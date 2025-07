맥카지, 크로아티아 골키퍼 리바코비치와 함께 테크니컬 아우터웨어의 정수 담은 ‘Protect Your Craft’ 캠페인 론칭

글로벌 라이프스타일 럭셔리 브랜드 맥카지(MACKAGE)가 세계적인 스포츠 스타들과 함께 전개하는 브랜드 대표 캠페인 ‘Protect Your Craft’ 시리즈의 세 번째 챕터를 공개한다. 이번 캠페인은 크로아티아 국가대표 축구선수이자 튀르키예 페네르바체(Fenerbahçe) 소속의 세계적인 골키퍼 도미니크 리바코비치(Dominik Livaković)와 함께했다. 흔들림 없는 침착함과 번개처럼 빠른 반사신경으로 잘 알려진 리바코비치 선수는, 극한의 압박 속에서도 안정적인 퍼포먼스를 선보이는 세계적인 골키퍼 중 한 명이다.뉴욕의 역동적인 풍경을 배경으로 촬영한 이번 캠페인은 리바코비치의 정제된 움직임과 탁월한 집중력이 맥카지 브랜드의 핵심 가치인 ‘정제된 디자인과 탁월한 기술력의 균형’과 어떻게 맞닿아 있는지를 시각적으로 보여준다. 경기장에서 매 순간 변화에 적응하며 플레이하는 리바코비치처럼, 맥카지 또한 다양한 날씨와 환경에 유연하게 대응하는 고기능성 제품을 통해 도심속에서 탁월한 성능을 발휘한다.리바코비치는 “골키퍼에게 필요한 것은 단순한 체력이나 기술이 아니라고 생각한다. 경기장 안팎에서 집중력을 유지하고, 변화에 맞춰 유연하게 움직일 수 있어야 한다. 나는 늘 목적을 갖고 움직인다. 맥카지는 그런 나의 움직임에 자연스럽게 함께하며, 상황에 적응하고, 퍼포먼스를 유지하면서도 스타일을 놓치지 않도록 도와준다”라고 전했다.‘Protect Your Craft’의 세 번째 챕터는 기능적 유연성과 현대적인 감각을 바탕으로, 다양한 일상 속 변화에 적응할 수 있도록 설계된 아우터웨어 컬렉션을 선보인다. 대표 제품으로는 모듈형 칼라 디테일이 특징인 맞춤형 울 피코트 ‘콜(COLE)’, 구조적인 디테일로 세련미를 더한 가죽 재킷 ‘도미닉(DOMINIC)’, 부드러운 새틴 소재와 활동성을 겸비한 봄버 재킷과 하운즈투스 울과 면 트윌을 결합해 양면으로 착용 가능한 리버서블 재킷도 함께 공개된다. 리바코비치가 착용한 이번 컬렉션은 맥카지가 추구하는 기술적 완성도와 도심 속 유연한 움직임을 동시에 보여준다.맥카지 CEO 타냐 골레식(Tanya Golesic)은 “도미니크는 ‘Protect Your Craft’ 캠페인이 지향하는 집중력, 절제된 태도, 그리고 탁월함에 대한 끊임없는 집념을 완벽하게 보여주는 이다. 그의 단단한 존재감과 절제된 스타일은 맥카지가 추구하는 ‘정제된 디자인과 탁월한 기술력의 균형’이라는 브랜드 철학을 고스란히 담고 있다”라고 전했다.이번 캠페인은 축구선수 요슈코 그바르디올, 테니스 선수 도나 베키치에 이은 세 번째 시리즈로, 스포츠와 스타일을 동시에 아우르는 맥카지의 브랜드 정체성을 강조한다. 캠페인은 7월 24일, 도미니크 리바코비치가 이탈리아 팀 라치오와의 경기를 앞둔 시점에 전 세계에 동시 공개된다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com