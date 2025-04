이미지 크게보기 2017년 첫 내한공연 당시 콜드플레이 공연 모습/사진=연합뉴스

콜드플레이 내한공연에서 서울이 자이로밴드 회수율 1위를 기록해 업로드 된 사진

세계적 록밴드 콜드플레이(Coldplay)의 단독 내한 콘서트에서 때아닌 한일전이 벌어져 화제다.콜드플레이는 이달 16일부터 오는 25일까지 경기 고양종합운동장에서 '라이브 네이션 프레젠츠 콜드플레이: 뮤직 오브 더 스피어스 딜리버드 바이 디에이치엘(LIVE NATION PRESENTS COLDPLAY : MUSIC OF THE SPHERES DELIVERED BY DHL)를 열고 공연을 펼치고 있다.콜드플레이는 투어시 야광봉 대신 친환경 재질로 만든 LED 자이로밴드를 관객들에게 나눠주고 공연이 끝난 뒤 탄소배출 감소를 위해 회수한다. 공연장 스크린에는 월드투어가 열린 도시별 회수율을 보여줌으로써 각 도시간 선의의 경쟁 구도를 만들고 있다.고양 콘서트에서도 전광판에 '팔찌 재활용 리더보드'라며 홍콩, 도쿄, 헬싱키의 회수율을 띄워놨는데, 서울 공연 전까지 가장 높은 회수율을 보인 도시는 일본 도쿄와 핀란드 헬싱키(97%)였다. 이어 덴마크 코펜하겐(96%), 아르헨티나 부에노스아이레스, 스웨덴 예테보리(94%)가 뒤를 이었다.16일 첫 내한 콘서트 회수율은 96%를 기록했다. 회수율이 공개되자 팬들은 사회관계망서비스(SNS)에 반납을 독려했다. 누리꾼 중 일부는 팔찌 재활용 리더보드 사진을 공유하며 "일본한테 질 건 아니죠?" "한일전은 무조건 이기라고 배웠다" 등의 반응을 보였다.이후 공개된 18일 콘서트에서 자이로밴드 회수율은 98%를 기록하며 서울이 1위에 올랐다. 1위 소식에 누리꾼들은 "역시 한국인들 긁으면 큰일난다" "한국인의 독기"라며 '한일전이 아니었다면 팔찌 회수율이 이 정도로 높진 않았을 것'이라는 반응이다.한편 콜드플레이는 처음 한국을 찾은 2017년 4월에도 대통령 자리가 공석이었다. 대통령 탄핵으로 부재중일 때만 한국을 방문해 '탄핵 전문 내한 가수'라는 별명을 얻었다.콜드플레이 역시 한국의 정치 상황에 대해 알고 있어 18일 공연에서 "한국에 올 때마다 대통령이 없네요"라는 발언을 해 화제가 되기도 했다.조수아 인턴기자 joshua@hankyung.com