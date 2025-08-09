‘버티기’로 가격 방어한 강남·용산·송파…6·27 대책에도 양극화 계속

상승폭 줄어든 강남·송파·서초

7월 거래량 줄었다고? 아직 모른다

[아기곰의 부동산 산책]새 정부의 첫 번째 부동산 대책인 6·27 대출 규제 조치가 나온 지도 한 달이 지났다. 역대급의 수요 억제 대책이라고 평가받고 있는 6·27 조치에 따르면 수도권 및 규제지역 내 주택 구입 목적의 주택담보대출(주담대) 최대 한도를 6억원으로 상한 설정하여 주택시장으로 들어오는 자금을 제한했다. 투자 자금이 상대적으로 많이 들어가는 고가 주택시장이 영향을 받을 수밖에 없다.또한 소액이라도 주담대를 받으면 6개월 이내 전입해야 한다. 전세를 끼고 집을 사놓으려는 투자 수요를 원천 봉쇄하고 실입주를 전제로 매수하는 것만 허용하겠다는 취지이다.2주택 이상 보유자는 수도권에서는 주담대 전면 불가 조치나 1주택자도 기존 주택을 6개월 이내 처분해야 신규 주담대를 허용하는 것도 투자 목적으로 수도권에 집을 사는 것을 허용하지 않겠다는 의도라 하겠다.이처럼 대출을 강력하게 조이자 자금 조달력이 부족한 매수자들이 탈락하면서 주택 거래도 줄어들고 있고 집값 상승도 주춤하고 있다.KB국민은행 통계를 기준으로 6월 27일 직전 4주와 직후 4주의 아파트 매매가 상승률을 비교하면 전국 아파트가 0.22%에서 0.14%로 0.07%포인트나 상승률이 낮아졌다.특히 서울은 1.44%에서 1.03%로 무려 0.41%포인트나 상승률이 줄어들어 17개 광역 지역 중에서 상승률이 가장 많이 줄었다.서울을 포함한 수도권이 0.53%에서 0.38%로 상승률이 0.15%포인트 낮아진 반면, 지방 소재 5개 광역시의 경우는 0.02%밖에 낮아지지 않았다. 기타 지방(8개 도와 세종시)의 경우는 오히려 하락률이 0.01% 줄어들었다.특히 상승폭이 가장 많이 줄어든 8개 지역은 강남구(-2.14%p), 송파구(-1.87%p), 서초구(-1.43%p), 분당구(-1.29%p), 과천시(-0.99%p), 용산구(-0.94%p), 성동구(-0.89%p), 양천구(-0.81%p)로 그동안 상승장을 이끌어왔던 지역들이다.여기까지만 보면 수도권을 타깃으로 한 6·27 조치가 제대로 작용한 것으로 보일 것이다.하지만 정확히 말하자면 수도권의 상승세가 약간 줄어든 것이지 지방 주택시장이 상승장으로 돌아선 것은 아니다. 6·27 조치의 풍선효과가 지방까지 확산되지 못하고 있음을 알 수 있다.최근 4주간 수도권 아파트 매매가 상승률은 0.38%나 된다. 이를 연간(52주)으로 환산하면 4.94%나 된다. 2005년부터 2024년까지 지난 20년간 수도권 아파트 매매가 상승률이 연평균 4.50%에 그친 것을 감안하면 6·27 조치 이후의 수도권 아파트 시장은 여전히 식지 않았음을 알 수 있다. 특히 서울 지역의 최근 상승률을 연간 단위로 환산하면 무려 13.41%나 된다.다만 과열 조짐을 보이던 강남3구 등 초고가 지역의 상승률이 예전보다 조금 낮아졌다고 할 수 있다.반면에 같은 서울이라도 대표적인 저가 지역인 노원구(+0.12%p), 도봉구(+0.16%p), 강북구(+0.24%p)나 금천구(+0.43%p), 구로구(0.25%p) 지역 같은 곳은 상승률이 증가했다. 금관구 중 하나인 관악구도 보합 수준이다. 이들 저가 지역은 6억원의 대출 한도로도 충분히 집을 살 수 있기 때문이다.하지만 이마저도 예전에 비해 저가 지역이 상대적으로 분전을 하고 있다는 뜻이지 고가 지역보다 더 오르고 있거나 고가 지역이 하락하고 있다는 것은 아니다.다음 표에서 빨간색으로 표시한 것은 전용면적 ㎡당 1500만원이 넘는 고가 지역이다. 우리나라에서 고가 지역은 이 표에서 빨간색으로 표시한 13개 지역과 과천과 분당을 포함해서 15개 지역밖에 없다. 15위 지역인 종로구(1507만원)와 16위 지역인 성남시 수정구(1344만원)는 차이가 많이 난다.그런데 위 표에서 알 수 있듯이 종로구를 제외한 모든 고가 지역이 상승률 상위 지역에 분포하고 있다. 특히 마포구, 강동구, 성동구, 광진구, 양천구, 동작구의 경우 토허제 확대의 풍선효과까지 보고 있는 것을 알 수 있다.반면에서 전국에서 집값이 17번째로 비싸지만 서울에서는 중저가 지역으로 분류되는 서대문구를 제외한 나머지 11개 저가 지역(표에서 파란색)의 상승률은 상대적으로 낮다.지난 몇 년간 고가 아파트는 더 많이 오르고 저가 아파트는 더 적게 오르거나 오히려 하락하는 양극화 문제가 대두되었는데 6·27 조치로도 양극화라는 흐름을 막지 못한 것을 알 수 있다.이번에는 거래량 변화에 대해 살펴보자. 6·27 조치의 본질은 집값을 직접적으로 안정화시키는 것이 아니라 매수를 어렵게 하여 간접적으로 집값을 잡겠다는 것이다. 그러므로 거래량 감소는 당연한 결과라 하겠다.그러면 6·27 조치 이후 거래량이 얼마나 줄었을까? 7월 30일 조사 기준으로 6월 거래량은 1만1885건이고 7월 거래량은 2691건이니 6월에 비해 7월 거래량이 4분의 1 토막이 났다고 하는 말은 맞을까?아니다. 이는 거래량의 집계 기준을 이해하지 못한 사람들이 하는 말이다. 거래가 되면 30일 안에 신고를 하게 된다. 거래 당일에 신고하는 사람도 있고 30일을 채워서 신고하는 사람도 있다. 이런 이유로 6월 거래 건수는 7월 말 정도면 거의 신고가 되지만 7월 거래 건수는 8월 말에 가야 신고가 마무리되는 것이다.이런 이유로 6월 대비 7월 거래 건수가 얼마나 줄어들었는지는 언제 집계를 하느냐에 따라 계속 달라지게 된다.그럼에도 불구하고 이를 지역별로 비교해 보는 것은 유의미하다. 비슷한 조건이므로 어느 지역은 거래가 많이 줄고 어느 지역은 덜 줄어든지 알 수 있기 때문이다.위 표에서 알 수 있듯이 저가 지역(파란색)보다는 고가 지역(빨간색)의 거래량 감소가 심한 것을 알 수 있다. 6·27 조치의 여파로 대출을 많이 필요로 하는 고가 지역은 거래 감소를 피할 수 없는 것이다.그런데 고가 지역이라도 용산구, 송파구, 강남구, 양천구, 서초구는 거래량 감소가 다른 고가 지역보다는 심각하지 않다. 그렇다고 이를 집값이 아주 비싼 지역이 거래가 활발히 되고 있다고 해석하면 안 된다.강남3구와 용산구, 그리고 목동 등 재건축 아파트가 대다수를 차지하고 있는 양천구는 토허제 지역이다. 토허제의 경우 구청에서 거래 허가를 받기까지 2~3주가 소요되기 때문에 7월 거래로 집계된 물량 중 상당수가 6·27 조치 이전에 매수 약정이 된 계약이라고 할 수 있다. 다른 고가 지역과 집계 기준이 다를 수밖에 없는 것이다.이상으로 거래량과 매매가 상승률을 살펴보면 고가 지역의 경우는 거래는 잘되지 않지만 가격이 꾸준히 오르고 있고 저가 지역은 거래가 비교적 잘되지만 가격은 잘 오르지 않는 것을 알 수 있다.이는 고가 지역 소유자들은 싸게 팔기보다는 증여를 하거나 매물을 거둬들이는 등 ‘버티기 작전’을 쓰는 반면, 저가 지역 소유자들은 6·27 조치의 풍선효과로 매수자가 나타날 때 적극적으로 매도 전략을 쓰는 것으로 추정된다.