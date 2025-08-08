'6000원 영화 쿠폰' 대란의 역설…영화관 침체 이유는 가격이었나

이미지 크게보기

“티켓값 때문에”

컵냉면이 전략? 엇나간 해법들

관객들 “돌아갈 준비 돼 있어”

(6000원 할인권 신청이 시작된 7월 25일 서울 용산구의 한 영화관이 관람객들로 붐비고 있다./사진=한국경제신문)대기인원 50만8504명, 예상 대기시간 21시간 15분 4초.볼 영화 없어서 안 본다는 말이 무색하게 영화 6000원 할인권 신청이 폭주했다. 7월 25일 오전 10시 할인권 배포가 시작되자마자 이용자들이 몰려들어 주요 영화관 CGV, 롯데시네마, 메가박스 등의 공식 누리집과 앱 접속을 마비시켰다. 각사들은 긴급하게 앱을 업데이트하는 등 복구 작업을 벌였고 오후가 되어서야 정상 복구가 이뤄졌다.문화체육관광부와 영화진흥위원회가 총 450만 장, 271억원 규모의 영화관 6000원 할인권을 배포한다는 소식은 공개되자마자 SNS에서 빠르게 퍼졌다. 네티즌들은 쿠폰을 활용한 꿀팁을 공유하기도 했다. 특히 매달 마지막 수요일 영화를 7000원에 관람할 수 있는 ‘문화가 있는 날’에 이번 할인까지 적용하면 1000원에 영화를 볼 수 있다는 정보가 주목을 받았다.덕분에 코로나19 팬데믹 이후 지지부진하던 극장계에 숨통이 트이는 모습이다. 영화진흥위원회의 영화관입장권통합전산망에 따르면 할인권 배포 이후 첫 주말(7월 25~27일) 극장을 찾은 관객은 총 173만1167명으로 집계됐다. 이는 직전 주말(7월 18~20일) 총 관객수 150만 8267명 대비 14.8% 증가한 수치다. 평일인 월요일과 화요일(7월 28~29일)에도 8만~9만 명 넘는 관객이 영화관을 더 찾으면서 46% 수준의 증가율을 보였다.‘문화가 있는 날’의 관객수 기록도 경신했다. 7월 30일 관객수는 86만2234명으로 2020년 이후 매달 있었던 문화의 날 중 최고치이자 2025년 일일 관객 최고치를 기록했다.CGV 관계자에 따르면 CGV에 할당된 쿠폰의 소진율은 지난 주말 기준 29%로 2020년 코로나 회복 시기 배포된 쿠폰보다 소진 속도가 빠른 것으로 나타났다. 아직 발행 쿠폰의 절반도 사용되지 않았지만 극장 풍경은 이전과 달리 활기를 보인다는 반응이 나온다. 서울의 한 대형 멀티플렉스 관계자는 “쿠폰 배포 이후 주말은 물론 평일까지 확실히 관객이 많아진 것 같다”고 밝혔다.영화 할인이 처음은 아니다. 팬데믹 직후 2020년 영화진흥위원회의 ‘목금토일 6000원 할인’, 정부 3차 추경 88억원 규모의 147만 장 쿠폰 배포가 있었다. 그러나 이번만큼 앱과 사이트를 마비시킨 사례가 없다는 점에서 티켓값 하락의 필요성을 보여주는 사례라는 쓴소리가 나온다. 잠잠했던 영화 티켓값 논란에 다시 불이 붙었다.(영화 6000원 할인 쿠폰 배너. /사진=문화체육관광부)올해 상반기 영화관은 최악의 침체를 기록했다. 영화진흥위원회가 7월에 발표한 상반기 결산자료에 따르면 상반기 극장 전체 매출액은 4079억원, 관객수는 4250만 명으로 나타났다. 매출액은 전년 동기 대비 33.2%(2024억원) 줄었고 관객수는 32.5%(2043만 명) 줄었다. 지난해 상반기 ‘파묘’, ‘범죄도시4’가 1000만 관객을 달성한 것에 비해 올해 상반기에는 1000만 관객 작품이 나오지 않았다.관객들의 발걸음이 끊긴 주요 이유는 비싼 티켓 가격이라는 목소리가 팬데믹 이후 끊이지 않고 있다. 영화진흥위원회가 지난해 11월 발표한 ‘2023년 영화소비자 행태조사’에 따르면 ‘향후 1년간 극장 관람 횟수가 감소할 것’이라고 응답한 이들에게 이유를 묻자 ‘영화나 극장 품질 대비 티켓 가격이 올라서’라는 응답이 31.8%로 가장 높게 나타났다.해당 조사에서 영화 편당 적당하다고 생각하는 티켓값은 ‘8000원에서 1만원 미만’이 56.5%로 가장 높았으며 이어 8000원 미만이 28.9%로 나타났다. 현행 티켓 가격이 주말 일반관 기준 1만5000원인 것을 고려하면 관객들의 기대보다 50% 비싼 셈이다.영화 관람료는 최근 수년간 빠른 속도로 인상됐다. 2019년 기준 1만2000원이던 티켓값은 2020·2021·2022년 세 차례에 걸쳐 1000원씩 상승했다. 같은 시기 평균 물가상승률(3.2%) 12배에 달하는 인상이라는 평가다.타국과 비교해도 마찬가지다. 영화진흥위원회가 2019년 이후 3년간 국가별 영화관람료 인상률을 비교한 결과 한국 21.8%, 미국 15%, 독일 8.7%, 일본 5.2% 순이었다. 또 세계물가데이터 제공사이트 넘베오에 따르면 한국의 1인당 국내총생산(GDP) 대비 티켓값 비중은 0.033%로 미국(0.016%), 독일(0.025%), 영국(0.027%)보다 높다.이렇게 관객이 지불한 티켓값의 수익 배분은 대부분 영화관과 배급사가 나눠 갖는다. 영화진흥위원회에 따르면 1만5000원 기준 영화발전기금 3%(450원)을 떼고 부가세 10%(1324원)까지 제하고 난 금액을 영화관과 배급사가 통상 5:5 비율로 나누게 된다. 양측이 6620원가량을 가지게 된다.(CGV 키오스크의 음식 판매 화면. /사진=조수아 기자)영화계는 관객들의 발걸음이 끊긴 주요 원인으로 OTT를 꼽아왔다. 영화진흥위원회의 ‘2023년 영화소비자 행태조사’에 따르면 주된 영화 관람 방법은 OTT가 35.3%로 1위를 차지했다. 극장관람은 2위도 아닌 3위를 기록했다. TV채널이 31.4%로 2위, 극장관람은 24.6%로 TV채널에까지 밀려났다.영화관들은 OTT와의 차별점을 두기 위해 영화관 음식에 집중하는 모습이다. 대표적으로 CGV가 양념족발, 주먹밥처럼 식사에 가까운 메뉴를 선보이고 있다. 이번 여름에는 컵냉면을 출시했지만 반응은 싸늘했다. 컵냉면 소식에 네티즌들은 “영화관에 식당을 차릴 게 아니라 티켓값을 내려라”, “먹고 싶은 음식 먹으면서 영화 볼 거면 집에서 OTT 보는 게 낫다” 등의 반응을 보였다.영화관만의 ‘현장감’을 내세워 아이맥스, 4DX 등 특수상영관도 늘렸지만 굳이 웃돈 주고 특수상영관을 선택하는 관객은 많지 않은 것으로 보인다. 영화진흥위원회의 올 상반기 결산보고서에 따르면 상반기 특수상영 전체 매출액은 293억원으로 전년 동기 대비 23.2%(88억원) 감소했다. 관객수도 191만 명으로 26.0%(67만 명) 줄었다.다양한 ‘통신사 할인’은 오히려 소비자들의 비호감을 샀다. 영화진흥위원회의 올 상반기 결산보고서에 따르면 인당 관람요금은 평균 9599원이다. 인당 관람요금이 크게 올랐음에도 2022년(1만285원) 이후 평균 관람요금이 오히려 하락했다는 것은 관객들이 할인된 가격의 티켓을 구매했다는 얘기다.문제는 이러한 할인 혜택이 다양하고 복잡해 사전에 정보를 알고 챙기지 않으면 적용받기 어렵다는 점이다. 일부 관객 사이에서는 “제값 주고 보면 손해”라는 인식이 퍼지며 정보에서 소외된 소비자일수록 영화관을 기피하게 되는 구조가 만들어지고 있다는 지적이다.이번 접속 폭주 사태를 통해 극장에서 영화를 직접 보려는 수요가 아직은 남아 있음을 확인할 수 있었다. OTT의 위협과 콘텐츠 부족 상황이 계속되더라도 가격 부담만 줄어든다면 관객은 다시 극장으로 돌아올 수 있다는 반응이다.6000원 할인 쿠폰을 이용하기 위해 서울의 한 롯데시네마를 찾은 관객은 “특정 작품을 보기 위해 극장을 찾았다기보다 영화관만의 감성을 느끼기 위해 방문했다”고 말했다.일각에서는 오른 가격에 비해 서비스 품질은 예전만 못하다는 지적도 나온다. 한 영화업계 관계자는 “영화관은 영화 자체가 아니라 극장 앞에서 팝콘 냄새 맡고 좌석 찾아 앉고 광고 보며 기다리는 경험까지가 영화관의 정체성”이라며 “키오스크와 직원 수 감소로 인해 떨어지는 서비스의 질은 영화관만의 매력을 기업이 나서서 지운 것 같다”는 반응을 보였다.- CGV 평일 낮 성인 2D 영화 기준- 출처: 영화진흥위원회2014년: 8000원2018년: 1만원2020년: 1만2000원2021년: 1만3000원2022년: 1만4000원조수아 인턴기자 joshua@hankyung.com