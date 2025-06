사진 [SLEEP 2025, the 39th annual meeting at the Seattle Convention Center]

의료 인공지능(AI) 진단기업 허니냅스(HoneyNaps)가 지난 8일부터 11일까지 미국 시애틀에서 열린 세계 최대 수면의학 학술대회 ‘SLEEP 2025’에 참가해 기술력과 연구 역량을 선보였다.SLEEP 2025는 미국수면의학회(AASM)와 수면연구학회(SRS)가 공동 주최하는 글로벌 수면의학 학술대회로, 전 세계 수면 전문가 약 5,000명이 참석하고 1,000편 이상의 최신 연구가 발표되는 권위 있는 행사다.허니냅스는 국내 기업 중 유일하게 2022년부터 4년 연속 참가했으며, 이번 학회에서 구연 및 포스터 발표 등을 통해 자사의 연구 성과를 소개하며 학술적 신뢰도를 입증했다. 특히 “Development and Evaluation of an Exclusively ECG-based Deep Learning Model for Sleep Staging”을 주제로 한 구연 발표에서는 단일 유도 심전도(Single-lead ECG) 신호를 활용해 수면 단계를 신뢰성 있게 분류하는 딥러닝 모델을 발표하며, 기존 방식 대비 향상된 정확도를 제시했다.이와 함께 전시 부스를 마련해 클라우드 기반 수면다원검사(PSG) 데이터 자동 분석 솔루션인 ‘솜눔 인사이트(SOMNUM Insight)’를 공개하며 주목을 받았다. 본 서비스는 수면다원검사 장비에서 추출한 EDF 파일을 클라우드에 업로드하면, AI 엔진이 이를 자동 분석해 결과 보고서를 생성하고, 사용자가 웹사이트를 통해 손쉽게 다운로드할 수 있도록 설계되어 있다.전시 기간 중 허니냅스는 ‘솜눔 인사이트’의 실제 사용 환경을 경험할 수 있도록 AI 자동 분석 서비스 3건을 무상으로 제공하는 체험 프로그램도 함께 운영해, 미국 현지의 수면 전문의 및 RPSGT(미국 공인 수면 전문기사)들로부터 큰 호응을 받았다.허니냅스 관계자에 따르면 “학술적 발표와 기술 전시를 통해 국내 AI 수면 진단 기술이 국제 무대에서 경쟁력을 갖추고 있음을 확인할 수 있었다”며, “클라우드 기반 구조와 간편한 도입 절차, HIPAA 준수 등으로 인해 현장에서 실질적인 도입 가능성을 문의한 미국 현지 의료기관만 100여 곳에 달했으며, Philips, Inspire Medical, Compumedics, Cadwell, Fisher & Paykel과 같은 글로벌 수면 전문 기업들과의 개별 미팅을 통해 전략적 협력 채널도 구축했다”고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com