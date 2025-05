사진=연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 “지금 당장 나가서 주식을 사야 할 때(You better go out and buy stock now)”라고 발언했다고 월스트리트저널(WSJ)이 8일(현지시간) 보도했다. 발언은 이날 영국과의 무역 협상 타결을 발표하는 기자회견 자리에서 나왔다.이번 합의에 따라 영국은 미국산 농축산물 수입을 늘리기로 했고, 미국은 영국산 자동차 10만 대에 대한 관세를 기존 25%에서 10%로 인하하기로 했다. 이는 지난달 미국이 발표한 상호관세 유예 조치 이후 첫 양자 협상 성과다.트럼프 대통령은 중국과의 무역 협상도 낙관적으로 전망했다. 그는 “징벌적 대중 관세 인하도 검토할 수 있다”며 협상 가능성을 열어뒀다. 양국은 이번 주말 스위스에서 고위급 협상을 진행할 예정이며, 미국 측에선 스콧 베선트 재무장관과 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표가, 중국 측에선 허리펑 부총리가 참석한다.미국 주식시장은 긍정적으로 반응했다. 이날 S&P500은 0.58%, 나스닥은 1.07% 각각 상승 마감했다. 다만 장 후반 차익 실현 매물이 출회되며 상승폭은 다소 줄었다.트럼프 대통령은 지난달 9일에도 SNS 플랫폼 ‘트루스소셜’을 통해 “지금이 매수 시점”이라고 밝혔다. 불과 몇 시간 뒤 그는 중국을 제외한 국가에 대해 90일간 관세 유예를 발표했고, 이후 S&P500과 나스닥은 각각 9.52%, 12.16% 급등한 바 있다.이번에도 그는 시장 랠리를 예고했다. “말씀드리자면, 이 나라는 마치 위로 곧장 날아오르는 로켓과 같을 것(Let me tell you, this country will be like a rocket ship that goes straight up.)”이라며 “이것은 아무도 본 적 없는 숫자가 될 것(This going to be numbers that nobody’s ever seen before)”이라고 말했다.정채희 기자 poof34@hankyung.com