(사진=임형택 기자)

송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 7일 주식 차명거래 의혹으로 자진탈당한 이춘석 의원 사건을 '이춘석 게이트'로 규정하고 특검 수사를 요구했다.송 비대위원장은 이날 오전 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 "이 사건은 검찰의 역량만으로는 엄정한 수사가 어려운 권력형 비리 사건"이라며 "이춘석 게이트에 대한 특검 수사를 제안한다"고 밝혔다.그는 "국회 법사위원장과 억대 자금의 주식 투자를 공유하는 보좌관의 실체가 무엇인지, 정상적인 자금이라면 본인 명의로 투자하지 않을 이유가 없는데 자금의 출처가 어디냐"며 "AI(인공지능) 국가대표 프로젝트에 관한 내부 정보를 알고 주식을 사들인 사람이 이춘석 한 사람뿐인지, 진상이 낱낱이 밝혀지길 국민이 원한다"고 했다.송 비대위원장은 "김남국 대통령실 디지털소통비서관은 과거 국회의원 시절 재산 15억 원을 등록했는데 무려 60억 원 상당의 코인 거래를 하고 있었다"며 "불투명한 금융거래, 차명거래가 민주당의 고착화된 문화가 아닌가 의구심이 드는 대목"이라고 지적했다.그러면서 "국민의힘은 이재명 정부의 국정기획위원회에 참여한 모든 사람을 대상으로 차명재산 전수조사를 요구한다"며 "필요하다면 국회의원 300명 전원에 대한 조사도 아울러 제안한다"고 했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com