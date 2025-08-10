로얄살루트에서 티니핑으로, 2030의 놀이문화로 진화한 프로야구[베이스볼 이코노미③]

지난 8월 5일 화요일 한화이글스와 KT위즈의 경기가 열리고 있는 대전 한화생명볼파크 / 사진= 고송희 인턴기자

친구 따라 강남? 베이징키즈 따라 야구장

야구장에 등장한 헬로키티와 티니핑

인스타그램과 해시태그, 콘텐츠 비즈니스의 탄생

[커버스토리 : 한국형 '베이스볼 이코노미'의 탄생③]‘마산 아재 로얄살루트 사건’. 야구팬들 사이에서 전설처럼 회자되는 영상의 제목이다. 2008년 5월 삼성과 롯데의 경기 중 관중석 바닥에 앉은 중년 남성들이 로얄살루트 21년산 양주와 안주를 펼쳐놓고 잔치를 벌이는 모습이 전파를 탔다. 흥에 겨워 카메라맨에게 술을 권하는 모습이 연출되기도 했다.이처럼 그 시절 야구장은 양주와 삼겹살이 어우러진 ‘아재들의 놀이터’였다. 주류 반입이 금지됐던 시절 소주팩을 몰래 갖고 들어가거나 물통에 소주를 넣어 반입했던 추억을 40, 50대가 공유하고 있는 것도 같은 맥락이다.하지만 2025년 야구장의 풍경은 완전히 달라졌다. 팬들은 헬로키티 캐릭터가 그려진 핑크색 유니폼을 입고 손에는 ‘크림새우’와 ‘컵 물회’를 들고 있다.경기장 입장이 아닌 포토존에서 사진을 찍기 위한 긴 줄이 늘어서 있다. 야구는 더 이상 중년 남성들의 전유물이 아니다. 이제 야구장은 2030세대가 주도하는 놀이문화의 중심으로 변신하고 있다. 아니 이들은 야구를 관람의 대상이 아니라 ‘문화’로 만들고 있다.한국 야구에서 2008년은 중요한 해다. 그해 베이징올림픽에서 한국 대표팀이 우승을 했기 때문이다. 올림픽이나 각종 국제대회 우승은 수많은 ‘키즈’를 양산한다. 야구도 마찬가지였다.그 순간 TV 앞에서 환호하던 초등학교 1~4학년(1998~2001년생)을 ‘베이징 키즈’라 부른다. 그들 중 일부는 야구 스타가 되는 꿈을 꿨고 어떤 아이들은 야구라는 스포츠의 매력을 머리에 새겼다.이들은 이제 20대 중후반이 됐다. 그중 몇 명은 현재 프로야구 판도를 흔드는 스타 플레이어로 구장을 누비고 있다. 부모님의 손을 잡고 야구장을 찾던 수많은 아이들은 소비파워를 갖춘 성인이 되어 친구들과 함께 야구장으로 돌아왔다.자신을 베이징키즈라고 밝힌 홍준수(24·가명) 씨는 “초등학교 1학년 때 아버지를 따라 야구장에 간 후 팬이 됐다”며 “네이버에서 연재되던 최훈 작가의 프로야구 웹툰과 KBS N의 ‘미스앤나이스’ 코너를 챙겨봤던 기억이 난다”고 말했다. 엄민욱(25·가명) 씨는 “베이징올림픽에서 김광현 선수를 보고 SK 팬이 됐다”며 “이제 막 고등학교를 졸업한 프로 2년 차 선수가 좌완 에이스를 차지한 모습이 너무 멋있었다”고 회상했다.이들의 귀환은 데이터로도 확인된다. 한국프로스포츠협회에 따르면 지난해 KBO 관람객 중 38.1%가 20대였다. 30대는 22.8%, 40대는 18.6%, 50대는 5%, 60대 이상은 0.6%로 나타났다.여기에 신규 팬들도 꾸준히 유입되고 있다. 지난해 프로야구 관람객 중 ‘올해 처음 야구를 응원하게 됐다’는 비율은 20.1%, 응원 3년 미만은 21.5%, 3년 이상 경력이 5년 미만인 관람객 비율은 51.7%에 달했다. 야구장의 절반은 ‘뉴비’들이 장악한 것이다.작년부터 열성 팬이 되었다고 밝힌 심아영(23·가명) 씨는 “야구는 정적인 스포츠라고 생각했는데 현장에서 응원 문화를 경험하니 완전히 달랐다”며 “JTBC 예능 ‘최강야구’도 관심을 키운 계기”라고 말했다. 기아 타이거즈의 팬인 그는 서울에 살지만 광주 챔피언스필드로 응원을 다닌다. “홈구장만의 분위기를 느끼기 위해서”라며 “올해만 교통비로 100만원을 넘게 썼다”고 덧붙였다.야구장을 젊게 만든 2030의 상당수는 여성이다. 2016년까지만 해도 남성이 57.1%, 여성이 42.9%로 남성 관중의 비율이 더 높았다. 하지만 2024년에는 남성 44.5%, 여성 55.5%로 완전히 뒤집혔다. 특히 20대 여성은 2019년 17.9%에서 2024년 24%로 비중이 늘며 새로운 야구장의 주인으로 자리 잡았다.이들은 돈도 아낌없이 쓴다. 지난해 2030 여성 팬의 굿즈 평균 구매액은 25만5000원으로 전체 평균(23만5000원)을 웃돌았다. 롯데 자이언츠 “올해 시즌 여성 구매 비중은 매달 50%를 넘어섰고 3월에는 59%까지 치솟았다”고 밝혔다.(LG 트윈스x헬로키티 유니폼. / 사진=LG 트윈스)이에 따라 구단들의 마케팅 전략도 빠르게 변하고 있다. LG 트윈스는 “젊은 여성층이 좋아하는 블루밍테일, 최고심, 헬로키티 등과의 컬래버 팝업 매장에는 아침부터 줄이 선다”며 “올해 상반기 굿즈 매출은 전년 대비 88%, 2023년 대비 203% 증가했다”고 밝혔다.(기아 타이거즈x캐치티니핑 키링. / 사진=기아 타이거즈 홈페이지)SAMG엔터의 인기 애니메이션 ‘캐치 티니핑’과 협업한 기아 타이거즈의 굿즈도 인기를 끌었다. 기아 타이거즈 관계자는 “주요 상품이 품절돼 추가 예약 판매를 진행할 정도로 예상보다 더 많은 매출을 기록했다”며 “하반기에도 새로운 컬래버 제품을 선보일 계획”이라고 말했다.(심아영(가명) 씨가 모은 기아 타이거즈 굿즈. / 사진=독자 제공)팬들에게 굿즈는 단순한 기념품이 아니다. 굿즈는 응원에 참여하는 필수 장비이자 팬 정체성을 드러내는 수단이다.기아 팬 심아영(가명) 씨는 유니폼과 응원봉은 물론 부채, 카카오 컬래버 인형, 가방, 사인볼까지 모은다. 그는 “야구장 갈 땐 기아 굿즈로 풀착장을 하고 간다”며 “굿즈를 착용하면 같은 팀 팬들과 연결된 느낌이 든다”고 말했다.과거 야구장은 ‘관람형 스포츠’의 전형이었다. 점수를 지켜보고 승패를 즐기는 것이 전부였다. 하지만 지금의 야구장은 다르다. 팬들은 단순히 경기를 소비하지 않는다. 현장에서의 경험을 사진과 영상으로 기록하고 이를 콘텐츠로 만들어 SNS에 공유한다.인스타그램 속 잠실야구장 앞에는 다양한 수식어가 존재한다. 서울 잠실을 홈으로 공유하는 두산과 LG 팬들은 라이벌답게 서로 다른 태그를 붙인다.두산 팬들은 ‘가을야구 우승할 두산베어스 홈 잠실야구장’ 같은 태그를 붙인다. LG 팬들은 ‘서울의 자존심 엘지 트윈스 홈구장’이라고 맞불을 놓는다. 원정팀 팬들도 가세한다. ‘기아가 승리한 잠실구장’, ‘한화가 이길 잠실야구장 3루응원석’ 같은 문구를 붙인 게시물이 넘쳐난다.(SNS 집관인증 게시글. / 사진=독자 제공)관람 자체가 콘텐츠가 되면서 야구장은 SNS 시대의 가장 주목받는 무대가 됐다. 손동작으로 야구공 모양을 만들어 사진을 찍는 ‘야구피스 인증샷’ 문화도 있다. 심지어 경기장이 아닌 집에서 경기를 보는 것을 인증하는 ‘집관인증’(집에서 관람) 게시글을 올리는 팬들도 많다.먹거리 문화의 변화도 주목할 만하다. 예전처럼 ‘치맥’만 즐기던 시대는 끝났다. 구단마다 대표 메뉴를 내세운다.인천 SSG랜더스필드에서는 크림새우와 컵 물회, 캔 와인이 인기다. 잠실야구장에서는 김치말이국수와 요거트 아이스크림이 유명하다. 수원 KT위즈파크의 통닭도 팬들의 발길을 붙잡는다. ‘먹고 찍고 공유’하는 MZ세대의 라이프스타일과 정확히 맞닿아 있다.(유튜브 채널 ‘별의별것’. / 사진=화면 캡처)2차 콘텐츠의 가공 허용도 야구 열풍을 가속했다. 2021년까지만 해도 포털, 통신사 등이 저작권 보호를 명목으로 2차 재가공을 금지했다. 심지어는 구단 유튜브 공식 채널에서도 중계 화면을 사용할 수가 없어 2차 콘텐츠로 확장이 어려웠다.그러나 OTT 플랫폼 티빙이 중계권을 확보하며 상황이 달라졌다. 티빙은 수익화를 하지 않는 조건으로 중계 화면 재가공을 허용했다. 이에 팬들이 만든 숏폼 등 다양한 콘텐츠들이 인기를 끌었다.유튜브 인기 채널 ‘별의별것’이 대표적이다. 이 채널은 KBO의 다양한 장면에 적절한 음악을 깔아 웃음을 자아낸다. 실책 장면에는 케이윌의 ‘이러지 마 제발’, 티아라의 ‘왜 이러니’, 정승환의 ‘이 바보’ 등의 음악을 입히는 식이다. 이 채널의 최고 조회수 숏폼 콘텐츠는 2122만 회를 기록 중이다.“야구 선수인 나에게 삼성은 가장 오래된 연인이다. 오래된 연인의 품에서 은퇴할 수 있어 다행이다.” 양준혁 전 삼성 라이온즈 선수가 은퇴 인터뷰에서 남긴 말이다. 한 선수에게 팀이 그랬듯 야구는 팬들에게도 여전히 연인 같은 존재다. 치킨과 양주가 있던 시절부터 굿즈와 해시태그가 있는 시대까지.고송희 인턴기자 kosh1125@hankyung.com