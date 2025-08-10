“이번엔 정말 심각하다”...한국GM 철수가 유력한 세 가지 이유

트럼프 관세 폭탄에 10년 잔류 약속 종료까지

또 철수설 불거지는 한국GM

한국GM 부평공장에서 차량이 출고되고 있다. 사진=연합뉴스

1.트럼프 관세로 직격탄

2.종료되는 10년의 약속

3. 노조 리스크도 부상

카허 카젬, 로베르토 램펠, 그리고 헥터 비자레알 현 사장까지 한국GM의 역대 사장들이 공통적으로 빠짐없이 해명해온 대답이 하나 있다. 한국 시장 철수설에 대한 질문이다. 취임 후 공식 석상에 나타날 때마다 “한국GM의 국내 사업이 중단되는 것 아니냐”는 의심의 눈초리가 늘 이어졌다. 그러나 이들의 대답은 늘 한결같았다. “그런 일은 없을 것”이라며 철수설을 일축하며 한국 사업에 대한 의지를 드러냈다.이런 한국GM의 철수설이 또다시 고개를 들고 있다. 이번엔 그 어느 때보다 철수 가능성에 큰 무게가 실린다. 도널드 트럼프 행정부의 관세정책으로 대미 수출에 직격탄을 맞았기 때문이다. 엎친 데 덮친 격으로 모기업인 미국 GM과 정부, 산업은행이 2018년 체결한 10년 잔류 약속이 2028년 말 종료를 앞둔 상황이다. GM과 한국의 오랜 인연이 이대로 마무리되는 것 아니냐는 시각이 완성차 업계 전반에 빠르게 퍼지고 있다.특히 이번에는 상황 자체가 매우 심각하다. 자동차 업계에 따르면 한국GM의 철수 가능성에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 트럼프 행정부의 관세정책이다. 현재 미국은 수입 자동차에 15% 관세를 부과하기로 최종 확정한 상황이다.자동차 관세가 일본·유럽연합(EU)과 같은 15%로 합의되면서 사실상 그간 한국이 누려온 한·미 자유무역협정(FTA) 무관세 혜택이 백지화됐다. 이 때문에 우리 자동차 기업들이 내세우던 ‘가성비’ 경쟁 저하가 예상된다. 한국GM은 이 중에서도 가장 큰 타격이 우려되는 기업이다.사업구조를 보면 답이 나온다. 한국GM은 국내 생산물량의 85~95%를 미국에 수출하는 상황이다. 지난해 기준 대미 수출 의존도는 약 90%에 달한다. 이러한 상황에서 15% 관세 부과는 한국GM의 존립 기반을 직접 위협하는 요소가 되고 있다.물론 관세를 뚫고 미국 수출을 이어가는 방법도 있다. 크게 두 가지다. 인상된 관세만큼 차량 가격을 올리는 것이 첫째다. 둘째는 비용을 올리지 않는 대신 회사가 모든 부담을 떠안는 방법이다.현재로선 둘째 방법이 가장 적절해 보이는데 여기에도 걸림돌이 존재한다. 한국GM의 부진한 내수 판매다.현대자동차와 기아 등은 내수 판매를 앞세워 관세 부담에 따른 손해를 일정 부분 상쇄할 수도 있으나 한국GM은 이마저도 쉽지 않은 상황이다.한국GM의 국내 시장 판매는 계속해서 감소하고 있다. 지난해 내수 판매량은 2만4824대로 전년 대비 무려 35.9% 감소했다. 내수 판매 비중은 5% 아래로 떨어졌으며 내수 매출도 1조원 벽이 무너졌다.올해 상황은 더 악화됐다. 한국GM의 올 상반기 내수 판매량은 8121대로 전년보다 39.7%나 줄어 1만 대 아래로 떨어졌다. 미국 수출 물량을 내수시장에서 소화하기는 역부족이라는 평가가 나오는 이유다.한 업계 관계자는 “한국GM은 사실상 수출로 먹고사는 기업”이라며 “트럼프 행정부의 관세 부과는 이 회사의 존립 자체를 흔들고 있다”고 전했다.게다가 GM이 한국 정부와 했던 10년 잔류 약속도 2028년 말 종료를 앞두고 있다. 배경은 이렇다.한국GM은 지난 2018년에도 존폐 기로에 섰던 바 있다. 부진한 실적이 이어지자 한국에서 운영 중인 군산 공장을 폐쇄하며 ‘한국 시장 철수’ 가능성이 제기됐다. 이때 지역경제 붕괴를 우려한 정부가 나서 이를 막았다. 산업은행을 통해 8100억원(7억5000만 달러)가량의 공적자금을 투입하기로 한 것이다.이 과정에서 한국GM은 최소 10년 동안 한국 내 생산기지를 철수하지 않고 운영하기로 했다. 산업은행은 현재 한국GM 지분 17.02%를 보유한 2대주주로 비토권을 통해 GM의 한국시장 철수를 견제하는 역할을 해왔다. 그러나 2028년 말 비토권이 해제된다. GM을 더 이상 구속할 방법이 없다.게다가 GM은 글로벌 전략하에서 수익성이 낮은 지역의 사업장을 꾸준히 정리해왔다. 호주, 뉴질랜드, 태국, 인도 등 수익성이 낮은 지역의 공장 및 지사 철수를 진행한 전례가 있기에 한국도 비슷한 전철을 밟을 수 있다는 관측이 나온다.아울러 업계에선 여당이 밀어붙이고 있는 일명 노랑봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 개정안)도 한국GM의 철수설에 불을 지를 수 있다는 주장이 제기된다.현행법의 경우 파업 등 쟁의행위를 하려면 임금과 근로조건, 복지 등 ‘근로조건의 결정’과 관련이 있어야만 했다. 그러나 노랑봉투법이 통과하면 쟁의의 개념이 ‘근로조건’ 자체로 바뀌게 된다.개정안에서는 노조가 징계와 부당 해고, 해고자 복직 요구에서 나아가 사업장 이전, 구조조정 등 현재의 근로조건을 변경할 수 있는 경영진의 판단까지 쟁의행위에 포함할 수 있다고 명시했다.정리해고뿐 아니라 해외로 사업장 이전 등과 같은 기업의 전략적 결정마저 쟁의행위 대상이 될 수 있다는 얘기다.이미 과거 노조와의 충돌로 CEO가 출국금지 조치를 당하는 곤욕까지 치른 바 있는 한국GM은 노랑봉투법이 시행될 경우 또다시 노사 갈등의 소용돌이에 휘말릴 가능성이 높다. 더욱이 한국GM은 국내 직영 서비스센터 9곳 매각을 발표하자 노조가 크게 반발하고 나섰다.수익성 확보에 비상이 걸린 와중에 한국 내 노사 갈등 리스크까지 증폭될 경우 한국 사업은 더 이상 수지가 맞지 않는다는 판단이 내려질 가능성을 배제할 수 없다.한국GM은 아직 구체적인 입장을 내놓지 않고 있다. 자산 매각 등에 대해 “변화하는 자동차산업과 글로벌 경영환경 속에서 장기적 경쟁력을 유지하기 위한 구조개선 작업에 착수한다”고 언급한 정도다. 김필수 대림대 교수는 “한국의 자동차 기업들은 일본산이나 유럽산에 비해서는 후퇴한 입장에서 싸워야 하는 상황이고 노사 협상도 굉장히 중요한 사안이라며 한국GM의 철수설을 완전히 불식시키기는 쉽지 않을 것”이라고 했다.한국GM의 철수가 현실화할 경우 지역경제가 받는 타격도 클 전망이다. 2022년 한국GM이 군산 공장을 폐쇄하자 이 일대는 사실상 유령도시로 전락했다. 한국GM은 현재 충남 보령과 인천 부평, 경남 창원에 공장을 운영 중이다. 해당 지역도 군산과 같은 전철을 밟을 수 있다는 긴장감이 감돌며 위기감이 고조되고 있다.비관적인 전망만 있는 것은 아니다. 일각에선 GM이 한국 시장에서 계속 공장을 운영할 수 있다는 관측도 있다. 메리 바라 GM 회장의 발언에서 비롯됐다. 그는 최근 2분기 콘퍼런스콜에서 관세 영향으로 한국GM 공장에 변화가 있을지에 관해 묻는 질문에 “현재 상황이 언제까지 지속될지는 지켜봐야겠지만 한국GM은 오랫동안 매우 효율적이고 좋은 품질의 차량을 생산해왔다”며 철수설을 일축했다.그의 발언이 나오자 니혼게이자이신문 등 일부 외신은 “GM이 고율 관세에도 한국에서 생산을 지속하겠다는 뜻을 밝혔다”는 의미로 해석하기도 했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com