4월 TDF 시장 동향, 운용사·퇴직연금사업자 위한 실무 가이드[퇴직연금 인사이트]

2025년 4월 말까지 국내 타깃데이트펀드(TDF) 시장은 글로벌 금융시장의 조정과 맞물리며 대부분의 빈티지에서 마이너스 수익률을 기록했다.TDF2045~2055 구간처럼 주식 비중이 높은 고위험 빈티지는 -2% 이상 손실을 본 사례가 많아 자산배분 전략의 성격에 따라 성과 차이가 크게 벌어지는 구간으로 나타났다. 반면 IBK로우코스트TDF처럼 보수적인 주식 비중과 낮은 수수료 전략을 채택한 상품은 0% 내외의 안정적인 수익률을 기록하며 하락장에서 방어력을 입증했다.2024년 한 해 동안 국내 TDF 시장에는 총 23개의 신규 상품이 추가되며 글라이드 리서치가 추적하는 운용펀드 수는 179개로 확대된 바 있다. 하나자산운용의 ‘하나더넥스트 TDF’와 DB자산운용의 ‘DB자동으로변하는 TDF’ 시리즈가 새롭게 출시되며 시장의 다양성을 높였고 TDF2060 빈티지는 신규 진입만 10개에 달해 가장 활발한 확장을 기록했다.그러나 2025년 1분기에는 다올TDF의 TDF2040 라인업 제외 등 일부 조정이 반영되면서 총 운용펀드 수는 178개로 소폭 감소했다. 이는 시장이 성장하면서도 상품 구성의 실질적 지속성과 운용 효율성에 대한 평가와 정리가 동시에 이루어지고 있음을 보여준다.국내 TDF 시장의 설정액은 꾸준히 증가하고 있으며 여전히 TDF2030~2035 빈티지에 자산이 집중돼 있는 구조다. 전체 시장의 절반 이상이 해당 빈티지에 몰려 있는 반면 TDF2050~2060 빈티지는 상품 수는 늘었지만 투자 유입은 제한적이다. 특히 TDF2060은 2024년 한 해 동안 신규 상품이 대거 추가됐으나 설정액 증가로는 연결되지 못해 장기 투자 대상인 젊은 세대 유입을 위한 리서치, 마케팅 등이 필요한 시점이다.글라이드는 국내 TDF가 실제로 보유한 개별 종목 데이터를 시가총액 기준으로 정밀하게 분석한다. 단순히 펀드 수익률이나 운용사 기준이 아닌 TDF가 실질적으로 어떤 자산에 자금을 집중하고 있는지 세부 보유 종목을 추적한다. 이러한 분석을 통해 확인된 결과 2025년 1분기 기준 국내 TDF가 가장 많이 투자한 종목을 보면 S&P500 지수 추종 ETF가 2개나 상위권에 포함되어 있어 미국 주식에 대한 집중도가 여전히 높음을 알 수 있다.2024년 12월 말 기준으로 특이점은 미래글로벌배당커버드콜액티브 펀드로 전체 가운데 2위로 약 7200억원이다. 이는 정기적인 인컴(배당+옵션 프리미엄)을 추구하는 전략으로 최근 시장이 횡보 또는 제한적 상승을 보일 경우 유리하다. 커버드콜은 수익 상단은 제한하되 하락 방어력 확보에 효과적이라고 평가된다. 해당 종목이 상위를 차지하게 된 가장 주요한 이유는 물론 미래에셋이 TDF 시장에서 차지하는 시장점유율 때문으로 분석된다.캐피털그룹(Capital Group Global Bond Fund), 티로우프라이스(T. Rowe Price U.S. Aggregate Bond Fund), 아이셰어즈(iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) 등 우량 채권 3종 비중이 합산 8000억원 이상이었다. 아이셰어즈(iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF)는 가장 많이 사용되고 있는 채권 ETF로 금리인하 사이클 전환기에서 가격 반등 가능성을 염두에 둔 대응으로 분석된다. 미국 국채 및 투자등급 채권 중심의 구성은 리스크 조정 수익률 향상에 기여할 수 있다. TDF가 보유한 예금은 2949억원이다.이러한 내용은 액티브 TDF의 경우 2025년 상반기 불확실한 시장 흐름 속에서의 유연한 대응 전략을 구현하고 있다고 볼 수 있다.영주 닐슨 한국퇴직연금데이터 대표 겸 성균관대 SKK GSB 교수