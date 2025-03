베트남 푸꾸옥, 여행 최적기 맞아 다채로운 프로그램 진행

한국인에게 인기 있는 여행지로 손꼽히고 있는 베트남 푸꾸옥이 여행 황금시즌을 맞아 관광객들을 위한 다채로운 프로그램을 준비 중이다.현재 푸꾸옥은 연중 가장 아름다운 시기를 맞이하고 있다. 바다는 잔잔하고 날씨는 여행을 즐기기에 최적의 상태이다. 우기가 시작되기 전, 바로 지금이 ‘베트남의 보석’이라 불리는 이 섬을 방문하기에 가장 좋은 시기이다.이미 푸꾸옥은 합리적인 여행 비용, 짧은 비행 시간, 다양한 항공사의 직항 노선, 그리고 한국에서는 경험할 수 없는 특별한 액티비티들로 한국인 관광객들에게 높은 인기를 얻고 있다. 여행 전문 사이트 ‘Kyowon Tour Travel’이 1월 28일 발표한 데이터 분석에 따르면, 지난 설 연휴 기간 동안 한국인들이 가장 많이 찾은 베트남 여행지 중 하나가 바로 푸꾸옥이었다.푸꾸옥이 준비한 황금시즌 첫번째 선물은 화창한 날씨다. 푸꾸옥의 건기는 3월부터 4월, 그리고 5월 초까지 이어지는데, 하늘이 맑고 푸르며, 햇살이 따뜻하고 바다는 잔잔하다. 기온도 27~30도 사이로 너무 덥지 않고 공기가 신선해 해변에서 시간을 보내거나 야외 활동을 즐기기에 최적의 조건을 갖추고 있다.두번째 선물은 천혜의 자연경관. 남쪽 섬에 위치한 켐비치(Bãi Kem)와 싸오비치(Bãi Sao)는 세계적으로 손꼽히는 아름다운 해변으로, 에메랄드빛 바다와 넓고 부드러운 백사장, 그리고 눈부신 황금빛 햇살로 유명하다. 특히 켐비치에는 세계적인 럭셔리 호텔 브랜드가 자리 잡고 있어, 고급 스파부터 미식까지 완벽한 여행 경험을 선사한다.세계에서 가장 긴 3선 케이블카를 이용한 혼똠섬 여행도 푸꾸옥이 준비한 특별한 프로그램 중 하나다. 세계 최장 3선 케이블카를 타고 하늘 위를 떠다니며 투명한 바다, 섬 곳곳에 자리 잡은 에메랄드빛 작은 섬들, 그리고 하얀 모래사장을 한눈에 감상할 수 있다.혼똔섬에 도착하면 썬월트 혼똔섬 (Sun World Hon Thom)에서 특별한 모험이 기다리고 있다. 베트남에서 유일한 목재 롤러코스터가 있는 Exotica Village, 그리고 아시아 최고의 워터파크로 손꼽히는 Aquatopia에서 짜릿한 워터 슬라이드와 유유히 흐르는 게으른 강(Lazy River)까지 다양한 놀이기구를 즐길 수 있다.밤이 되면 펼쳐지는 다채로운 프로그램들도 관광객들에게 즐거움을 선사할 것으로 보인다. VUI-Fest 야시장에서는 신선한 해산물과 저렴한 베트남 로컬 음식을 맛볼 수 있으며, 썬셋타운에 위치한 ‘키스 브리지(Kiss Bridge)’에서 로맨틱한 석양을 감상할 수도 있다. 또한, 이곳에서는 세계적인 수준의 공연 ‘Kiss of the Sea’, ‘Symphony of the Sea’ 등 예술적 감각이 넘치는 쇼가 펼쳐진다.‘Symphony of the Sea’ 쇼는 제트스키와 플라이보드 세계 챔피언들이 선보이는 수준 높은 공연과 환상적인 레이저 효과, 그리고 불꽃놀이와 워터쇼가 어우러진 장대한 무대이다. 하지만 이 특별한 공연은 4월 15일까지 이어진다.이 밖에도 ▲럭셔리 리조트에서 여유로운 휴식 ▲신선한 해산물과 다양한 베트남 요리 ▲특산품인 젓갈 공장이나 진주 양식장 방문 ▲매일 밥 화려한 불꽃놀이 등고 푸꾸옥 썬셋타운에서 즐길 수 있는 매력적인 이벤트들이다.선셋타운에 위치한 미니 호텔 체인 운영자는 “이제 몇 주 후면 푸꾸옥의 건기가 끝나고 우기가 시작된다. 푸꾸옥이 가장 빛나는 이 시기에 방문할 수 있는 마지막 기회”라며 “특별한 여행을 계획하고 있다면, 서둘러 떠나야 할 때다. 첫 우기가 내리기 전에 푸꾸옥에서 잊지 못할 순간을 만들어 보길 바란다”고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com