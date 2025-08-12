계륵이 된 테슬라냐, 구원이 될 테슬라냐 [비즈니스 포커스]

서학개미 사랑 1위, ETF는 비중 축소 중

기묘한 전환기, 주가 전망도 극과 극

서학개미의 가장 큰 관심사 중 하나는 테슬라의 비상이다. 제아무리 엔비디아가 날고 기어도 한국인이 가장 많이 보유한 해외주식 1위는 테슬라다. ‘M7’에서 테슬라를 제외해야 한다는 의견이 전문가 사이에서 꾸준히 제기되지만 국내 투자자들의 테슬라 사랑은 끄떡없다.문제는 테슬라의 부침이다. 도널드 트럼프 미국 대통령과의 아슬아슬한 줄타기로 상반기 널을 뛰었던 주가는 현재 연초보다 20.78% 밀려난 상태다. 미국 내에서도 빅테크 ETF에서 테슬라 비중을 덜어내는 추세다. 전문가 의견도 분분하다. 하반기 테슬라는 다시 뛸 수 있을까.한국예탁결제원에 따르면 8월 4일 기준 국내 개인투자자들이 가장 많이 보유한 해외 주식은 테슬라다. 총 보유금액은 약 201억4370만 달러에 달한다. 순매수 종목 1·2위도 모두 테슬라 관련 주식이다. 올해 초부터 8월 8일까지 개인투자자들의 순매수 1위는 ‘디렉션 데일리 테슬라 불 2X 셰어즈’로 매수 규모만 21억3520만 달러였다. 이 ETF는 테슬라 주가의 하루 변동률을 2배로 추종하는 레버리지 상품이다. 2위 역시 테슬라 본주로 같은 기간 17억4524만 달러어치를 사들였다.테슬라 주가는 트럼프 대통령 당선 이후 상승세를 거듭했다. 지난해 12월엔 종가 기준 역대 최고가(479.86달러)를 찍었다. 그러나 얼마 가지 못했다. 테슬라의 최고경영자 일론 머스크의 정치적 극단이 주가에 영향을 미쳤고 ‘왕과 왕의 남자’로 불리며 끈끈했던 트럼프 대통령과 머스크 사이에 균열도 감지됐다. 지난 6월 5일(현지 시간)엔 둘 사이 설전이 오가며 하루에만 테슬라 주가는 14% 폭락, 시가총액 약 206조원(1520억 달러)이 증발했다.잇따른 오너 리스크와 주가 변동성에도 불구하고 국내 주식투자자들의 테슬라 베팅은 멈추지 않았다. 자율주행 택시, 휴머노이드 로봇 등 신성장동력에 대한 기대감이 더 컸던 탓일까. 국내 보유액은 오히려 지난해 상반기 말(118억 달러)보다 약 71% 증가했다.반면 전문가 사이에선 경고음이 울린다. 대표적인 빅테크 투자 ETF인 ‘ACE 미국빅테크TOP7 Plus’에서 테슬라 비중은 최근 급감했다. 이 상품은 나스닥 시가총액 상위 1~7위 종목을 전체 포트폴리오의 95%, 8~10위를 5%로 편입하고 연 4회 리밸런싱(비중 조정)하는 구조다. 그런데 8월 7일부터 테슬라의 편입 비중은 기존 9.04%에서 1.76%로 크게 줄었다. 테슬라는 기존 7위 자리에서 브로드컴과 팰런티어에 밀려 9위로 밀려났다.다른 상품도 일찌감치 테슬라 비중을 조정했다. ‘SOL 미국테크TOP10’과 ‘PLUS 미국테크TOP10’에서는 테슬라가 브로드컴에 밀려 8위로 내려앉았고 ‘TIGER 미국AI빅테크10’에서는 브로드컴과 TSMC에 뒤처진 9위다.아예 테슬라를 제외한 상품도 있다. ‘KODEX 미국빅테크10(H)’은 지난해 9월 테슬라를 포트폴리오에서 완전히 편출했다. 테슬라의 높은 주가매출비율(PSR) 등이 투자 부적격 판단을 받아 기초지수인 ‘NYSE FANG+TM’에서 제외된 결과다.월가에선 테슬라를 ‘매그니피센트7’(M7, S&P500지수의 상승을 이끌고 있는 미국 내 7개의 빅테크 기업인 애플, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 엔비디아, 테슬라, 메타를 묶어서 통칭하는 조어)에서 제외해야 한다는 주장이 끊임없이 제기된다. 오라클과 브로드컴이 테슬라 대신 새 M7에 적합하다는 의견이다. 연초 대비 테슬라가 21% 급락하는 동안 챗GPT 훈풍을 탄 오라클은 연초 대비 54% 급등했으며 브로드컴은 30% 상승했다. 테슬라는 같은 기간 S&P500지수 상승률(7.88%)보다도 부진했다.미국의 자산운용사 셀리그먼인베스트먼트의 비말 파텔 펀드매니저는 “M7에 속한 기업을 조정해야 한다”며 테슬라와 애플 대신에 오라클과 브로드컴을 주장했다. 마켓워치는 파텔 매니저가 운용하는 펀드는 지난 5년간 경쟁사보다 연평균 6%포인트씩 높은 수익률을 기록했다며 그의 M7 재편 주장에 힘을 실었다.투자자의 궁금증은 다음 단계다. 그러나 ‘매콤한’ 주가 변동성만큼 전문가 전망도 엇갈린다. 8월 6일 기준 인베스팅프로 데이터에 따르면 애널리스트 47인의 12개월 목표 주가는 현재 19달러에서 500달러까지 큰 차이를 보인다. 18명의 애널리스트는 매수, 9명은 매도 의견을 제시했으며 20명은 중립이다.극단의 평가는 우선 실적에 기인한다. 테슬라는 M7 기업 중 유일하게 2분기 매출(-12%)과 영업이익(-42%) 모두 전년 동기 대비 감소했다. 블룸버그통신은 10년 만에 가장 큰 감소폭이라고 전했다. 테슬라가 역점을 둔 로보택시 시범 운행 성과도 기대에 미치지 못했다. 테슬라에 ‘최악의 평가’를 내린 GLJ리서치는 “로보택시는 지속적 감시를 필요로 하는 유아적 단계”라며 목표가를 19.05달러로 제시했다.‘M7 제외론’을 제기한 비말 파텔 펀드매니저는 “희망과 꿈에 투자하지 않는다”면서 전기차 시장의 경쟁 심화로 테슬라가 성장 정체와 가격 압박에 직면해 있다고 분석했다. 자율주행 호출 서비스(로보택시)와 인간형 로봇(휴머노이드)에 대한 미래 비전도 아직은 불확실하다고 평가했다.국내 전문가 시각도 다르지 않다. 해외주식 부문 ‘베스트 애널리스트’로 꼽힌 김세환 KB증권 애널리스트는 M7 기업 중 유일하게 테슬라에 비중 조정 의견을 제시했다. 급감한 자동차 판매량 외에도 미국의 대중국 관세 확대, 높은 밸류에이션 부담까지 겹쳐 보수적 접근이 필요하다고 평가했다. KB증권에 따르면 테슬라의 주가수익비율(PER)은 135.3배, PEG 배수는 7.4배로 시장 평균을 크게 웃도는 수준이다.머스크 CEO조차 “기묘한 전환기(weird transition period)에 있다”며 “미국의 전기차 세금 공제 혜택이 사라지면서 앞으로 몇 차례 힘든 분기를 맞을 수 있다”고 말했다. 그는 2년 연속 전기차 판매 감소를 겪을 수 있다고 인정했다.반면 테슬라의 미래 성장에 승부수를 건 곳도 여전히 많다. 웨드부시증권은 “테슬라 로보택시는 도시 교통 전체에 잠재적 변화를 가져올 것”이라며 테슬라 목표가를 500달러로 제시했다.모건스탠리 역시 8월 5일 ‘비중확대’ 의견을 유지하며 목표가 410달러를 제시했다. 특히 최근 테슬라 이사회가 머스크 CEO에게 2019년 주식 인센티브 계획에 따라 9600만 주 보상을 승인한 것이 주목받았다. 2년의 베스팅 조건이 붙은 이번 보상은 머스크가 리더십을 유지해야만 받을 수 있는 구조다. 시장에서는 이를 이사회 차원의 신뢰 재확인으로 해석하고 있다.캐시 우드가 이끄는 ARK인베스트 역시 대표적인 테슬라 강세론자다. 캐시 우드는 “테슬라는 지구상 최대 규모의 AI 프로젝트”라고 평가하며 지난 6월 한 유튜브 방송에서 5년 내 주가가 2600달러까지 상승할 수 있다고 전망했다. 그는 “테슬라의 기업가치 중 90%는 전기차가 아닌 로보택시 플랫폼에서 나올 것”이라며 “앞으로 5~10년 내 로보택시가 전 세계에서 26조 달러의 수익을 창출할 것”이라고 강조했다.정채희 기자 poof34@hankyung.com