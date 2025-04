마운틴듀 X QWER, 공식 캠페인 음원 ‘PLAY.WE.DEW’ 공개 하루 만에 100만 뷰 돌파

한국펩시콜라의 대표 브랜드 마운틴듀(Mountain Dew)가 걸밴드 QWER과 함께한 공식 캠페인 음원 ‘PLAY. WE. DEW’를 지난 4월 13일(일) QWER의 유튜브 공식 채널을 통해 공개했다.본 음원은 마운틴듀의 2025년 연간 브랜드 캠페인 ‘PLAY. WE. DEW’의 메인 테마곡으로, 공개 24시간 만에 유튜브와 인스타그램 공식 계정 합산 기준으로 약 100만 조회수를 기록하며 뜨거운 반응을 얻고 있다.이번 콜라보 음원은 단순한 광고 캠페인 콘텐츠를 넘어, 팬들에게 높은 음악적 완성도로 주목받고 있다. 공식 유튜브와 인스타그램 채널에는 1,500개 이상의 반응이 달렸으며, “광고 음원이라니 아쉽다”, “이 정도면 정식 발매해줘야 하는 거 아닌가요?”, “QWER과 마운틴듀의 찰떡 케미” 등 긍정적인 피드백이 이어지고 있다.걸밴드 QWER은 지난해부터 마운틴듀의 공식 모델로 활동하며 콜라보 음원을 선보이는 등 활발한 활동을 이어가고 있다.마운틴듀 브랜드 관계자는 “마운틴듀는 게이머와 창작자들을 향한 열정을 2025년에도 다양한 방식으로 전할 계획”이라며, “음원 공개 소개글에서 언급한거와 같이 오는 하반기에는 새롭게 선보일 ‘마운틴듀 제로’와 함께 더욱 다채로운 콘텐츠를 만나보실 수 있을 것”이라고 전했다.한편, 이번 음원은 상업용 음원 사이트에는 등록되지 않는 광고용 콘텐츠로, 팬들 사이에서 ‘정식 음원화’ 요청이 이어지고 있다. 하지만 유튜브에서 ‘PLAY. WE. DEW’를 검색하면 QWER의 공식 채널을 통해 감상할 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com