종으로 구성되어 있다.슈퍼 플라즈마 헤어 드라이기는 강력한 BLDC 모터와 플라즈마 기술을 적용해 빠른 건조와 정전기 방지가 동시에 가능한 제품이다. 특히 슈퍼 플라즈마 헤어 드라이기 PRO 제품은 뛰어난 성능과 다양한 기능으로 빠르게 입소문을 타면서 코스트코를 비롯한 온·오프라인 유통 채널에서 높은 판매량을 기록 중이다.현재 전국 17개 코스트코 매장과 코스트코 온라인몰, 무아스 브랜드 스토어에서 구매할 수 있다.신제품 플라즈마 손 건조 헤어 드라이기는 헤어 건조는 물론, 핸드 센서 감지 기능 장착으로 핸드 건조가 동시 가능한 2 in 1 기능을 가진 제품이다. 이 제품은 출시 직후부터 큰 관심을 받으며 1차 판매 종료 후 사전 예약 판매로 이어질 정도로 뜨거운 반응을 얻었다.최근에는 건조와 헤어 스타일링이 모두 가능한 에어롤 5 in 1 헤어 스타일러 등 혁신적인 제품을 선보이며 고객층을 더욱 확대하고 있다.또한 무아스는 헤어 드라이어 시장 성공을 기반으로 소형가전 제품인 ‘무아스 2 in 1 파워 제트 스팀다리미’를 코스트코에 추가로 선보였다. 2 in 1 스팀 다리미는 스팀과 다림 모드를 모두 갖춘 제품으로 강력한 스팀 분사와 살균, 탈취 기능 등 실용적인 요소를 강조한 것이 특징이다.무아스 관계자는 “이번 헤어 드라이기 라인의 누적 판매액 60억 원 돌파는 출시 초기부터 이어진 소비자들의 뜨거운 반응과 함께 제품의 경쟁력을 입증한 결과”라며, “앞으로도 고객의 라이프스타일을 함께 고민하며, 무아스만의 차별화된 기술력과 감성적인 디자인을 바탕으로 고객 만족도를 높이고, 혁신적인 제품으로 새로운 소비자층을 지속적으로 확보해 나갈 것”이라고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com