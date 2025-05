2주 내 의약품 관세 발표

다음주 약값 관련 큰 발표도

도널드 트럼프 미국 대통령. 사진=연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 의약품에 대한 품목별 관세와 관련해 “향후 2주 이내(over the next two weeks)에 발표할 것”이라고 밝혔다.5일(현지시간) 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 의약품 제조 촉진 관련 행정명령을 서명하면서 ‘의약품에 대한 관세율 및 발표 시기 등을 결정했느냐’는 질문에 이같이 답했다.그는 “전 세계 다른 나라와 비교해 우리는 매우 불공정하게 갈취를 당하고 있다”며 “다음 주 의약품 가격과 관련해 큰 발표를 할 것”이라고 말했다.트럼프 대통령은 취임 후 여러 차례 의약품에 관세를 부과할 것이라 예고해왔다. 이날 행정명령에는 식품의약국(FDA)에 미국 내 새로운 제약 공장을 짓는데 걸리는 승인 시간을 단축하는 내용이 담겼다. 미국 환경보호국(EPA)에도 관련 승인 절차를 가속하도록 하는 내용이 포함돼 있다. 반면 해외에 있는 제조 시설에 대해서는 검사 수수료를 인상하고, 유효 성분(active ingredient)의 보고 이행을 강화하는 등 까다로운 규제를 적용하도록 했다. 이를 통해 자동차, 반도체, 철강·알루미늄 등과 마찬가지로 의약품의 미국 내 생산을 유도하겠다는 것이다.미 상무부는 4월 초 특정 수입 의약품이 국가 안보에 미치는 영향을 파악하기 위한 무역확장법 232조 조사를 개시했다. 이는 수입 의약품에 대한 관세를 부과하기 위한 사전 조치로 해석됐다.한편 트럼프 대통령은 이날 위험한 ‘기능 강화(Gain-of-function)’ 연구에 연방 자금 투입을 금지하는 행정명령에도 서명했다.변종 바이러스 등에 대한 연구인 기능 강화 연구는 ‘코로나19 중국 기원설’과 관련돼 주목을 받은 바 있다.트럼프 대통령은 이 행정명령에 서명하며 “이것은 중요한 사안”이라면서 “(이 조치가 있었다면) 우리가 겪었던 문제를 안 겪었을 수도 있다”라고 주장했다.김태림 기자 tae@hankyung.com