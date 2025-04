백악관 행정명령 서명식에 참석



중국과 대화하고 있느냐는 질문에 "물론"이라고 대답

"앞으로 3~4주 정도에 결정날 것"

시진핑 중국 국가주석. 사진=연합뉴스

"앞으로 3~4주 정도로 생각한다(I would think over the next 3~4 weeks),“도널드 트럼프 미국 대통령은 17일(현지시간) 관세를 놓고 격돌 중인 중국과의 협상 타결이 가능한 시점에 대해 이같이 밝혔다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 진행된 행정명령 서명식을 진행했다. 이 자리에서 그는 "우리는 중국과 대화 중이다. 그들이 수 차례 연락해왔다"면서 이처럼 밝혔다.그는 미국의 상호 관세 부과 이후 중국과 대화하고 있느냐는 질문에 "물론"이라고 답했다.또 시진핑 국가주석과 직접 대화한 적이 있는지 묻는 말에 "나는 그것이 있었는지를 말한 적이 없다. 부적절하다"면서도 "그가 그랬다는 것이 명확하지만, 그것에 대해서는 곧 이야기할 것"이라고 했다.트럼프 대통령은 또 "우리는 중국과 협상을 타결할 것"이라면서 "우리는 모두가 와서 사고 싶어 하는 큰 상점"이라고 말했다.중국에 대한 관세 추가 보복 가능성에 대해서도 언급했다.그는 중국이 관세를 더 올리면 추가로 보복 조치를 할 것이냐는 질문에 "나는 그들이 더 높이길 원치 않는다"라면서 "왜냐하면 어느 지점에서는 사람들이 사지 않게 만들기 때문이다. 그래서 나는 더 높이기를 원치 않거나 그 수준까지 가지 않을 수도 있다"라고 말했다.트럼프 대통령은 이에 앞서 조르자 멜로니 이탈리아 총리와의 오찬 및 정상회담 등에서 '시 국가주석에 전화할 것이냐'는 취재진 질문에 "우리는 중국과 매우 좋은 협정을 맺을 것이라고 나는 생각한다"라고 강조하기도 했다.한국 등 다른 나라와의 상호관세 협상에 대해서도 입을 열었다.트럼프 대통령은 "모든 국가와 협상이 잘 진행되고 있다"라면서도 "만약 그들이 협상을 원하지 않는다면 우리가 그들을 위해 협상할 것"이라고 말했다.그는 "많은 국가가 우리와 협상을 하고 싶어 한다. 솔직히 나보다 그들이 더 협상하길 원한다"면서 "우리는 (그들의 입장을) 들을 것이며 공정하게 대할 것"이라고 말했다.그러나 트럼프 대통령은 "거래를 결정하는 것은 우리다(we're the one that sets the deal)"라면서 "그것이 우리가 할 일"이라고 말했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com