디와이파워, 스마트팩토리 가속화를 위한 디지털 전환 Two Track 전략 순항 중

디와이파워주식회사는 지속성장을 위하여 2020년부터 ‘Deep Challenge’를 경영방침으로 수립하고, ‘스마트팩토리 가속화를 위한 디지털 전환’을 핵심전략으로 선정하였다. 대표이사 직속의 디지털 전환 전담 조직을 발족하고 ‘DDD(DYP Digital Display)’ 프로젝트를 추진하여 IoT(Internet of Things) 및 ICT(Information and Communications Technology, 이하 동일)를 활용한 스마트팩토리로의 전환을 추진하였다.디와이파워는 프로젝트 추진 과정에서 산업통상자원부 주관 국책사업인 ‘지능형 뿌리공정 시스템 구축사업’을 수주함에 따라 스마트팩토리와 관련한 다방면의 전문가 코칭과 정책자금을 지원받았다. 정부의 지능형 제어라는 고도화 모델을 지향하는 국책사업을 수행하기 위해서는 AI(Artificial Intelligence, 이하 동일) 도입이 필수적이었고, 이를 위해 공장 전체 데이터를 통합 및 가시화하는 MES(Manufacturing Execution System, 이하 동일)가 선결 조건이었다. 이에 디와이파워는 MES를 구축함으로써 AI 기반을 다지는 선행 프로젝트와 지능형 제어 기반 뿌리 업종 맞춤형 시스템 구축을 후행으로 하는 Two Track 전략을 진행하고 있다.2023년부터 전 임직원과 솔루션 공급 업체, 협력 업체까지 공동 협력하여 추진한 결과, 스마트팩토리를 성공적으로 구축하여 안정적으로 운영하고 있다. 특히 선행 프로젝트의 산출물인 실시간 제조 정보 연결 체계에 따라 유압실린더 핵심 원자재에 제조 이력 코드를 부착하고 전체 공정에서 해당 코드를 스캔하도록 하여, 생산실적 및 주요 정보가 제조실행시스템에 자동 기록되고 있다이에 더해, 디와이파워는 국가 지정 뿌리 공정으로 분류된 용접과 도금 공정에서도 이미 AI와 접목된 지능형 제어 기술을 가시화했다. 유압실린더용 로드 용접 공정과 도금 공정에서 품질 결정 인자에 대한 정보를 실시간 수집하고, 양품과 불량품 조건이 학습된 AI가 합. 부 판정은 물론 최적 조건을 권고한다. 이후로도 AI 도금 표면 검사 적용과 디지털 트윈 및 시뮬레이션 기능을 장착하는 것을 목표로 하고 있다. 디지털 트윈을 통해 용접과 도금 공정의 모든 설비 상황이 실시간으로 모니터링되고, 시뮬레이션으로 품질 이상 및 설비 트러블 발생도 예측할 수 있을 것으로 기대된다.“향후 스마트팩토리 가속화를 위한 디지털 전환 연계 프로젝트로 용접 공정 AI의 성공 노하우를 바탕으로 후속 공정에도 확대 접목할 계획이다. 또한 FEMS(Factory Energy Management System) 구축, 협력 업체 AI 구축 지원 등 국내를 비롯한 해외 사업장까지 동일 수준의 디지털 전환을 적용하여 글로벌 고객을 만족시키겠다”고 관계자는 밝혔다.디와이파워주식회사는 2014년 디와이주식회사(구. 동양기전) 유압기기사업부를 분할하여 설립된 건설기계용 유압실린더 전문 기업으로 분할 이후 사업집중화와 책임경영을 통해 글로벌 기계 부품 기업으로 도약했다. 국내외 사업장에서 굴삭기, 고소작업차, 지게차, 로더 등의 핵심부품인 유압실린더를 생산하며, HD현대건설기계, HD현대인프라코어, TEREX, CATAPILLAR, HITACHI, VOLVO, JCB 등 세계 탑티어 제조사에 제품을 공급하고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com