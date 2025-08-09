김동선 한화갤러리아 부사장(왼쪽 넷째)과 김영훈 한화갤러리아 대표(왼쪽 셋째), 오민우 에프지코리아 대표(왼쪽 여섯째) 등 참석자들이 지난 6월 26일 오전 서울 서초구 파이브가이즈 강남에서 열린 파이브가이즈 국내 오픈 1주년 기념 행사에서 기념촬영을 하고 있다. 사진=파이브가이즈

도입부터 계약까지 김 부사장이 주도

인수자 나타날지는 미지수

[비즈니스포커스]미국의 유명 수제 햄버거 브랜드 ‘파이브가이즈’. 한국 진출을 선언하고 2023년 6월 강남 한복판에 처음 문을 열었을 당시만 해도 파이브가이즈에 대한 소비자들의 관심은 대단했다. 쉐이크쉑, 인앤아웃과 함께 미국의 ‘3대 버거’로 불리는 이 햄버거 맛을 보기 위해 매장 앞은 늘 인산인해였다. 매장 안도 발 디딜 틈이 없을 만큼 사람들로 가득했다.SNS에는 1~2시간 기다려 파이브가이즈 버거를 맛봤다는 인증샷이 넘쳐났다. 한국 소비자들의 반응이 기대했던 것 이상으로 뜨거워지자 파이브가이즈는 향후 빠르게 매장을 늘려가겠다는 계획도 내놨다. 일본까지 진출하겠다는 청사진도 제시했다. 파이브가이즈는 단숨에 국내 햄버거 시장의 지형을 바꿀 ‘다크호스’로 떠올랐다. 그러나 최근 누구도 예상치 못한 일이 벌어졌다. 파이브가이즈가 한화그룹의 품을 떠나 새 주인 찾는다는 소식이 전해졌다.한화그룹 3세 김동선 한화갤러리아 부사장이 직접 국내로 들여와 관심을 받았던 파이브가이즈가 인수합병(M&A) 시장에 매물로 나왔다. 2023년 서울 강남에 첫 매장을 연 지 불과 2년 만이다. 김 부사장이 신성장동력으로 낙점한 식음료(F&B) 사업 포드폴리오를 재편하기 위한 신호탄을 쐈다는 분석이 나온다.파이브가이즈의 국내 사업권을 보유한 에프지코리아는 최근 삼일회계법인을 통해 일부 사모펀드 운용사를 대상으로 투자 안내서를 배포한 것으로 확인됐다. 유통업계 일각에서는 김 부사장이 파이브가이즈를 서둘러 포기한다는 것에 대한 궁금증이 커지고 있다.그럴 만도 한 것이 파이브가이즈는 김동선 한화갤러리아 부사장이 도입부터 계약까지 모두 주도한 신사업이자 야심작이었다. 그가 2022년 2월 한화갤러리아에 부사장에 부임한 이후 꺼낸 첫 번째 신사업이라는 점에서 의미도 남다르다.당시 김 부사장은 “파이브가이즈는 해외를 다니며 맛본 버거 중 단연 최고였다”며 “한국의 소비자들에게 파이브가이즈의 버거를 꼭 소개하고 싶었다”고 말할 만큼 햄버거 사업에 진심임을 강조했다.미국 현지의 맛과 품질을 그대로 구현하기 위해 직접 미국으로 가서 파이브가이즈 본사와 원료 수급 등 출점 준비 전 과정에서 협업을 진행할 만큼 열정도 보였다.게다가 그는 파이브가이즈 운영을 위해 에프지코리아라는 자회사까지 설립했다. 업계에서는 갤러리아가 파이브가이즈를 중심으로 외식사업을 확대해나갈 것이라는 관측이 쏟아졌다.약 2년이 지난 현재 파이브가이즈를 찾는 손님들이 예전만 못한 것은 사실이다. 8개로 매장이 늘어나면서 더 이상 긴 줄을 서지 않고 햄버거를 먹을 수 있게 됐다. 그렇다고 인기가 확 식었다고는 볼 수 없다.실적에서도 나타난다. 파이브가이즈를 운영하는 에프지코리아는 지난해 매출 456억원을 올렸으며 영업이익은 34억원을 기록해 2년 만에 흑자로 전환했다. 그렇다면 한화갤러리아는 왜 파이브가이즈를 팔려고 하는 것일까. 첫째 이유로는 불투명한 성장성을 꼽을 수 있다.관련 업계에서는 향후 파이브가이즈의 사업 확장 및 수익성 개선이 쉽지 않을 것이라는 시각이 지배적이다.국내 햄버거 시장은 꾸준히 성장세다. 지난해 약 4조원으로 추산되는데 올해는 5조원을 돌파할 것으로 예상된다. 업계의 경쟁은 갈수록 치열해지고 있다.특히 최근에는 저성장·고물가가 이어지면서 소비자들이 초저가에 열광하는 트렌드가 생겨났다.이런 추세에 따라 버거킹, 맥도날드, 맘스터치 등은 점포 수를 빠르게 늘리며 ‘규모의 경제’를 앞세운 박리다매 전략을 취하고 있다. 각종 할인 프로모션과 광고를 앞세워 더 싼값에 햄버거를 팔며 소비자들을 유인하고 나섰다.파이브가이즈의 햄버거 가격은 1만5000원(단품) 정도로 다른 햄버거 브랜드보다 더 비싸다. 이런 이유 때문일까. 연일 긴 줄이 이어졌던 파이브가이즈 점포 앞에는 더 이상 대기하는 이들을 찾을 수 없다.그렇다고 해서 파이브가이즈가 경쟁사들처럼 가격을 낮추기 위한 할인 정책을 내놓기가 애매한 상황이다. 프리미엄을 지향하는 브랜드 가치에 금이 갈 수 있기 때문이다.점포 수를 늘리는 것도 쉽지 않다. 수제버거는 손이 많이 간다. 이런 특성상 매장 내에는 많은 인력이 필요하다. 현재 파이브가이즈 한 점포를 운영하기 위해선 수십 명 이상의 직원이 필요한 것으로 알려졌다. 매장 운영에 많은 돈이 들고 또 그 수를 확장하기가 경쟁사들에 비해 더딜 수밖에 없다는 얘기다.한 햄버거 업계 관계자는 “파이브가이즈가 흑자전환엔 성공했지만 업계 상황을 봤을 때 수익성을 더욱 끌어올리기란 쉽지 않을 것”이라고 했다. 현재 파이브가이즈의 시장 가치는 최대 1000억원 정도로 추산되는 상황. 만에 하나 파이브가이즈의 인기가 확 식을 경우 실적이 고꾸라지며 몸값이 더 떨어질 수 있다.그나마 제값을 받을 수 있을 때 파이브가이즈를 팔아 외식사업에서의 선택과 집중을 하겠다는 전략으로 풀이된다.현재 한화갤러리아는 식음료 부문을 신성장동력으로 낙점하고 적극적으로 키우는 상황이다. 주력사업인 백화점의 부진 때문이다.지난해 갤러리아백화점은 압구정 명품관, 광교점, 센텀시티점, 타임월드점, 진주점 등 전 점포의 매출액이 전년 동기 대비 모두 역성장을 기록했다.명품 소비 둔화로 명품을 주력으로 하는 백화점 사업이 부진을 겪으면서 현금 확보에 어려움을 겪고 있다. 갤러리아백화점 전체 매출 중 명품이 차지하는 비중은 40%로 20~30% 안팎인 경쟁사보다 비중이 높다. 그러나 고물가와 소비심리 위축 등의 영향으로 지난해 별도 기준 영업손실 11억원을 기록하며 적자전환했다.이 때문에 식품 사업을 새 캐시카우로 만들어 이를 만회하는 것이 시급하다. 현재 한화갤러리아는 파이브가이즈 외에도 와인 수입사 비노갤러리아와 한화비앤비(제과점), 퓨어플러스(음료), 베러스쿱그리머리(아이스크림) 등 자회사를 연이어 세웠다. 약 9000원을 들여 아워홈도 인수했다.특히 로봇을 활용한 ‘푸드테크’ 사업에도 적극적이다. 우동, 파스타, 피자 등 외식 사업에 이어 최근 협동로봇을 활용한 무인 카페까지 선보이는 등 김 부사장이 맡은 유통·식음료 사업 분야 전반에 로봇 기술을 적용하고 있다.외식사업의 경우 인건비를 절약해 가격 경쟁력을 확보하는 전략을 취하고 있는 상황인 만큼 운영비용이 많이 들어가는 파이브가이즈를 과감히 정리하는 결정을 내렸다는 분석이 나온다.업계에서는 김 부사장이 파이브가이즈를 매각한 자금을 활용해 이들 사업을 더욱 확장하며 식품 사업 포트폴리오를 재편할 것이라는 예상을 내놓고 있다.한화갤러리아 측도 파이브가이즈 매각에 대해 “사업권 매각을 통한 이익 창출도 회사와 주주 이익에 부합하는 합리적 비즈니스 전략이 될 수 있다는 판단이 있었다”며 “매각이 추진된다면 새로운 성장동력 발굴을 통한 사업 포트폴리오 강화에 나설 것”이라는 공식 입장을 밝히기도 했다.다만 적절한 인수자가 나타나지 않을 수도 있다. 현재 F&B 시장에는 피자헛, 버거킹, 노랑통닭 등 여러 매력적인 매물이 쌓여 있다. 한 유통업계 관계자는 “초반 반짝했다가 지금은 잠잠해진 캐나다 커피전문점 팀홀튼처럼 파이브가이즈도 비슷한 전철을 밟을 수 있다”며 “이런 파이브가이즈 인수에 선뜻 거액을 쓸 사모펀드나 투자자가 있을지는 미지수”라고 밝혔다.한화갤러리아가 매각 계획을 철회하고 계속해서 파이브가이즈를 안고 가며 키우는 것도 하나의 예상 시나리오다.김정우 기자 enyou@hankyung.com