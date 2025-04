다운타우너, TWS 미니 3집 발매 기념 콜라보 한정판 세트 메뉴 출시

2016년 론칭한 패스트&프리미엄 수제버거 브랜드 다운타우너가 그룹 TWS(투어스)의 미니 3집 ‘TRY WITH US’ 발매를 기념해 한정판 콜라보레이션 세트 메뉴를 출시한다고 밝혔다.이번 콜라보레이션은 지난 21일 발매된 TWS의 세 번째 미니앨범 ‘TRY WITH US’에 착안해 ‘TRY DOWNTOWNER WITH TWS’를 컨셉트로 TWS 멤버들이 추천하는 메뉴를 조합한 3가지 세트를 구성하였다. 본 세트 메뉴는 4월 24일부터 6월 18일까지 전국 12개 다운타우너 매장에서 만나볼 수 있으며, 해당 메뉴 구매 시 한정판 머치를 받을 수 있는 기회가 담긴 스크래치 쿠폰이 증정된다.스크래치 쿠폰은 콜라보레이션 세트메뉴 1개당 1개가 증정되며, TWS 미니 3집 미공개 포토엽서 7종 세트와 더불어 포토카드 홀더, 콜라보레이션 스티커 등의 한정판 머치를 받을 수 있는 기회가 제공된다.다운타우너 TWS 세트는 대표 제품인 다운타우너버거와 고구마프라이즈, 탄산음료로 구성된 TRY SET, 신선한 바질과 담백한 생모짜렐라의 조합이 돋보이는 생바질모짜렐라버거와 점포모짜스틱, 탄산음료로 구성된 WITH SET, 매콤한 양념의 풀드 포크가 돋보이는 스파이시풀드포크와 갈릭버터프라이즈와 탄산음료로 구성된 US SET 등 TWS 멤버들이 직접 선택한 메뉴들로 구성됐다.이번 콜라보레이션 기간 다운타우너의 플래그십 스토어인 한남점, 청담점, 대구점은 미니 3집으로 돌아오는 TWS를 기다리고 맞이하는 공간인 정류장 컨셉트 ‘STATION THE BLUE’로 꾸며질 예정이다.또한 다운타우너 TWS 세트는 특별히 디자인된 박스 패키지에 제공된다.다운타우너 관계자는 “이번 콜라보레이션은 다운타우너와 TWS의 첫 만남으로 멤버들의 맑고 깨끗한 소년미가 브랜드의 활기찬 이미지와 잘 어우러져 시너지 효과를 낼 것으로 기대한다”며, “앞으로도 고객들이 단순히 햄버거를 먹는 것에 그치지 않고, 차별화된 브랜드 경험을 할 수 있도록 다양한 시도를 하겠다”고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com