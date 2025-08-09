7월 28일 자민당 당사에서 열린 기자간담회에 참석한 이시바 시게루 일본 총리 모습. 사진=연합뉴스

자민당, 연이어 선거 참패

사퇴 거부하는 이시바 총리

미·일, 관세 합의 아전인수 해석

일본 집권 자민당이 참의원(상원) 선거에서 대패하며 정국이 혼란에 빠졌다. 이시바 시게루 총리(자민당 총재)가 선거 참패에도 사퇴를 거부하며 혼란이 더 커진 상황이다. 미국의 관세 조치와 관련, 일본 경제도 여전히 불확실하다. 미·일 관세 협상이 타결됐지만 합의문이 없다는 점에서 향후 리스크가 될 것이란 우려가 나온다.자민당과 연립 여당 공명당은 7월 20일 참의원 선거에서 참패했다. 여당은 총 47석을 얻어 목표였던 50석 획득에 실패했다. 이번 선거 대상이 아닌 기존 의석 75석을 더하면 122석으로 참의원 과반인 125석에 미달했다. 여당은 작년 중의원(하원) 선거에서도 과반을 달성하지 못했다. 자민당 중심 정권이 중의원과 참의원 모두 과반을 지키지 못한 것은 1955년 창당 이후 처음이다.이번 선거에서 여당의 패배는 사실상 예고됐다. 지난 6월 참의원 선거 전초전으로 평가받은 도쿄도의원 선거에서 졌기 때문이다. 중의원 선거에 이어 또다시 정치인 ‘비자금’에 발목이 잡혔다. 쌀값 급등 등 고물가도 역풍으로 작용했다. 선거 전까지 미국과의 관세 협상이 답보 상태에 빠진 것도 원인으로 지목됐다.‘일본인 퍼스트’를 내건 우익 야당 참정당이 자민당 지지층을 파고들며 돌풍을 일으킨 것도 영향을 미쳤다. 참정당은 이번 선거 전 참의원 의석이 2석에 불과했지만 보수층 표를 얻으며 15석으로 크게 늘렸다. 참의원에서 예산을 동반하지 않은 법안을 제출할 수 있는 기준인 11석을 넘겼다.참정당은 가미야 소헤이 대표를 중심으로 2020년 창당한 신생 정당이다. 고등학교 교사 출신인 가미야 대표는 전통을 중시하는 ‘우익 사관’을 가진 인물이다. 참정당은 이번 선거 전 제시한 새 헌법 초안 1조에 ‘일본은 천황이 다스리는 군민 일체의 국가’라고 썼다. 주권이 국민이 아니라 천황에게 있다고 선언한 셈이다.선거전에선 외국인 규제 정책을 대거 내세웠다. 비숙련 외국인 노동자 수용 제한, 영주권 취득 요건 강화, 외국인의 부동산 매입 제한, 외국인 생활 보호 지원 조건 강화 등을 제시했다. 양극화 등 사회 문제 원인을 외국인에게 돌린 듯한 정책을 내세워 민심을 파고들었다.참정당 돌풍은 유럽에서 반이민을 내건 극우 정당 인기와 비슷하다는 분석이 제기된다. 가미야 대표는 친근감을 느끼는 해외 정당으로 극우 성향인 ‘독일을 위한 대안’, 프랑스 ‘국민연합’을 언급했다. 일각에선 참정당 돌풍을 계기로 일본 정치권이 우경화하는 것 아니냐는 우려가 나온다.이시바 총리는 선거 다음 날인 21일 사퇴를 거부하고 총리직을 계속 수행하겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 이날 기자회견에서 미국의 관세 조치, 고물가, 자연재해, 안보 환경 등을 들며 “지금 가장 중요한 것은 국정에 정체를 초래하지 않는 것”이라고 강조했다.그러자 자민당 내 이시바 총리를 끌어내리려는 움직임이 시작됐다. 총대를 멘 이는 이시바 총리의 ‘정적’인 아소 다로 전 총리다. 아소 전 총리는 “이시바의 총리직 유지를 인정할 수 없다”고 주위에 언급한 것으로 알려졌다. 이시바 총리로는 선거에서 이길 수 없다는 민의가 드러났다는 것이다.사실 이시바 총리는 2009년 아소 정권 당시 ‘아소 끌어내리기’에 가담했던 적이 있다. 이때 생긴 두 사람의 골은 지금도 메워지지 않았다. 아소 전 총리는 직전 기시다 후미오 정권까지 자민당 부총재를 맡았지만 이시바 정권에선 고문으로 밀려났다.아소 전 총리가 이끄는 ‘아소파’는 자민당 내 유일하게 남은 파벌이기도 하다. 아소파를 제외한 각 파벌은 지난해 비자금 문제로 해산했다. 니혼게이자이신문은 “아소파가 총리 퇴진을 요구하면 정권 운영이 막힐 수도 있다”고 전망했다.이런 가운데 7월 23일엔 미·일 관세 협상이 전격 타결됐다는 소식이 전해졌다. 미국이 일본산 수입품에 부과할 예정인 상호관세(25%)는 15%로, 자동차 추가 관세(25%)는 12.5%로 낮추기로 했다. 자동차 관세는 기존 2.5%에 더해 15%가 됐다. 일본은 대신 총 5500억 달러 규모의 대미 투자를 약속하고 미국산 쌀 등 수입을 늘리기로 했다.이시바 총리는 앞서 사퇴 거부 명분으로 미·일 관세 협상이 진행 중인 점을 들었다. 그는 미·일 관세 합의 후 거취를 묻는 취재진 질문에 “합의 내용을 정밀 조사하기 전에는 말할 수 없다”고 답했다. 미국에서 협상을 마친 아카자와 료세이 경제재생상이 귀국하면 상세 보고를 받고 정밀 조사가 필요하다는 설명이다.실제로 미·일 관세 협상 타결 뒤 여진이 이어지고 있다. 성과를 놓고 서로 ‘아전인수’ 해석을 내놓으면서다. 양국이 합의문을 작성하지 않아 향후 리스크가 될 것이란 우려도 나온다. 일본은행이 7월에도 기준금리를 연 0.5%로 동결할 것이란 전망이 나온 이유다.일본은 미국과 합의문을 작성하지 않겠다는 방침이다. 아카자와 경제재생상은 “합의문을 만들기보다는 미국이 대통령령을 빨리 내려 15% 관세를 실현해야 한다”고 말했다. 양국이 상호관세와 자동차 관세를 각각 15%로 낮추는 데 합의했지만 실행에는 대통령령이 필요하다. 합의문 작성에 시간이 걸리는 만큼 우선 대통령령을 통해 하루빨리 관세부터 낮추는 것이 낫다는 게 일본 정부 판단이다.합의문 작성 과정에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 변심할 가능성도 있다. 합의문을 내놓으려면 트럼프 대통령에게 재차 판단을 구해야 하는데 합의를 뒤집거나 관세 인하 조건을 강화할 위험이 있다는 것이다.일본이 관세 인하 조건으로 제시한 5500억 달러 투자와 미국산 제품 구매와 관련해 양측 설명이 다른 점은 향후 리스크로 거론된다. 스콧 베선트 미국 재무장관은 “일본이 합의를 지키지 않으면 관세는 25%로 돌아간다”고 말했다. 일본 정부는 관세 태스크포스(TF)를 통해 앞으로 양국 합의 사항 이행을 관리할 방침이다.다만 일단 합의가 이뤄졌다는 점에서 일본 자동차 업계는 안도하고 있다. 도요타자동차 등 일본 주요 7개 완성차 업체의 부담은 연간 1조5800억 엔가량 줄어들 것으로 추산됐다. 골드만삭스는 일본 완성차 업체 7곳의 관세 비용 부담이 연간 3조4700억 엔에서 1조8900억 엔으로 줄어들 것으로 분석했다.도요타의 관세 부담은 1조6000억 엔에서 8720억 엔으로 감소할 것으로 예상했다. 혼다는 5600억 엔에서 3052억 엔으로, 닛산자동차는 4700억 엔에서 2561억 엔으로 줄어들 것으로 봤다. 스바루, 마쓰다 등 미국 수출 비율이 높은 업체도 경영 위기를 초래할 만한 타격은 피할 수 있을 전망이다.앞서 일본 완성차업계는 관세 부담을 줄이기 위해 공급망 재구축에 나섰다. 혼다는 미국 수출용 세단 ‘시빅’ 하이브리드 모델을 일본 대신 미국에서 생산하기로 결정했다. 미국에 공장이 없는 미쓰비시자동차는 닛산에 주문자상표부착생산(OEM)을 맡기기로 했다.일본은 반도체와 의약품에 대해선 미국이 체결하는 모든 무역협정 가운데 가장 낮은 관세를 적용받을 전망이다. 아카자와 경제재생상은 “일본은 관세가 ‘다른 국가보다 불리하지 않다’는 확약을 얻었다”며 “앞으로 더 유리한 조건을 확보하는 국가가 나오면 일본도 그쪽으로 갈 것”이라고 했다.도쿄=김일규 한국경제 특파원 black0419@hankyung.com