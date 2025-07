보조금 폐지·中전기차 ‘이중 타격’

머스크 발언에 테슬라 주가 급락

이미지 크게보기 일론 머스크 테슬라 CEO/사진=연합뉴스

테슬라가 한동안 힘든 시기를 보낼 수 있다는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 발언에 테슬라 주가가 장중 8% 넘게 급락했다. 도널드 트럼프 미국 행정부의 전기차 구매 보조금(세액공제) 폐지와 중국 전기차의 부상이 영향을 끼쳤다는 분석이 나온다.24일(현지시간) 미국 뉴욕증시에서 테슬라는 전일 대비 8.20% 내린 305.30달러에 거래를 마쳤다. 이날 장중에는 300.41달러(-9.50%)까지 떨어지기도 했다.전날 장 마감 후 발표된 테슬라의 2분기 실적과 머스크의 콘퍼런스콜 발언이 영향을 끼쳤다.테슬라 2분기 매출과 영업이익은 작년 동기 대비 각각 12%, 42% 감소했고, 핵심 사업인 자동차 매출은 16% 줄었다.바이바브 타네자 최고재무책임자(CFO)는 연방 정부 정책에 따른 전기차 세액공제(7500달러) 폐지와 배출가스 규제 기준 변경이 테슬라 사업에 적지 않은 영향을 미칠 것이라고 밝혔다.머스크 역시 이와 관련된 질문에 “우리는 아마도 힘든 몇 분기를 보낼 수 있다”(We probably could have a few rough quarters)면서 자율주행 사업을 크게 확대하는 내년 말까지는 영업 실적에 타격이 있을 수 있다고 인정했다.뉴욕타임스는 전세계적으로 전기차 시장의 수요가 정체된 가운데, 중국 비야디(BYD) 등 현지 업체들의 추격이 거세지며 테슬라 점유율이 위협받고 있다고 설명했다.테슬라 주가는 올해 들어 약 20% 하락한 상태다.다만 테슬라 주가는 이날 오전 머스크에 대해 긍정적으로 언급한 트럼프 대통령의 글이 트루스소셜에 게시된 뒤 낙폭이 조금 줄었다.트럼프 대통령은 해당 글에서 "모두가 내가 일론의 기업들을 파괴할 것이라고 말한다"며 "하지만 그렇지 않다! 나는 일론과 우리나라 안의 모든 기업들이 번영하기를 원한다!"고 밝혔다.이어 "그들이 잘될수록 미국이 잘되고, 이는 우리 모두에게 좋은 일"이라며 "우리는 매일 기록을 세우고 있으며, 나는 그것을 그대로 유지하고 싶다!"고 덧붙였다.미국 일부 전문가들은 긍정적인 전망을 내놓고 있다. RBC캐피털 마켓 연구원 톰 나라얀은 “세액 공제 폐지가 중국 BYD 같은 경쟁 업체들과의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 저가 모델 출시를 앞당기는 데 도움이 될 수 있다”고 분석했다.조수아 인턴기자 joshua@hankyung.com