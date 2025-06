이청 삼성디스플레이 사장, ‘폴더블 1위’에 이어 ‘IT OLED 최강’으로[2025 100대 CEO]

이청 사장은 삼성디스플레이 역사상 첫 디스플레이 엔지니어 출신 CEO다. 중소형 디스플레이 사업부 PA팀을 이끌며 업계 최초로 폴더블 디스플레이를 개발하는 등 오랜 기간 축적된 기술력과 리더십을 인정받아 2024년 연말 정기 인사에서 대표이사에 올랐다.이 사장은 삼성전자 액정표시장치(LCD) 사업부를 거쳐 삼성디스플레이에서 LCD, OLED 개발 및 공정기술 등을 두루 경험한 디스플레이 기술 전문가로 '기술로 시작해, 고객으로 이어지고, 실행으로 완성한다'는 경영철학을 바탕으로 회사를 이끌어가고 있다.이청 사장은 올해를 사업의 '대(大)전환기'로 설정했다. 폴더블 기술 완성, 8.6세대 정보기술(IT) 유기발광다이오드(OLED) 양산기술 확보, IT·오토(Auto) 사업 확대를 통해 경쟁사들이 쉽게 따라오지 못할 진입 장벽을 만들고 미래 사업을 철저히 준비하겠다는 의지다.이 같은 의지는 프리미엄 IT 시장에서 가장 먼저 나타났다. 삼성디스플레이는 OLED 전환이 빠르게 진행 중인 모니터와 노트북 분야에서 올해 초부터 압도적인 시장 점유율을 기록하며 선도 기업으로 자리매김했다. OLED TV 성장세가 둔화하자, 삼성디스플레이는 OLED 모니터를 차세대 주력 분야로 삼았다.올해 1분기 기준(옴디아) 삼성디스플레이의 모니터용 QD-OLED 판매량은 전분기 대비 20% 성장했다. 출하량 기준 시장 점유율은 약 79%로, 경쟁 업체 대비 압도적인 시장 우위를 유지하고 있다. 노트북용 OLED 패널 역시, 전년 동기 대비 17.8% 성장했고 올 1분기 출하량 기준 시장 점유율이 약 68%로, 2위 업체보다 2배 이상 높다.삼성디스플레이는 2023년 패널 업체들 중 가장 빨리 8.6세대 최첨단 라인 구축에 나서며 IT용 OLED 시장 선점에 전략적 초점을 맞췄다. 당시 이청 사장은 중소형 사업부장과 IT사업 팀장을 겸직하며 8.6세대 IT OLED 라인 투자에 핵심 역할을 한 것으로 알려져 있다. OLED IT 기기 수요 확대와 맞물려 '26년부터 가동에 들어갈 8.6세대 라인은 기존 6세대 라인 대비 유리원판 크기가 2배가량 커, 생산 효율과 가격 경쟁력 확보가 가능하다.이청 사장이 올 초 강조한 폴더블 사업도 새로운 성장 모멘텀을 맞이하고 있다. 삼성전자가 올 하반기 출시할 새로운 폴더블폰은 '역대급 성능'을 예고하며 소비자들의 기대감을 높이고 있다. 시장에서는 역대 시리즈 중 가장 얇고 가벼우며 진보한 갤럭시 Z 시리즈가 폴더블 시장에 활기를 불어넣을 것으로 예상하고 있다. 삼성디스플레이는 삼성전자가 매년 선보이는 갤럭시 Z 폴드와 Z 플립에 폴더블 OLED를 전량 공급하고 있다.최근에는 애플이 내년 하반기에 내놓을 첫 '폴더블 아이폰'에 전량 삼성디스플레이의 OLED가 탑재된다는 전망도 잇따르고 있다. 삼성전자가 갤럭시 폴드를 출시했을 때부터 폴더블 패널을 공급하며 양산 경험을 쌓아온 삼성디스플레이의 기술력을 인정받은 셈이다.이런 폴더블 경쟁력 뒤에는 OLED 사업 초기부터 폴더블 연구에 매진해온 삼성디스플레이의 압도적인 IP 경쟁력이 있다. 이 사장은 올 초에도 "축적된 노하우와 기술력을 바탕으로 차별화된 성능과 제조 경쟁력을 갖춰 경쟁사들이 쉽게 따라오지 못할 진입장벽을 만들자"라고 강조했는데, '24년 기준 삼성디스플레이가 보유하고 있는 폴더블 기술 관련 특허는 1840여 건(미국 공개 및 등록 기준)으로 다른 경쟁사 대비 4배가량 많은 규모다. 업계에서는 폴더블 OLED 시장에서 내년 삼성디스플레이의 점유율이 70%대로 오를 것으로 예상하고 있다. 시장조사업체 DSCC는 “애플이 출시할 폴더블 아이폰이 시장의 판도를 바꿀 것이며, 2026년은 폴더블 시장에서 기록적인 한 해가 될 것"이라고 예측했다.무역 장벽 심화, 경기 회복 지연, 경쟁 심화 등 불확실성이 고조되는 가운데, 이청 사장은 임직원들과 비전과 목표를 공유하며 선제적인 전략적 체질 개선을 통한 위기 극복 의지를 보였다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com