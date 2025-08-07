(왼쪽부터) FMS 2025 ‘베스트 오브 쇼 어워즈’ 시상 프로그램 제이 크레이머 위원장, 파두 이지효 대표

데이터센터 반도체 전문기업 파두(FADU)가 미국 실리콘밸리에서 개최 중인 세계 최대 메모리 및 스토리지 기술 전시회 ‘FMS(Future of Memory and Storage) 2025’에서 ‘최고 혁신 기술상(Most Innovative Technology)’을 수상했다고 7일 밝혔다.이번 수상은 FMS 2025에 참가한 전 세계 수많은 글로벌 기업 가운데 단 8곳만 선정된 결과로 파두의 기술력이 세계적으로 공식 인정받았다는 평가다.파두는 행사 핵심 프로그램 중 하나인 ‘베스트 오브 쇼 어워즈(Best of Show Awards)’에서 자사 SSD 소프트웨어 기술인 FDP(Flexible Data Placement)를 선보이며 수상의 영예를 안았다. 해당 기술은 업계 최초로 상용화에 성공해 혁신성을 입증했다.FDP는 다중 사용자 환경에서 발생하는 ‘사용자 간 간섭(noisy neighbor)’ 문제와 성능 저하를 해결하고 일관된 성능(QoS)을 보장하는 기술로 주목받고 있다.특히 기존 SSD 기반 클라우드 환경의 단점으로 지적된 속도 저하, 쓰기 증폭 등의 문제를 구조적으로 개선할 수 있는 방식으로 설계됐다.이 기술을 통해 SSD 내부 공간을 사용자마다 물리적으로 분리된 저장 영역처럼 활용할 수 있으며 이를 통해 다음과 같은 효과를 구현했다.FDP는 현재 메타(Meta)와 구글(Google)이 주도하는 기술 표준화 작업에 포함돼 있으며 글로벌 하이퍼스케일러 데이터센터에도 실제 적용 중이다. 업계는 향후 AI 스토리지 환경의 핵심 기술로 자리 잡을 것으로 기대하고 있다.이지효 파두 대표는 “FDP는 단순한 기술 개념이 아닌 전 세계 기업이 참여하는 기술 표준 기구 ‘오픈 컴퓨트 프로젝트(OCP: Open Compute Project)’에 등록된 상용 기술”이라며 “AI와 클라우드 시대에 요구되는 속도와 효율 그리고 신뢰성을 동시에 갖춘 FDP를 통해 차세대 스토리지 시장을 선도해 나가는 동시에 신규 고객 발굴에도 박차를 가할 것”이라고 밝혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com