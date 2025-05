“외신도 주목” 스타벅스 대선 후보 닉네임 차단 왜?

스타벅스 코리아가 자사 ‘콜 마이 네임’ 서비스에서 대선 후보들의 이름을 닉네임으로 사용할 수 없도록 제한한 결정에 대해 외신이 주목하고 있다.‘콜 마이 네임’(Call My Name)은 메뉴가 준비됐을 때 고객이 등록한 닉네임을 직원이 불러주는 서비스로 직원과 고객 간 유대감을 높이기 위한 전략으로 도입됐다.26일(현지시간) 워싱턴포스트(이하 WP)는 ‘한국에서 스타벅스의 닉네임 서비스가 정치적 골칫거리를 일으키고 있다(Starbucks' nickname service in South Korea causes political headaches)’는 제목의 기사에서 대선 정국 속 한국의 상황을 반영하는 사례라고 보도했다.일부 이용자들은 ‘윤석열을 체포하라’, ‘이재명은 간첩이다’ 등의 정치적 메시지를 담은 닉네임으로 직원들을 난처한 상황에 처하게 했다.이에 스타벅스 코리아는 대선 후보인 윤석열, 이재명, 김문수, 이준석 등과 관련된 이름을 닉네임으로 사용하는 것을 금지한다고 발표했다.WP는 계엄령 시도 이후 정권 교체를 원하는 진보 진영과 정권 재창출을 위해 사력을 다하는 보수 진영 간 대립 상황을 전하면서 스타벅스의 사례가 “선거를 앞두고 점점 심화하는 한국의 정치적 양극화를 보여준다”고 설명했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com