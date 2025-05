LG에너지솔루션 2025 인터배터리 유럽 부스 조감도. 사진=LG에너지솔루션

삼성SDI 인터배터리 유럽 2025 부스 조감도. 사진=삼성SDI

LG에너지솔루션과 삼성SDI가 오는 7∼9일(현지 시간) 독일 뮌헨에서 열리는 '인터배터리 유럽 2025'에 참가해 에너지저장장치(ESS)용 배터리 등 차세대 배터리 기술을 대거 선보인다.LG에너지솔루션은 '에너지로 세상을 깨우다, 언제 어디서나 지속가능한 솔루션을 제공하다'(Empower Every Possibility, Empower Whenever You Need)를 주제로 전시에 참가한다고 6일 밝혔다.LG에너지솔루션은 이번 전시에서 유럽산 리튬인산철(LFP) 셀을 적용한 20피트(ft) 표준 컨테이너형 전력망용 ESS 신제품을 처음으로 공개한다.신제품은 3개의 모듈을 하나의 팩으로 결합한 스택형(Stackable) 구조로 랙을 구성할 때 발생하는 팩 간 간격을 최소화했다. 이를 통해 컨테이너의 한정된 공간에 최대한 많은 팩을 탑재할 수 있어 기존 제품 대비 뛰어난 에너지 밀도를 제공한다.특히 각 모듈 하단에는 냉각수가 흐르는 냉각판이 장착되어 효율적인 열 관리가 가능하며 열 차단 기술을 적용해 배터리 효율과 안전성도 높였다.유럽 시장을 겨냥한 주택용 ESS 제품 ‘JF1R’도 함께 선보인다.이 제품은 유럽 현지 생산을 기반으로 빠른 납기와 안정적인 공급, EU 품질 기준에 부합하는 제품 경쟁력을 갖춘 것이 특징이다. 설치 또한 간편한 플러그 앤 플레이 방식으로 별도의 볼트 체결 없이 단 한 명의 기술 인력이 10분 이내에 설치할 수 있다.고성능 셀과 검증된 안전 설계를 기반으로 최대 15년 품질 보증이 제공되며, 자체 알고리즘을 통해 SoX(배터리 잔량 추정 정확도)를 높여 안정적인 성능을 지속적으로 제공한다.글로벌 AI 데이터센터 시장을 겨냥한 UPS(무정전 전원장치)용 고출력 배터리 시스템도 함께 전시한다.UPS는 기존 납축전지 기반에서 수명이 길고 에너지 효율이 뛰어난 리튬이온 기반으로 전환되는 추세다. LG에너지솔루션의 UPS 배터리 시스템은 높은 에너지 밀도와 고출력 성능을 기반으로 좁은 공간에도 설치가 가능하며 백업 전력을 극대화할 수 있는 것이 특징이다.이번 전시에서 LG에너지솔루션은 유럽연합의 배터리 규제(EUBR)에 선제 대응하는 전략으로 배터리 여권 시스템 파일럿 버전을 최초로 공개했다.배터리 여권은 배터리의 성능, 화학 성분, 탄소 발자국 등 생산부터 폐기까지의 생애주기에 걸친 주요 정보를 디지털화해 관리하는 제도다.LG에너지솔루션 ESS전지사업부장 김형식 상무는 “전력망용을 비롯한 주택용, UPS 등 ESS 수요가 빠르게 확대되고 있는 유럽 시장에서 최고의 품질과 현지 생산 체계를 기반으로 고객 니즈에 선제적으로 대응하고 있다”며 “앞으로도 변화하는 정책 환경에 철저히 대응하고 소프트웨어와 하드웨어를 모두 갖춘 통합 솔루션을 제공하며 유럽 내 ESS 리더십을 더욱 공고히 하겠다”고 밝혔다.삼성SDI는 이번 전시에서 '인셀리전트 라이프, 올웨이즈 온(InCelligent Life, Always ON)'이라는 슬로건을 내걸었다.삼성SDI는 최근 AI 시대 가속화로 글로벌 IT업계에서 관심이 커지고 있는 UPS용 배터리 실물을 전시한다.독자 개발한 UPS용 배터리 신제품 'U8A1'은 높은 성능과 최고의 안전성을 겸비해 AI 데이터센터에 최적화된 제품으로, 정전 시 비상 전원을 공급할 뿐만 아니라 전력 수요가 일시적으로 급증할 때 전력 품질을 안정화하는 역할도 한다.'U8A1'은 글로벌 업계 최고 수준의 고출력 기술이 적용돼 기존 제품 대비 적은 수로도 동일한 출력을 낼 수 있어 공간 효율을 훨씬 높이는 특징이 있다. 실제로 AI 데이터센터 등에 'U8A1'이 탑재된 UPS를 설치할 경우 이전 세대 제품보다 설치 면적을 약 33%나 줄일 수 있다.이와 함께 올 초 '인터배터리 2025'에서 선보였던 'SBB 1.5'도 실물 크기의 LED 화면으로 전시한다.'SBB 1.5'는 20피트(ft) 크기의 컨테이너박스에 배터리 셀, 모듈, 랙과 안전 장치, 공조 설비 등이 설치된 제품으로, 전력망에 연결만 하면 바로 사용이 가능한 대용량(5.26MWh) 통합형 완제품이다.특히 독자 개발한 모듈 내장형 직분사 소화 기술(EDI)이 적용돼 고도화된 안전성을 자랑한다.삼성SDI는 각형 배터리 제품·기술과 함께 46파이 원통형, 전고체 배터리 등 업계의 주목을 받는 자체 제품과 기술 라인업도 선보일 예정이다.이번 행사 기간에 삼성SDI는 글로벌 고객사들과 미팅을 갖고 기술 개발 상황을 공유하면서 마케팅 활동을 진행하며, 코트라가 주관하는 '배터리데이 유럽'에도 참가해 키노트 스피치를 할 예정이다.삼성SDI 관계자는 "이번 전시에서는 AI 시대에 최적화된 차세대 배터리 등 혁신적이고 안전성이 강화된 제품을 선보일것"이라면서 "한 차원 진보한 배터리 기술로 시장을 선도할 것"이라고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com