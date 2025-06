국내 첫 ‘로즈우드서울’ 호텔 입점, 글로벌 수준의 복합개발 단지 탄생

더파크사이드서울 투시도

서울 용산구 이태원동 유엔군사령부(UN사) 부지 개발 프로젝트 ‘더파크사이드 서울’이 6월 첫 번째 분양을 시작한다. 하이엔드 오피스텔 ‘더파크사이드 스위트’가 그 주인공이다.더파크사이드 서울 프로젝트는 한국판 센트럴파크로 불리는 용산공원에 맞닿은 입지와 글로벌 럭셔리 라이프스타일 브랜드인 로즈우드 호텔 앤 리조트(Rosewood Hotels & ResortsⓇ)의 국내 첫 진출이라는 상징성을 두루 갖추고 있다.더파크사이드 서울은 서울 용산구 이태원동 22-34일대, 총 4만4935㎡ 부지에 조성된다. 단지 규모는 지하 7층~지상 20층, 11개동으로 하이엔드 오피스텔인 ‘더파크사이드 스위트’를 포함해 주거, 호텔, 리테일, 오피스, 문화, 여가 기능이 유기적으로 결합된 복합용도개발(MXD: Mixed-Use Development)사업이다. 서울 도심 한가운데서 주거와 도시문화를 동시에 실현하는 라이프스타일을 제시한다.호텔, 리테일, 문화시설 등은 독립적인 기능을 갖추는 한편 주거와 유기적으로 연결돼 뉴욕의 록펠러센터, 도쿄 아자부다이힐스에 견줄 수 있는 서울형 미래 도시공간으로 자리매김할 것으로 기대된다.특히 로즈우드는 파리의 호텔 드 크리용 (Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel in Paris), 뉴욕의 더칼라일 (The Carlyle, A Rosewood Hotel in New York), 홍콩의 로즈우드 홍콩(Rosewood Hong Kong) 등을 통해 세계적인 명성을 쌓았다.2027년 개관 예정인 ‘로즈우드서울’ 은 250개의 객실과 고급 레스토랑, 대규모 연회장, 웰니스 공간 ‘아사야(Asaya)’ 등을 갖추며, 일상 생활에 스며드는 다채로운 럭셔리 라이프스타일 경험을 제공할 예정이다.‘더파크사이드 스위트’의 입주민 전용 어메니티 공간 ‘더파크사이드클럽 by 로즈우드서울’은 단지 내에 위치한 로즈우드서울이 직접 운영하는 공간하며 클럽라운지, 프라이빗 다이닝룸, 하이드로테라피풀 등의 시설을 갖춘다.단지 내에는 대형유통사가 운영하는 약 3만9000㎡ 규모의 하이엔드 상업시설 ‘더파크사이드 몰’이 조성돼 미식과 쇼핑, 라이프스타일 콘텐츠를 제공한다.단지 중심을 가로지르는 총 330m 길이의 보행자 중심 거리 ‘더파크사이드 웨이’는 뉴욕 하이라인을 설계한 제임스 코너 필드 오퍼레이션(JCFO)이 조경 디자인을 맡았다. 이 거리는 이태원과 직접 연결되며, 해외 유명 갤러리, 문화 콘텐츠, 고급 브랜드 숍이 배치될 예정이다.전시·공연·예술이 공간 ‘아트&컬처 스페이스’와 일상 속 열린 광장인 ‘유엔 플라자’도 함께 구성됐다.이번에 공급되는 ‘더파크사이드 스위트’는 전용면적 53~185㎡, 총 775실의 규모이다. 견본주택은 서울시 강남구 역삼동 역삼역 인근인 더파크사이드 서울 갤러리에 위치한다.민보름 기자 brmin@hankyung.com