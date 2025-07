한국 뷰티 브랜드, 아마존 프라임 데이서 글로벌 경쟁력 과시

아마존 글로벌셀링 코리아는 2025 프라임 데이(Prime Day 2025) 기간 한국 브랜드가 글로벌 시장에서 우수한 성과를 거뒀다고 밝혔다.올해 확대 진행된 프라임 데이 기간 동안 아마존에서의 한국 브랜드 매출은 이전 프라임 데이를 포함한 4일간의 판매 실적을 상회했다. 특히, 많은 K-뷰티 제품들이 아마존 미국, 유럽, 일본, 그리고 호주 스토어의 뷰티 카테고리에서 베스트셀러에 이름을 올리며 인기를 과시했다.신화숙 아마존 글로벌셀링 코리아 대표는 “이번 프라임 데이 기간 한국 브랜드가 거둔 우수한 성과는 K-뷰티가 전 세계 고객에게 사랑받고 있음을 보여주는 또 하나의 사례”라며, “미국, 유럽, 일본, 호주 등 다양한 국가의 아마존 스토어에서 한국 뷰티 제품이 베스트셀러로 선정된 것을 매우 기쁘게 생각하며, 앞으로도 정부 기관, 관련 협회, 제조사 등과 다양하게 협력해 K-뷰티의 글로벌 확장을 지원해 나가겠다”고 밝혔다.이번 프라임 데이 기간 메디큐브의 ‘제로모공패드 2.0’과 바이오던스의 ‘바이오 콜라겐 리얼 딥 마스크’는 아마존 미국 스토어에서, 브이티코스메틱의 시트 마스크는 아마존 일본 스토어에서 각각 뷰티 카테고리의 베스트셀러 반열에 올랐다.또한, 달바의 ‘화이트 트러플 퍼스트 아로마틱 스프레이 세럼’과 ‘워터풀 톤업 선크림’은 아마존 스페인 스토어 베스트셀러 중 하나로 선정되었으며, 독일과 이탈리아 스토어에서도 높은 판매 성과를 거뒀다. 마지막으로, 아마존 호주 스토어에서는 코스알엑스의 ‘코스알엑스 어드벤스드 스네일 96 뮤신 파워 에센스’가 베스트셀러에 이름을 올렸다.메디큐브 관계자는 “이번 프라임 데이는 미국 뷰티 디바이스 시장 내 메디큐브의 브랜드 인지도를 한층 더 확장할 수 있었던 소중한 기회였다”며, “대표 제품의 입지를 더욱 공고히 하는 한편, 신규 제품에 대한 초기 시장 반응도 긍정적이었으며, 제품력에 대한 신뢰가 실제 성과로 이어졌다는 점에서 의미가 컸다”고 전했다.바이오던스 관계자는 “프라임 데이에 베스트 딜과 원 플러스 원(Buy One Get One) 프로모션을 결합해 신규 고객 유입에 시너지를 낼 수 있었다”며, “바이오던스 토너패드 제품은 K-뷰티 토너패드 Top 3를 기록했으며, 4분기에도 신규 고객 재유입과 함께 여러 제품들을 소개하는 좋은 모멘텀을 이어갈 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.달바 관계자는 “이번 프라임 데이 기간 유럽 및 영국에서의 매출은 작년 동기 대비 200% 증가했으며, 이 중 스페인은 250%, 독일은 300%에 달하는 높은 성장률을 기록했다”며, “주력 제품인 ‘퍼스트 스프레이 세럼’은 유럽 전역에서 미스트 카테고리 1위를 달성했으며, 스페인에서는 전체 뷰티 랭킹 1위, 독일에서는 3위에 오르며 제품력을 입증했다.”고 말했다. 이어, “프라임 데이 기간동안 리드 인(Lead-in) 및 리드 아웃(Lead-out) 기간별로 전략을 세웠으며, 프라임 독점 가격 할인(Prime Exclusive Discount)과 프로모션 코드 등 아마존에서 제공하는 다양한 툴을 효과적으로 활용했다”며, “국가별 제품 특성을 잘 보여주는 콘텐츠 발행과 외부 광고를 병행한 것이 이번 성장에 크게 기여했다”고 강조했다.아마존 글로벌셀링 코리아는 2025 프라임 데이를 준비하는 국내 셀러들을 위해 다양한 채널을 통한 맞춤형 가이드뿐만 아니라, 외부 서비스 사업자(아마존 마켓플레이스에서 셀러들을 지원하는 자격을 갖춘 제3자 서비스 제공자 그룹)를 통한 독점적인 프라임 데이 전용 프로모션으로 실질적인 혜택을 제공하는 동시에 아마존 매니저들의 실시간 채팅 지원 등을 통해 문제를 해결하고 실시간으로 도움을 줄 수 있도록 폭넓게 지원했다.아마존을 통해 한국 셀러들은 2억 명 이상의 유료 프라임 회원과 800만 명 이상의 비즈니스 고객을 포함한 전 세계 수억 명의 아마존 고객에게 다가갈 수 있다. 아마존 글로벌셀링 코리아는 지난해 아마존을 통해 온라인 수출 역량을 확장하고 글로벌 시장에 진출하고자 하는 한국 뷰티 브랜드를 위해 자원 및 지원 등을 종합적으로 제공하는 ‘프로젝트 K-뷰티 고 빅(Project K-Beauty Go Big)’을 발표한 바 있다.올해 하반기에는 ‘아마존 뷰티 인 서울(Amazon Beauty in Seoul)’ 컨퍼런스를 개최해, 아마존 글로벌 리더들과 성공적인 국내 셀러들이 한자리에 모여 K-뷰티 브랜드가 어떻게 새로운 글로벌 뷰티 트렌드를 선도하고 더 많은 고객에게 다가갈 수 있을지에 대해 논의할 예정이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com