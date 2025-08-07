홈 한경BUSINESS 특검 "尹 완강한 거부로 부상 우려…체포집행 중단" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202508076492b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.08.07 09:52 수정2025.08.07 10:27 강홍민 기자 뉴스1김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 7일 오전 윤석열 전 대통령을 체포해 구인하기 위해 구치소를 다시 찾았으나 피의자인 윤 전 대통령의 완강한 거부로 9시 40분께 집행을 중단했다고 밝혔다.이날 특검은 언론 공지를 통해 오전 7시 50분께 윤 전 대통령이 수용된 서울구치소에 영장집행을 위해 들어갔으나 부상 등의 우려가 있어 집행을 중단했다고 밝혔다. 강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 조국, '광복절특사' 명단 포함 트럼프의 반도체 '관세 폭탄'...정부 "한국은 예외일 것" “풍년이래” 태안 오징어 8.5배 폭증 "없어서 못 마신다며"...요즘 대세라는 '맥주'의 정체 GS리테일, 동자동 쪽방촌에 먹거리·생필품 전달