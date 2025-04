더존비즈온, 실적 성장 지속·주가 매력도 점증 구간 진입[베스트 애널리스트 추천 종목]

[베스트 애널리스트 추천 종목]정보통신기술(ICT) 기업 더존비즈온의 1분기 영업이익은 전년 동기 대비 32% 증가한 239억원을 예상한다. 업무용 솔루션 ‘아마란스10(Amaranth10)’과 업무용 솔루션과 결합된 AI 비서 ‘ONE AI’ 효과로 매출과 영업이익 개선 효과가 지속되고 있다.2024년 4분기 실적 서프라이즈 이후 주가는 42.6% 하락했다. 이는 제4인터넷전문은행 포기로 은행업 진출을 기대했던 수급의 이탈로 분석된다. 또 트럼프 관세 영향과 글로벌 인공지능(AI) 소프트웨어(SW) 동반 약세로 투자 심리가 악화된 영향이다.더존비즈온은 지난 3월 17일 혁신 금융 플랫폼 사업 전략을 재조정한다며 제4인터넷전문은행 예비인가 신청에 참여하지 않기로 결정했다. AI 서비스 라인업 확장 등을 통해 안정적으로 성장 중인 기존 사업 설루션의 강점을 극대화할 수 있는 ‘혁신 금융 플랫폼’ 구축에 주력한다는 방침이다.더존비즈온의 올해 1분기 연결기준 매출액은 13.7% 증가한 1073억원, 영업이익은 32.0% 증가한 239억원으로 비수기에도 준수한 실적을 기대한다.3월 말 기준 ONE AI 고객사는 3300~3500개 수준으로 매월 500개 이상의 신규 고객이 유입된다.아마란스10 전환비율 상승과 고수익성의 ONE AI 효과로 매출과 수익 개선이 지속될 전망이다.ONE AI의 1분기 매출은 20억원을 상회할 전망이다. 높은 수익성 감안 시 별도 기준 영업이익은 30.9% 증가한 250억원 이상의 서프라이즈가 예상된다.연결 자회사 적자와 별도 기준 판관비 상승 가능성이 상존하나 아마란스10의 매출 기여도 증가와 ONE AI의 수익 증가의 긍정적인 효과에 주목할 때이다.실적 추정치는 상향했으나 목표주가는 기존 대비 23% 하향 조정한다.목표주가는 2025년 주당순이익(EPS) 2186원에 목표 주가수익비율(PER) 38.9배(2020~2024년 평균 주가수익비율에 11.2% 할인) 적용했다.글로벌 AI 소프트웨어의 주가 하락, 미국 관세정책에 따른 시장 변동성 확대로 괴리율 축소 대응이다. 불확실성 완화 시 실적 성장과 밸류에이션 매력이 부각될 것으로 판단한다.이병화 신한투자증권 애널리스트2024 하반기 스몰캡 부문 베스트 애널리스트