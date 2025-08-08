HD현대중공업이 MRO 진행할 미 해군 7함대 소속 ‘USNS 앨런 셰퍼드’함. 사진=미 해상수송사령부

미·중 해양 패권 경쟁 최전선에 선 한·미 조선동맹

MASGA 프로젝트 개요. 그래픽=송영 기자

한화그룹이 인수한 미국 한화필리조선소를 방문한 주요 인사들. 러셀 보트 백악관 예산관리국(OMB) 국장, 존 펠란 해군성 장관, 김동관 한화그룹 부회장. 사진=한화

한화 김동관, 통상 빅딜 설계

中 선박 건조 능력, 美의 232배…K조선에 ‘SOS’

미국과 중국 선박 건조 능력. 그래픽=송영 기자

미국과 중국 해군 함정 수. 그래픽=송영 기자

미 해군 군수지원함인 ‘월리 쉬라’호가 함정 정비를 성공적으로 마치고 출항하는 모습. 사진=한화오션

美 정치 변수 적지만, 中 보복 가능성 경계해야

미국과 중국의 해양 패권 경쟁의 승부처 한복판에 한국 조선업이 있다. 한·미 관세 협상 타결의 핵심 지렛대 역할을 한 ‘마스가’(MASGA·Make American Shipbuilding Great Again) 프로젝트가 단순한 산업 협력을 넘어 미·중 해양 군사·경제 패권 경쟁에서 한국을 미국의 해양 안보를 지탱할 ‘필수 파트너’로 끌어올리고 있다.미국의 해양 패권 유지는 군함뿐만 아니라 이를 유지·운영·보급할 조선 능력이 뒷받침돼야 가능하다. 쇠락한 미 조선업의 재건을 위해선 시간이 없고, 미국 스스로 해낼 수 있는 능력도 충분하지 않다. MASGA가 K조선업의 미래 판도를 완전히 바꾸는 ‘게임체인저’로 주목받는 이유다.MASGA 프로젝트의 핵심은 한국과 미국이 1500억 달러(약 200조원) 규모 ‘조선 협력 펀드’ 등을 조성해 한·미 조선 협력 프로젝트를 추진하는 것이다. 여기엔 조선소 신설부터 유지·보수·정비(MRO), 기자재 공급망 강화까지 조선업 생태계 전반을 아우르는 내용이 담겨 있다.미국의 조선업이 고질적인 인력·인프라 부족과 규제(존스법, 번스-톨레프슨 수정법) 등 장벽에 봉착한 상황에서 한국 조선업의 기술력과 생산 능력이 절실하다.이번 MASGA 협상은 한국의 산업 지형과 외교 전략, 안보 동맹 체계에 중대한 전환점을 가져왔다는 평가를 받는다.이은창 산업연구원(KIET) 디지털·AI전환생태계연구실 연구위원은 “MASGA 프로젝트는 단순한 수주 기회를 넘어 한국 조선업이 미국 특수선 시장까지 진출할 수 있는 전략적 전환점”이라며 “미국이 중국 조선업 견제와 자국 산업 재건을 동시에 추진하는 상황에서 한국의 기술력은 핵심 파트너로서의 역할을 할 수 있다”고 평가했다.다만 “미국 내 법제도, 생산설비, 인력·자재 조달 등 구조적인 리스크가 존재하며 특히 존스법 등 복잡한 규제를 넘기 위해선 한·미 정부 간 긴밀한 협의와 예외 적용이 필수”라고 지적했다.한화그룹은 MASGA 내 핵심 축으로 부상했다. 김동관 한화그룹 부회장은 한·미 관세 협상 직전 한화오션 산하의 필리조선소를 기반으로 신규 조선소 건설과 인력 양성, 공급망 재구축, 선박 MRO를 주도하겠다는 청사진을 미국 측에 제시했다.한화는 호주 방산 조선사 오스탈 지분 확대와 함께 미국 현지 조선소 인수 등 공격적 투자를 이어가고 있다. 이 전략은 한·미 해양 방산 협력의 구심점 역할을 하며 K조선업의 향후 10년을 결정할 ‘승부수’로 평가받는다. HD현대중공업과 삼성중공업 역시 미국 내 조선소 인수 및 투자 확대를 검토 중이다.중국 조선업은 지난해 수주량·건조량·수주잔량 모두 세계 1위를 차지했다. 2012년 중국 정부가 ‘해양 강국’ 전략을 발표한 뒤 대규모 투자와 정책 지원, 저임금 노동력, 첨단 인프라 구축으로 중국 조선업이 급성장했다.최근엔 중국선박그룹유한공사(CSSC) 산하 주요 조선사 합병으로 세계 조선 시장의 약 3분의 1을 차지하는 공룡 기업을 탄생시켰다.미국이 MASGA를 통해 한국과 협력하는 이유는 중국 조선업의 급성장이 해양 군사력 증강과 패권 경쟁에서 현실적 위협이기 때문이다. 조선업은 해군 전력의 핵심 인프라이자 전략산업으로 중국의 군사·경제 영향력 확대를 견제하는 데 필수다.미국 전략국제문제연구소(CSIS)는 “미국 해군은 지난 반세기 만에 처음으로 해상 패배 가능성에 직면했고 중국은 잠재적 해양 패권국으로 부상했다”고 진단했다. 미 해군정보국에 따르면 중국의 연간 선박 생산 능력은 약 2325만GT로 미국(10만GT)의 232배에 달한다.2030년에는 중국 해군 함정 수가 미국(약 290척)을 크게 웃돌아 425척에 이를 전망이다. 중국 해군은 올해 말까지 약 400척의 함정을 보유해 전략적 영향력을 크게 높일 것으로 예상된다.미 해군의 군함 정비 및 수리(MRO) 시장 규모는 연간 약 20조원에 달한다. 드라이독(선박을 건조하고 수리하는 건식독) 부족과 장비 노후화는 고질적 문제다. 미 7함대는 전투함 100여 척 중 30~40척만 운용 가능할 정도로 정비 지연이 심각하다.잠수함 정비 대기 기간도 20개월 이상에 수리만 31개월이 소요되는 등 노후 인프라와 인력 부족이 병목 현상을 일으키고 있다. 결과적으로 미 해군의 전력 운용 차질로까지 이어질 수 있다는 우려도 커지고 있다.임무를 교대할 항모의 수리가 예상보다 늦어지면서 USS 에이브러햄 링컨은 냉전 시대 이후 가장 긴 기간인 295일 동안 중동에 머물러야 했다. 지난해 미군 구축함들의 수리 지연 기간은 총 2633일에 달한 것으로 전해진다.한국 조선업은 세계 최고 수준의 기술력으로 이 문제를 해결할 수 있는 대안으로 주목받고 있다. 미 해군 고위 인사는 “기존 방식으로는 몇개월이 걸릴 군함 수리가 한국에선 3일 만에 완료됐다”고 평가한 바 있다.MASGA 제안 이후 협력 성과도 가시화됐다. HD현대중공업은 미 해군 7함대의 화물 보급함 ‘USNS 앨런 셰퍼드’ 정기 정비 사업을 수주했고 한화오션도 미 해군 함정 MRO 3건을 잇달아 수주하며 미국 내 입지를 다지고 있다.MASGA 프로젝트는 기대만큼 리스크도 만만치 않다. 존스법, 번스-톨레프슨 수정법 등 미국 내 엄격한 법률은 부품 조달, 현지 인력 채용, 인프라 구축에 걸림돌로 작용한다. 특히 숙련 인력 부족은 미국 현지 조선소 확대에 큰 장애다. 한국의 숙련자 파견과 현지 인력 교육이 필수지만 단기간 내 해결은 어렵다.정치적 변수도 완전히 배제할 수 없다. 과거 바이든 정부 시절 도입된 인플레이션 감축법(IRA)이 정권교체 후 보조금 축소 논란을 겪은 바 있어 MASGA도 향후 정책 변동 가능성 우려가 있다.그러나 전문가들은 MASGA가 국가안보와 해상 영향력 유지라는 근본 목표에 기반해 정권 변화에 크게 좌우되진 않을 것으로 보고 있다. 최근 통과된 대규모 감세법(OBBBA)에 조선업 지원 내용이 포함돼 장기적 안정성도 기대된다.이은창 연구위원은 “미국의 조선업 재건은 전임 바이든 정부 시절부터 논의되어 온 만큼 정권교체 여부와 무관하게 미국의 해양 패권 유지를 위한 전략적 필요에 따른 것”이라며 “IRA가 기후·에너지 정책에 기반한 정치적 법안이라면 MASGA는 국가안보와 해상 영향력 유지라는 근본적인 목표에서 출발한 만큼 정권에 따라 좌우될 가능성은 낮다”고 평가했다.다만 미국 내에서는 MASGA 프로젝트가 미국 내 노동자와 지역산업 보호를 중시하는 정치 세력과 충돌할 가능성도 크다. 존스법 같은 보호무역 성격의 법률들이 강화될 경우 한국 기업들의 미국 현지 조선소 운영에 걸림돌이 될 수 있다는 점은 여전히 불확실성으로 남아 있다. 미국 의회 내 일부 의원과 노동조합의 반발도 MASGA 추진 동력에 영향을 미칠 수 있다.한국 조선업계 내부에서는 MASGA에 따른 과도한 미국 현지 투자와 인력 파견은 국내 산업 생태계에 부담으로 작용할 수 있다고 우려한다. 경기 변동에 취약한 조선업 특성상 장기적 관점에서 안정적인 인력 확보와 노사관계 관리, 원자재 가격 변동에 대한 대응책 마련이 필요하다는 지적도 있다.중국의 보복 가능성도 경계 대상이다. 중국은 MASGA 프로젝트를 미국의 해양 패권 견제 전략으로 보고 강한 경계심을 드러내고 있다. 무역·기술 분야에서 압박을 가할 가능성도 있다.홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 “이번 합의에는 세계 조선업 판도를 바꿀 계획이 숨어 있다”며 “미국 조선 산업을 되살리고 중국의 조선 분야 지배력을 견제하는 데 도움이 될 것”이라고 했다.이은창 연구위원은 “한국 조선업계가 블록, 모듈, 기자재 등에서 중국 의존도가 높은 만큼 MASGA 추진이 한·중 경제 관계에 긴장을 불러올 가능성도 있다”며 “미국과의 협력 확대와 중국과의 산업 협력 사이에서 외교적 균형이 중요하다”고 강조했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com