걷잡을 수 없는 흐름…‘월세 시대’ 굳어지나[비즈니스 포커스]

리마크빌 이스트폴 쇼룸 너머로 한강 조망이 보인다. 사진=민보름 기자

수백 년 된 전세, 월세에 자리 내줘

높아진 전세만큼 월세로

‘전세사기’에 달라진 니즈

월세 밀어주는 정부

아파트·기업형까지…확대되는 월세시장

“매달 월세로 나가는 돈이 부담스럽고 아까운 것은 사실이다. 하지만 다시 전세를 구하지는 않을 것 같다.”30대 직장인 A 씨는 서울에서 처음 월세를 살게 된 지 1년가량 됐다. 그는 대학 시절부터 직장생활을 하는 내내 전세를 살아온 터였다.그런데 A 씨는 지난해 계약 만기였던 오피스텔에서 전세보증금 3억원을 떼일 뻔했다. 역전세가 발생하자 집주인이 이사 당일까지 보증금을 돌려달라는 요구를 외면한 채 연락을 끊어버린 것이다.결국 A 씨는 부모님 지원으로 급하게 보증금 1억6000만원을 구해 월세 50만원짜리 반전세(보증부 월세·보증금이 월세 12개월분을 초과)를 구해 이사할 수 있었다. 이전 집의 보증금은 전세보증보험을 통해 뒤늦게 돌려받았다.시장 선진화인가, 주거비 부담의 악화인가. 전세 위주였던 주택 임대차 시장이 빠르게 월세 위주로 전환하고 있다. 대법원 등기정보광장에 따르면 올해 7월까지 확정일자를 받은 전국 주택 임대차 계약 중 월세 계약이 105만6898건으로 나타났다.매년 이 기간 월세 거래량이 100만건을 넘은 것은 2010년 관련 통계가 집계된 이후 처음이다. 월세 거래는 2023년 같은 기간 83만8773건, 지난해 83만2102건으로 최근 급격히 증가했다.일각에선 수백 년간 유지된 한국 특유의 전세제도가 곧 사라질 수 있다는 전망도 나온다. 국내 대기업과 글로벌 투자사까지 임대시장에 뛰어들며 이 같은 전망을 더 부채질하고 있다.이에 대해 전세사기, 무자본 갭투자 등 그간 전세제도가 낳은 부작용이 사라질 것이라는 긍정적인 반응과 함께 무주택 서민들의 주거비 부담이 커질 것이란 우려도 제기된다.부동산 업계에 따르면 지금까지 일반적인 주택 임대차 시장에선 전세가 우세했다. 전세 역사가 워낙 오래돼 시장 참가자들에게 익숙한 데다 임대인과 임차인 사이 이해관계가 맞았기 때문이다.전세제도가 처음 공식자료에 등장한 것은 조선총독부가 1910년 작성한 ‘관습조사보고서’에서부터다. 해당 보고서에선 전세를 조선 후기부터 서울에서 이어진 보편적 주택 임대차 형태로 보고 있었다. 토지문서를 담보로 전당(典當) 잡히고 돈을 빌리던 것에서 유래한 것으로 추정된다. 서울 집값이 올라 양반, 관리들도 집을 매매하지 못하자 목돈을 맡기고 주택을 임차해 사용했다는 것이다.이 같은 제도는 임대인과 임차인 간 이해관계가 맞아 유지됐다. 금융이 발달하기 전까지 전세보증금은 집주인에게 일종의 주택담보대출 같은 역할을 했다. 은행 금리가 높던 고도 성장기에는 매달 임차료를 받는 것보다 보증금을 받아 안정적으로 이자 소득을 창출할 수 있었다.2008년 금융위기 이후 제로금리로 인해 시장 유동성이 증가하자 전세는 갭투자의 수단으로 널리 활용됐다. 이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 “당시 금융위기의 충격 이후 집값이 아직 오르지 않은 상태에서 전세가격은 꾸준히 올라 서울에도 1억원 ‘갭’으로 살 수 있는 아파트가 많았다”고 설명했다.임차인은 우선 전세자금을 마련하고 나면 보증금 외에 임차료를 지급하지 않아도 되므로 가처분소득이 높아지는 효과를 누렸다. 또 전세자금으로 모은 목돈은 ‘내 집 마련’ 재원이 되므로 전세제도 자체가 서민 가정에 ‘자산 사다리’ 역할을 하기도 했다.이 같은 전세 시스템이 흔들리게 된 원인은 다양하다. 우선 그동안 전세가격이 급격히 오르면서 반전세 형태의 월세가 늘었다. 집주인이 기존 전세보증금보다 오른 차액만큼을 월세에 반영하게 되는 것이다. 전세대란이 발생할 때마다 비슷한 현상이 이어졌다.전세가 반전세 또는 월세로 본격 전환된 기점은 2005년 가을 이사철이었다. 주택 매매가격이 가파르게 오르며 전세도 이를 따라갔던 때였다. 서울 강남권 일부 지역에선 정부의 8·31 대책으로 대폭 오른 보유세를 충당하려는 집주인들로 인해 반전세가 크게 유행하기도 했다.금융감독원 집계에 따르면 반전세는 2005년 228만 가구에서 2010년 298만 가구로 증가했다. 전체 가구에서 차지하는 비중도 14.8%에서 17.8%로 높아졌다.2013년, 2015년에는 주택 매매가격이 오르지 않았지만 금융위기 이후 실수요가 매매수요로 전환되지 않으면서 또 한 번 전세대란이 발생했다. 특히 2015년에는 강남 재건축 이주수요로 인해 전세 품귀가 심했고 당시 서울 아파트 전세가율은 70%를 넘기기도 했다. 여기에 낮은 금리까지 겹치면서 월세나 반전세로 전환해 집을 내놓는 집주인이 늘었다.이는 전세 수요자 일부가 매매로 돌아서거나 경기도 등으로 이사하는 원인이 됐다. 2016년 서울 인구는 1000만 명을 밑돌게 됐다. 인구총조사(표본 20% 대상)에 따르면 2010년에서 2020년 사이 서울 아파트 전세 거주 비중은 30.2%에서 24.0%로 낮아졌다. 반면 월세 비중은 15.7%로 높아졌다.2021년 일명 ‘임대차 3법’(계약갱신청구권·전월세상한제·전월세신고제) 시행으로 인해 급등했던 전세가격은 2023년 주춤했다가 2024년부터 다시 상승세를 이어오고 있다. 그동안 아파트 매매가격이 크게 올라 전세가율(매매가격 대비 전세가격 비율)이 낮아졌고, 다주택자 규제가 늘어 갭투자자들의 전세 공급도 줄었다.KB부동산에 따르면 2023년 7월 5억6981만원이었던 서울 아파트 평균 전세가격은 2024년 6억1027만원, 2025년 같은 기간에는 6억4944만원을 기록했다. 올해 6월 서울 주택 임대차 거래량을 보면 전체 7만4896건 중 전세가 2만6904건, 월세가 4만7992건으로 나타났다.그런데 최근에는 이전과 다른 흐름이 읽힌다. 예전에는 임차인들이 ‘울며 겨자 먹기’로 반전세 계약을 했다면 1~2년 사이 외려 수요자들이 전세를 기피하는 현상이 생겼다는 것이다. 이 같은 현상은 전세사기가 집중적으로 발생한 오피스텔, 다세대 등 비(非)아파트뿐 아니라 아파트에서도 점차 발생하고 있다.수십 년 전부터 일부 고급주택이나 오피스텔, 다가구 연립 등에선 월세가 흔했다. 주택시장의 계층을 나눈다면 피라미드의 끝과 끝인 셈이다. 고급주택은 외국인과 법인, 사업자들을 중심으로 두꺼운 월세시장이 형성돼 있다. 강남권이나 용산 지역 고급주택가에는 1000만원이 넘는 월세도 흔하다.용산구 한남동 소재 한남더힐 전용면적 206㎡ 타입은 지난해부터 올해 상반기까지 1000만원 초과 반전세 실거래가 6건 나왔다. 지난해 8월에는 보증금 5억원에 월 임차료 2400만원 거래가 성사되기도 했다. 이 밖에 1~2년치 월세를 선납하는 형태의 계약도 흔하다.그런데 최근에는 중간을 차지하는 일반 아파트에서도 반전세나 월세를 찾는 손님이 늘었다는 설명이다. 김성곤 오앤에스부동산중개법인 부장은 “아파트는 전세가율이 낮아 집이 경매로 넘어가더라도 보증금을 떼일 우려가 낮지만 워낙 전세가격이 높다보니 전세 보증금 전액을 내기 꺼려 하는 수요자들도 생기고 있다”고 말했다.그는 “청약 대기수요는 아파트 분양가를 납부해야 하기 때문에 자금이 모두 전세보증금으로 묶이는 것을 기피하기도 한다”고 덧붙였다. 서울 아파트 공급가격이 가파르게 오르면서 아파트 분양 계약금만 수억원으로 높아졌다.강남권 청약 단지의 경우 계약금이 분양가격의 20%에 달하는데 지난해 청약을 진행한 강남구 대치동 소재 ‘디에이치 대치 에델루이’는 전용면적 59㎡ 타입 분양가격이 16억원 선으로 계약금이 3억원을 초과한다. ‘국민평형’이라 불리는 전용면적 84㎡ 인기 타입 계약금은 4억4000만원이었다.정부 정책도 월세가 증가하는 방향으로 나아가고 있다. 전세사기 여파 이후로 주택도시보증공사(HUG)는 전세보증보험 요건을 대폭 강화했다. 2023년 5월부터 집값 대비 보증금 비율이 90% 이내일 때만 보증이 가능하도록 기준을 바꿨으며 2024년 11월부터는 이를 80%로 더 조였다.앞으로는 6·27 대출규제의 여파가 클 전망이다. 6·27 대책은 주택담보대출뿐 아니라 전세대출도 제한했다. ‘소유권 이전 조건부’ 전세대출을 전면 금지해 ‘갭투자’를 차단하는 한편 전세대출 보증비율을 기존 90%에서 80%로 낮췄다. 정부는 전세대출도 총부채원리금상환비율(DSR)에 포함시키는 방안도 검토 중이다.이은형 연구위원은 “국내 임대차 시장이 맞벌이를 하면 한 사람이 번 돈이 주거비로 지출되는 선진국처럼 전면적인 월세시장으로 전환되기는 어려울 것”이라며 “다만 그동안 무분별한 전세대출로 인해 부작용이 생겼던 것은 사실이므로 어느 정도 규제할 필요가 있다”고 말했다.6월 31일 발표된 ‘2025 세제개편안’에서는 월세 세액공제를 확대하는 방안을 담았다. 총급여 5500만원 이하인 세대주에게 월세의 17% 세액공제 혜택을 주는 것이다. 총급여 5500만원 초과~8000만원 이하 대상에겐 15% 세액공제가 된다.양지영 신한 프리미어 패스파인더 전문위원은 “월세 세액공제 확대 조치는 단순한 서민 지원을 넘어 전세에서 월세로의 전환을 유도하는 구조적 변화의 일환으로도 해석할 수 있다”며 “이재명 정부는 전세사기, 갭투자 성행 등 전세제도의 구조적 위험성을 강조하며 월세화 흐름을 긍정적으로 평가해온 만큼 이번 조치 역시 그 기조에 부합한다고 볼 수 있다”고 분석했다.다른 전문가는 “정부에선 임대소득 과세 규모를 키우기 위해 장기적으로 월세화를 유도하게 될 것”이라며 “전세도 다주택이나 고가 주택 소유주에 대해 간주임대료를 매겨 신고하도록 하고 있지만 월세에 비해 세금을 걷기 애매한 측면이 있다”고 말했다.이미 시장에서 전세매물은 줄고 있다. 부동산 플랫폼 아실에 따르면 8월 5일 기준 서울 아파트 전세 매물은 2만2865건으로 부동산 대책이 발표됐던 6월 27일 2만4855건보다 2000여 건 줄었다. 같은 날 마포구 아현동 소재 마포래미안푸르지오 월세 매물은 58개로 전세 28개의 두 배 수준이다.이처럼 임대차 시장의 월세화가 가속화하면서 기업형 임대시장도 성장하고 있다. 공공임대가 대부분이던 대규모 단지형 임대사업은 2015년 박근혜 정부 당시 전월세 시장 안정을 위해 도입돼 8년간 의무 임대기간을 두는 ‘뉴스테이’에서 출발해 10년 의무 임대기간 및 초기임대료 상한을 두는 ‘공공지원 민간임대’로 확대되기도 했다.국내 대기업 중에선 SK그룹사인 SK디앤디와 KT 자회사인 KT에스테이트가 대표적인 사업자이다. 양사는 그룹사 자산이지만 사업 활용도가 줄고 있는 주유소와 전화국 부지를 활용해 각각 ‘에피소드’, ‘리마크빌’라는 브랜드로 주거시설을 공급하고 있다.통상 신혼부부나 직장인, 학생 수요를 겨냥해 원룸~투룸 형태의 오피스텔을 반전세도 아닌 월세로 공급한다. 기존 자산이 있고 자금조달이 쉬운 대기업인 만큼 굳이 전세를 놓을 필요가 없다. 따라서 임대수익률이 높고 안정적 현금 창출이 가능한 월세로 집을 내놓는 것이다.현재까지 공급된 에피소드 단지는 서울에만 총 7개, KT에스테이트가 내놓은 리마크빌 단지도 서울과 부산에 총 8개가 있다. 운영 단지가 늘면서 매출도 늘고 있다. 월세는 인근 개별 임대주택들의 시세보다 높으나 일부 단지는 대기수요가 있을 정도로 인기가 높다.한 업계 관계자는 “앞으로 월세 주거시장이 대폭 확대될 것으로 예상돼 기업들이 시장에 진입하고 있는 것”이라며 “기업에서 체계적으로 관리를 하는 데다 보증금을 떼이거나 할 위험이 없다는 안정감이 작용해 수요자들에게도 인기가 높다”고 말했다.감사보고서에 따르면 KT에스테이트의 지난해 연결매출은 6205억원으로 2023년 6036억원보다 증가했다. 영업이익은 1018억원(영업이익률 16.4%), 당기순이익은 347억원(순이익률 5.6%)으로 수익성이 높은 편은 아니다. 세대 관리 및 공용부 공동시설 관리, 보안 등의 비용 때문인 것으로 분석된다.임대료 역시 기업형 민간임대의 경우 주거비 물가지수 상승률을 적용해 올릴 수 있는데 주거비 물가지수 상승률은 일반적으로 1~2%에 불과해 임대료 상승률은 물론 물가상승률보다 낮은 편이다.그럼에도 세계 3대 투자은행 모건스탠리와 글로벌 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR) 등 대형 투자사들이 이미 국내 기업형 임대시장에 진출한 상태다. 그만큼 전망이 밝다는 의미다. 모건스탠리는 사업자 부도로 공매에 나온 강동구 길동 오피스텔 건물 등을 매입해 국내 파트너들과 리모델링 및 임대 운영 계획을 추진하고 있다.외국자본의 진출로 인해 매매는 물론 월세 등 국내 부동산 시세가 오르는 것을 우려하는 여론도 형성되고 있다. 최근 대출규제로 부동산 거래량이 감소한 가운데 외국인의 서울 집합건물(아파트·오피스텔·다세대 등) 매수 비중은 늘고 있어서다. 그중 중국 국적의 비중이 48%에 달한다. 중국인들은 호주, 캐나다 등에서 적극적인 부동산 쇼핑으로 주택 매매가격은 물론 임대료가 오르는 데 영향을 주기도 했다.한 수요자는 “시장가격이 수급에 따라 결정된다고 하더라도 외국인이나 외국자본이 국내 주택시장에 대거 진출하면 월세가 오르는 게 아닐지 우려된다”고 말했다.정부는 외국인들의 국내 부동산 투자를 규제하는 방안을 검토 중이다. 김윤덕 국토교통부 장관 후보자는 김은혜 국민의힘 의원에게 제출한 인사청문회 서면 답변서에서 “(외국인 부동산 취득에 대해) 과세 등 차등 부과에 대해 국익 관점에서 바람직한 방향으로 검토될 필요가 있다”며 “기획조사와 가족관계 확인 등을 강화할 필요가 있다”고 밝혔다.민보름 기자 brmin@hankyung.com