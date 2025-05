리트머스-티릴리 전략적 업무협약(MOU) 체결

IT 개발 에이전시 리트머스(대표 김응진)가 IT 플랫폼 개발사 티릴리(대표 이민재)와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 8일 밝혔다.이번 협약을 통해 양사는 각자의 개발 역량과 포트폴리오를 공유하며 시너지를 창출할 예정이다. 리트머스는 노코드와 코드 개발 역량을 모두 보유하고 있으며, 티릴리와의 협력을 통해 더욱 다양한 개발 프로젝트에 대응할 수 있는 경쟁력을 갖추게 된다. 양사는 상호 보완적인 개발 포트폴리오와 전문성을 바탕으로 고객에게 더욱 포괄적인 IT 서비스를 제공할 계획이다.리트머스 김응진 대표는 "티릴리와의 전략적 협력을 통해 양사의 기술력과 포트폴리오를 결합하여 고객들에게 더 큰 가치를 제공할 수 있게 되어 기쁘다"며 "이번 협약으로 더욱 다양한 고객 니즈에 효과적으로 대응할 수 있는 역량을 갖추게 될 것"이라고 밝혔다.티릴리 이민재 대표는 "리트머스와의 협력을 통해 양사의 개발 역량과 포트폴리오가 더 넓은 시장에서 활용될 수 있게 되어 기쁘다"며 "양사의 시너지를 통해 국내 IT 개발 시장에 새로운 가치를 창출할 수 있기를 기대한다"고 말했다.양사는 이번 협력을 통해 각자의 강점을 결합하여 더욱 경쟁력 있는 서비스를 제공하고, 시장 점유율을 높여나갈 계획이다.한편, 리트머스는 노코드와 코드 개발 영역에서 가파른 성장세를 보여왔으며, 이번 전략적 협력을 통해 IT 서비스 기업으로서의 입지를 더욱 강화할 것으로 기대된다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com