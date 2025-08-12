그래픽=송영 기자

◆모집인 왜 쓰나

◆‘모집인 구조’의 그림자

◆생계 걱정 ‘깜깜’

# 신축 아파트 입주를 앞둔 A 씨는 최근 집단대출 대환(갈아타기)을 위해 은행을 찾았다. 상담이 끝난 뒤 받은 명함에는 ‘ㅇㅇ은행 대출모집 위탁법인 상담사 ㅁㅁ’이라는 낯선 직업이 적혀 있었다. 상담사는 A 씨가 건넨 서류를 들고 다시 창구로 안내했다. 은행 직원이 아닌 ‘대출모집인’이 상담을 진행한 것이다.대출모집인은 은행 소속이 아닌 외부 인력이다. 은행과 계약을 맺고 돈이 필요한 금융소비자의 대출 상담 및 신청서 접수, 전달 등 위탁 받은 업무를 맡는다. 1996년 당시 영업점 수가 부족했던 한국씨티은행이 도입했고 2000년 하나은행을 시작으로 시중은행에도 본격적으로 활용하기 시작했다. 저축은행, 보험사, 카드사 등도 모집인을 운용하고 있다. 10년 전 1만2000명이었던 모집인 수(금융권 전체)는 2024년 9월 기준 4만1000명으로 늘었다.각 은행별로 현재 450~750명 규모의 전속 모집인을 운영하고 있다. 이들은 전국 부동산 시장 곳곳에 퍼져 모세혈관처럼 연결된 영업망을 갖추고 있다. 직접 고객을 찾아다니며 상담하는 ‘발품 영업’을 펼친다. 은행 입장에선 모집인에게 수수료만 지급하면 돼 인건비나 점포 운영비 부담 없이 외연을 확장할 수 있는 구조다.모집인들은 주택담보대출(주담대), 전세자금대출(전세대출), 집단대출 등 비교적 리스크가 낮은 대출을 취급하는데 특히 집단대출 현장에서 모집인의 역할이 더욱 두드러진다. 한 시중은행 관계자는 “대상자가 수백 명에 달하는 집단대출 특성상 영업점 직원만으로는 상담은커녕 서류 접수도 어렵다”며 “집단대출은 (상담사) 수수료도 낮게 책정돼 은행 입장에선 상담사를 활용하는 게 효율이 높다”고 말했다.현재 주요 은행들의 가계대출 중 모집인을 통해 접수되는 비중은 전체의 40~60%에 이르는 것으로 파악된다. 10년 전 20~30%였던 것과 비교하면 비중이 급증했다. 주담대 수요는 갈수록 늘고 있는 반면 디지털전환 가속으로 영업점이 잇달아 폐쇄되고 있는 점이 영향을 준 것으로 보인다.올해 2월 기준 대출상담사 수는 하나은행이 743명으로 가장 많았고 최근 2년간 신규 취급액도 36조5000억원으로 가장 컸다(박상혁 더불어민주당 의원실). 이어 상담사 수 기준으로는 신한(722명), NH농협(610명), 우리(551명), KB국민은행(478명) 순이었고 신규 취급액은 농협(34조6000억원), 신한(29조8000억원), 국민(26조원), 우리은행(18억6000억원)으로 집계됐다.지난해 5대 은행(국민·신한·하나·우리·농협)의 대출모집인들이 신규 취급한 부동산대출은 총 77조원을 넘었다. 같은 해 가계대출 순증액(약 42조원)의 두 배에 육박하는 수준이다.정부의 가계부채 관리 기조 속에 대부분의 은행들은 취재 과정에서 “상담사의 대출 취급 현황을 공개하기 어렵다”며 말을 아꼈다. 모집인의 활용 비율이 자칫 대출 확대에 앞장서는 모습으로 비춰질 수 있다는 점을 의식한 것으로 풀이된다.저축은행 대출을 이용 중인 자영업자 B 씨는 모집인의 권유로 대출을 갈아탔다가 상환 부담에 시달리고 있다. 그는 “꼭 필요한 금액만 빌리려 했는데 ‘이참에 넉넉히 받아두라’는 말에 마음이 흔들렸다”고 털어놨다.대출모집인의 주 수입원은 소개 건당 수수료다. 대출액이 클수록 모집인이 받는 수수료도 많아지는 구조다. 상담사가 무리하게 대출을 권유해 소비자 부담을 키우는 부작용이 우려된다. 실제 과거엔 모집인이 은행의 신용대출도 취급했으나 이들이 모집한 신용대출 연체율이 높아지면서 현재는 취급이 중단된 상태다.이런 구조가 최근까지 가계대출 급증을 떠받쳐온 주된 연결고리였다는 지적도 있다. 일각에서는 모집인 수수료가 결과적으로 대출 금리에 반영돼 소비자 부담으로 전가된다는 주장도 나온다.불완전판매 논란도 있다. 금융상품 전반에 대한 이해도가 부족한 모집인이 상담에 나서면서 소비자 피해로 이어질 수 있다는 우려다. 이 경우 소비자는 모집인이나 모집법인을 상대로 법적 책임을 묻기 쉽지 않다. 현행법상 모집인에 대한 직접 제재 규정이 명확하지 않기 때문이다. 대부분 은행과 계약을 맺은 외부 위탁업체(모집법인) 소속이며 모집인은 개인사업자에 가까운 지위다. 은행에 문제제기를 하더라도 책임 소재가 모호해지는 경우가 적지 않다. ‘대출 실행만 했을 뿐 모집과정은 위탁법인이 했다’는 식으로 책임을 회피할 수 있는 구조라는 지적이다.“가계대출 조인다고 하면 은행들은 먼저 우리 문부터 닫아요. 중개를 못 하면 생계가 끊기죠.” 대출 상담사 C 씨는 요즘 부쩍 한숨이 늘었다. ‘대출모집인 통한 주담대 줄줄이 중단’, ‘9월부터는 아예 금지’ 등의 보도가 이어지면서 먹고사는 걱정이 커졌기 때문이다. 그는 “‘은행 창구 접수는 정상 운영된다’는 문구를 보면 참 야속하다”고 토로했다.최근 금융당국이 가계대출 총량 규제 고삐를 다시 죄면서 대출모집인들이 생존 위기에 몰리고 있다. 은행들이 신규 대출을 줄이는 과정에서 외부 모집 채널을 우선적으로 조이는 탓이다. 신한·하나·농협 등 시중은행은 물론 IBK기업은행 등 국책은행도 모집인을 통한 주담대 취급을 잇달아 중단했다.모집인이 받는 수수료는 보통 신규 대출 잔액의 0.3~0.4% 수준이다. 유치한 대출이 일정 기간 안에 중도상환되면 일부가 환수되며 3년 이상 대출이 유지돼야 전액을 온전히 받을 수 있다. 여기에 모집법인의 수수료 몫을 제하고 나면 실제 손에 쥐는 금액은 0.2% 안팎에 불과하다.단순 계산하면 한 달에 3억원어치 대출을 성사시켜야 약 60만원가량을 벌 수 있다. 월 200만원을 벌려면 매달 10억원 이상을 유치해야 한다는 얘기다. 하지만 지금처럼 가계대출이 꽉 막힌 상황에선 사실상 불가능에 가깝다.높은 실적 기준과 불안정한 수입 구조는 곧바로 생계 위기로 이어지고 있다. 수익 확대기엔 모집인을 적극 활용하다가 규제 압박이 닥치면 가장 먼저 정리하는 은행들의 형태에 대한 비판도 나온다. 모집인을 외부 손익조정 수단으로 삼아온 구조적 문제는 소비자 보호와 책임 소재 명확화 문제로도 이어질 수 있다. 제도 개선과 함께 금융판매 채널 전반에 대한 근본적인 재정비가 필요하다는 목소리가 커지고 있다.김태림 기자 tae@hankyung.com