실험 중인 ㈜쿼드메디슨 연구원 (사진=㈜쿼드메디슨)

기존 주사제 기반 치료제와 백신이 가진 한계를 넘어서려는 글로벌 움직임이 빨라지는 가운데, 국내 바이오테크 기업 쿼드메디슨(QuadMedicine)이 차세대 의약품 마이크로니들 전달 플랫폼 기술 ‘MAP 시리즈(S‑MAP, D‑MAP, P‑MAP)’를 국제 저널에 연이어 발표하며 주목받고 있다.‘MAP 시리즈’는 공통적으로 미세침 기반의 생체재료 구조를 활용해 통증 없는 자가 투여를 가능케하며, 상온 보관, 신속한 흡수, 면역 반응 유도 등에서 글로벌 제약업계가 요구하는 핵심 니즈를 충족하는 플랫폼으로 평가된다.MAP 시리즈 중 첫 번째 플랫폼인 S‑MAP(Separable Microneedle Array Platform)은 JAK 억제제 바리시티닙을 국소적으로 안전하게 전달할 수 있도록 설계됐다. 기존에는 경구 투여로 사용되며 전신 부작용 우려가 있었지만, 이번 기술은 히알루론산 기반의 미세침 구조를 통해 표적 부위에 선택적으로 전달함으로써 원형 탈모 부위 모발 재생 효과가 기존 대비 2.6배 향상되는 결과를 도출했다.이 플랫폼은 원형 탈모 치료에 국한되지 않는다. S‑MAP은 피부 내 지속 방출이 필요한 건선, 아토피, 기타 자가면역성 염증질환 등에도 확장 적용이 가능하며, 이는 곧 국소 JAK 억제제 전략을 필요로 하는 글로벌 제약사와의 공동 개발 파이프라인으로 발전할 수 있는 중요한 기술 지표가 될 수 있다. 해당 연구는 Carbohydrate Polymers(IF 12.5)에 게재됐다.MAP 시리즈 중 두 번째 플랫폼인 D‑MAP(Dissolvable Microneedle Array Platform)은 HPV16 바이러스 유사입자(VLP)를 구조적으로 안정화한 뒤, 구강 점막을 통해 신속하고 효율적으로 면역 반응을 유도할 수 있도록 설계된 기술이다. 점막 조직의 빠른 흡수 특성을 활용하여 국소 및 전신 면역 반응 유도와 장기 면역 기억 형성까지 가능함이 확인됐다.특히 D‑MAP은 냉장 보관이 필요 없는 구조로, 콜드체인 인프라가 부족한 저자원국에서도 효과적으로 적용될 수 있다. 이는 HPV 백신을 세계적으로 보급하려는 Gates Foundation(빌게이츠재단), Gavi, WHO 등의 보건 파트너 전략과 완벽하게 부합하며, 실제로 마이크로니들 기반 백신 전달 기술은 글로벌 우선 혁신 기술(VIPS)로 분류돼 있다.D‑MAP은 이러한 배경 속에서 글로벌 백신 파트너와의 협력에 최적화된 기술 플랫폼으로 인정받을 수 있는 기반을 마련했다. 본 연구는 Advanced Healthcare Materials(IF 9.6)에 게재됐다.세 번째 플랫폼 기술인 P‑MAP(Preservable Microneedle Array Platform)은 mRNA-LNP 제형을 고형화 하여 생체 내 효율적으로 전달할 수 있는 플랫폼이다. 상온에서도 안정성이 확보되어, 냉장 보관 없이 장기간 유통이 가능하며, 투여 후 신속하게 체내에서 용해되어 강력한 면역 반응을 유도한다. 특히 P‑MAP은 팬데믹과 같은 공중보건 위기 상황에서 대규모 백신 접종이 필요할 때, 빠른 유통과 자가 접종 시스템 구축이 가능한 전략 기술로 주목받고 있다.현재 이 플랫폼은 글로벌 제약사와 공동연구개발이 진행 중이며, mRNA 기반 차세대 백신 및 치료제 파이프라인에 적용될 가능성을 타진하고 있다. 이는 쿼드메디슨의 기술이 단순한 개별 제품 개발을 넘어, 글로벌 파트너와의 플랫폼 전략으로 확장되고 있음을 보여주는 핵심 사례다. 해당 연구는 European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics(IF 4.3) 9월호에 게재될 예정이다.쿼드메디슨 백승기 대표는 “이번 연구들은 모두 기술 상용화를 전제로 한 실질적인 성과”라며, “상온 안정성, 자가투여, GMP 공정과의 연계 가능성까지 확보된 만큼, 국내외 기술이전과 임상 확장도 본격 추진할 계획”이라고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com