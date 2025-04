멋쟁이사자처럼, 미네르바 대학과 글로벌 AI 네트워킹 행사 ‘CAMPUS AI TALK’ 성료

IT 및 창업 교육 기업 멋쟁이사자처럼(이하 ‘멋사’)은 미네르바 대학교와 공동 주최한 글로벌 AI 네트워킹 행사 ‘CAMPUS AI TALK’를 성료했다고 밝혔다.이번 행사는 지난 4월 3일 서울 광화문에 위치한 멋사 사옥에서 열렸으며, 멋사가 운영하는 IT 창업 동아리 ‘멋사 대학’ 소속 학생을 포함해 AI 분야 취업 및 창업에 관심 있는 학생 총 60여 명이 참석했다.미네르바 대학은 서울을 포함한 전 세계 7개 도시를 캠퍼스로 삼아 온라인 기반 수업과 프로젝트 중심 학습을 제공하는 글로벌 교육기관이다. 이번 행사는 AI와 커뮤니티에 관심 있는 국내외 학생들을 연결하고, 향후 글로벌 협업 기반을 조성하고자 하는 취지로 기획됐다.행사는 ▲AI in Communities ▲AI in Education ▲AI in Tech라는 3가지 키워드를 주제로 구성됐다. 학생들이 직접 발표에 참여하는 ‘AI 미니 세션’과 자유롭게 의견을 나누는 네트워킹 프로그램이 이어졌다. 발표 세션에서는 AI 시대에 포용적 커뮤니티가 갖는 의미, 교육 현장에서의 AI 활용 방안, 개발자 관점에서 본 AI 기술의 영향력 등 다양한 주제에 대한 학생들의 통찰과 아이디어가 공유됐다.멋사 커뮤니티 그룹 김지영 리드는 “AI를 키워드로 멋사 대학과 미네르바 대학 학생들을 연결할 수 있어 매우 고무적이었다”며, “앞으로도 국내 IT 창업 인재들이 AI를 도구로 삼아 글로벌 시장에 도전할 수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.한편, 멋사 대학은 2013년 출범한 이후 전국 54개 대학이 참여 중인 국내 IT 창업 동아리다. 2021년에는 미국 법인을 설립하며 미국 서부권 대학을 중심으로 글로벌 커뮤니티 확장에도 박차를 가하고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com