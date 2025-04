루디움-펜타베이스, 글로벌 웹3 빌더 프로그램 ‘로드 투 서울–파운더스 테이블’ 진행

웹3 빌더 커뮤니티 루디움(Ludium)과 웹3 전문 마케팅&컨설팅 펌 펜타베이스(Pentabase)가 오는 4월 14일 오후 1시, 서울 잠실에 위치한 Sky31 컨벤션 오디토리움에서 웹3 빌더 생태계 육성을 위한 「2025년 로드 투 서울–파운더스 테이블(Road to Seoul – Founders Table)」을 개최한다.전 세계 유망 웹3 프리 시드 빌더들의 참여가 예정되어 있는 「2025년 로드 투 서울–파운더스 테이블」은 글로벌 웹3 빌더들이 컨퍼런스 및 해커톤 등 다양한 성장 기회를 경험할 수 있도록 기획된 글로벌 시리즈 프로그램 ‘로드 투 글로벌 스테이지(Road to Global Stage)’의 일환으로 마련됐다.최근 블록체인에 기반한 크립토 업계는 세계 경제 침체의 직격탄을 피하지 못하고 있는 가운데, 한국은 높은 거래량에도 불구하고 글로벌 프로젝트 생태계에서의 입지 약화라는 과제를 안고 있다는 것이 문제점으로 지적되어 왔다. 이에 루디움과 펜타베이스는 서울이 더 이상 거래소 리스팅을 위한 최종 단계가 아닌 빌더들이 실질적인 성과를 만들 수 있는 기회의 땅이라는데 공감하고, 올해 ‘로드 투 글로벌 스테이지’의 첫 번째 도시로 서울을 선정했다.이번 「2025년 로드 투 서울–파운더스 테이블」은 현재 서비스를 운영 중이거나 그에 준하는 단계의 프로젝트를 중심으로, 성과 공유 및 투자 유치, 상품 판매 등 실질적인 사업화 기회를 제공하는데 초점을 맞추고 있다. 단순 네트워킹을 넘어 글로벌 진출을 준비 중인 프로젝트들의 실질 검증과 성장을 위한 플랫폼으로써 유의미한 성과를 보유한 빌더들과 투자자, 업계 관계자들이 직접 한데 모여 지속적인 발전을 도모할 수 있는 기회의 장이 될 것으로 기대를 모으고 있다.전문성 강화를 위해 Berachain의 APAC 리드 Ella Qiang, Gensyn의 공동 창업자 겸 CEO인 Ben Fielding, Theoriq의 공동 창업자 겸 CEO,David Müller, Injective에서 Ecosystem Growth를 맡고 있는 Justin Wu가 심사위원으로 참여하는 가운데, Google for Startups, OpenBuild, Fracton, Rise in, HACK QUEST, DoraHacks, AKINDO, COINEASY 등도 커뮤니티 파트너로 참여해 프로그램에 힘을 보탤 예정이다.루디움의 Agwn 대표는 “한국은 여전히 강력한 사용자 기반과 시장 잠재력을 보유하고 있다.”라며 “이번 「2025년 로드 투 서울–파운더스 테이블」을 통해 한국의 수도 서울이 글로벌 웹3 빌더들의 중심지로 다시 부상할 수 있기를 기대한다”라고 밝혔다.한편 루디움은 교육, 인큐베이션, 인베스트먼트, 리쿠르트먼트 프로그램 등을 통해 빌더들의 글로벌 시장 도약을 지원하고 있으며, 현재까지 40여 개의 웹3 재단과 교육 ,해커톤, 인큐베이션 프로그램 협업을 진행했다. 현재 블록체인 전문가 과정을 통해 글로벌 취업 시장으로 진출하고자 하는 개발자, PM 등을 위한 취업, 인턴 연계 프로그램을 진행하고 있으며, 자체적인 HR 플랫폼 구축을 통해 검증 가능한 자율 인력 프로토콜(Autonomous HR Protocol) 구축에 매진하고 있다.2018년 설립된 펜타베이스는 블록체인 프로젝트 인큐베이션, 디지털 자산 관리, 홍보(PR) 등 다양한 서비스를 제공하고 있으며, 특히 분산 원장 기술(DLT)과 블록체인 분야에 특화된 서비스를 제공하고 있다. 국내 프로젝트의 글로벌 시장 진출과 해외 프로젝트의 국내 시장 활성화를 지원 중으로, 지난해 10월, 브랜드 리뉴얼을 단행해 웹사이트를 개편하고, 각 프로젝트의 고유한 판매 포인트(USP)를 강조하는 스토리텔링 기반의 마케팅 전략을 도입하기도 했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com