한국MDRT협회 제공

한국MDRT협회는 지난 4월 30일 올림픽파크텔에서 ‘2025 KOREA CHAPTER SPECIAL SESSION’을 진행했다고 밝혔다.스페셜 세션은 2025년 한국MDRT협회와 MDRT HQ(국제본부)에 등록을 완료한 정회원을 대상으로 신청 접수를 받았으며, 회원 296명이 참여했다.오전은 한국MDRT운영위원을 대상으로 MDRT Leadership, COT(Court of the Table, MDRT 달성 기준 3배), TOT(Top of the Table, MDRT 달성 기준 6배) 회원을 대상으로 특별강연을 진행했다. 오후 세션은 신청을 완료한 모든 회원이 참가할 수 있었다.스페셜 세션에는 MDRT HQ(국제본부) 존 니콜스 제 1 부회장의 특별 강연이 진행됐다. ‘MDRT LeaderShip Experience’, ‘꾸준한 열정, 포기하지 않는 노력, 우리가 해야 할 것’, ‘Flow with MDRT’ 3가지 테마로 본인의 경험과 노하우를 한국 회원들에게 공유하고 질의 응답을 통해 소통의 시간을 가졌다.오후에는 생명보험의 가치와 자신감을 일깨워 준 김호겸 연사, 재정 전문가로서의 자산관리 상담 및 역할을 통해 고객의 삶을 개선한다는 내용의 오수현 연사, 고객 만족을 통한 고객과의 신뢰와 소개 확보 노하우를 황규성 연사의 강의가 이어졌다.마지막 시간은 정문정 작가가 ‘다정하게 말하고, 단단하게 글쓰기’ 라는 주제로 말과 글이 어떻게 다른 지, 어떻게 고객에게 전달을 해야 하는지 알려주는 강연으로 마무리했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com