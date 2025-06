이노션x현대자동차 칸 라이언즈 단독 세미나 'Cut the Ad. Roll the Show' 포스터. 사진=이노션

이노션이 세계 최대&최고 권위 국제광고제 ‘칸 라이언즈’에서 기존의 틀을 깨는 혁신적인 마케팅 방법을 논하는 단독 세미나와, 인공지능(AI) 시대 다양성을 포용하는 마케팅 인사이트를 나누는 간담회를 개최한다고 16일 밝혔다.먼저 이노션은 현대자동차와 함께 ‘칸 라이언즈’에서 단독 세미나를 개최한다.'광고는 덜고, 진짜 이야기를 시작하라'(Cut the ad. Roll the show)라는 주제로 진행되는 해당 세미나는 브랜드 콘텐츠 전략의 새로운 방향성을 제시하며, 광고에 대한 피로감과 콘텐츠 과잉 속에서, 브랜드가 진정한 주목을 얻기 위해 집중해야 할 핵심 요소를 다각도로 조명할 예정이다.연사로는 이노션 최고 크리에이티브 책임자(CCO) 김정아 부사장과 현대자동차 최고 마케팅 책임자(CMO) 지성원 전무가 참여한다.두 연사는 지난해 13분가량의 짧은 스낵무비로 국내 첫 극장 개봉해 화제를 모은 현대차 '밤낚시' 캠페인의 제작 과정과 성과, 비하인드 스토리 등을 단독으로 공개할 예정이다.또한 해당 사례를 토대로 소비자들이 광고를 건너뛰기 위해 비용을 지불하는 시대에, 브랜드는 어떻게 자발적인 관심을 이끌어낼 수 있을지에 대한 심층적 담론을 펼칠 계획이다.또한 이노션은 최근 미국에서 실시한 '미래를 직시하기'(Refacing the Future) 캠페인을 중심으로 인공지능(AI) 데이터 편향성 문제를 해결하기 위한 마케팅 업계의 노력과 방법들을 논의하는 간담회를 실시할 예정이다.이노션 미국법인은 글로벌 스톡 이미지 제공 기업 ‘피오씨 스톡(POC Stock)’과 함께 AI 포용성에 대한 대담을 나눌 예정이다.이밖에 이노션의 미국 자회사인 캔버스 월드와이드도 주요 파트너사를 대상으로 한 프라이빗 세션을 개최한다.해당 세션에서는 미국 시장 내 스포츠 마케팅 및 인플루언서 마케팅의 최신 동향과 활용 전략, 그리고 AI 기반 인사이트 개발 및 향후 방향성 등이 소개될 예정이다.이용우 이노션 대표는 “세계 최대 글로벌 광고제인 이번 칸 라이언즈에서, 단독 세미나와 간담회 등을 개최하며 주요 참여 기업으로서 이노션의 글로벌 입지를 다시한번 자리매김할 예정이니 지켜봐 달라”고 전했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com