러쉬코리아, DEI 가치 실천을 위한 네트워킹 행사 성료

포용적 조직문화 조성을 위한 실천 방안 모색

다양성 리포트 등 노력 이어갈 예정

프레쉬 핸드메이드 코스메틱 브랜드 러쉬코리아가 다양성과 형평성, 포용성(DEI)의 가치 실천을 위해 마련한 네트워킹 행사 ‘All are welcome, Always!(환영합니다 모두들, 언제나!)’를 성공적으로 마무리했다고 9일 밝혔다.이번 행사는 러쉬코리아의 브랜드 철학인 'All are welcome, Always!'를 바탕으로, DEI의 중요성을 되새기고 모두가 존중받는 조직 문화를 확산하기 위해 기획됐다. 구글코리아, 넷플릭스 코리아, 이케아코리아, 월트디즈니컴퍼니코리아 등 21여 개 기업이 참석해 의미를 더했다.행사는 기업 간 토론 등 참여형 프로그램으로 구성됐다. 러쉬코리아는 ‘DEI’ 가치를 담은 브랜드 철학과 조직 문화를 소개하고, 포용적 조직 문화 조성을 위한 실천 방안을 함께 모색했다. 또한, 참여 기업의 ‘DEI’ 실천 사례를 공유하는 등 현실적인 변화 가능성을 논의해보는 세션도 이어졌다.특히, 실제 조직에서 벌어질 수 있는 포용성 관련 문제 상황을 논의하는 토론 세션에서는 참가자들이 각자의 경험을 나누고, 조직 구성원이 서로를 포용하며 연대할 수 있는 방안을 함께 도출했다. 참여와 공감, 실천을 중심으로 한 이번 프로그램은 높은 몰입도와 조직 간 깊은 공감대를 이끌어냈다.러쉬코리아 피플케어실 명진슬 담당자는 “‘DEI’는 사회 전반이 함께 실천해 나가야 할 공동 과제”라며 “러쉬코리아는 구성원과 함께 ‘DEI’의 의미를 더욱 깊이 이해하고 실천하기 위해 내부용 ‘다양성 리포트’ 발간 등 다양한 노력을 이어갈 예정”이라고 말했다.러쉬코리아는 지난해 10월 아시아 최대 인재 개발 컨퍼런스 ‘ATD APAC 2024’에 참가해, ‘DEI’ 기반의 조직 성공 전략을 발표했다. 오는 6월에는 브랜드 철학을 제품에 반영해 기존 배쓰 밤 3종을 각각 ‘다양성(Diversity)’, ‘형평성(Equity)’, ‘포용성(Inclusion)’이라는 이름으로 새롭게 선보일 계획이다.한편, 러쉬는 국제 생물다양성의 날(5월 22일)을 맞아 멸종위기 핵심종 보호 메시지를 담은 ‘후탄(Hutan)’ 배쓰 밤을 선보이기도 했다.후탄은 인도네시아 시메울루에 섬의 긴꼬리원숭이 보호와 열대우림 복원 프로젝트를 후원한다. 러쉬의 새로운 후원 활동인 ‘러쉬 기빙’의 첫번째 제품이다.구현화 기자 kuh@hankyung.com