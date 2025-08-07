뉴스1

김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 7일 오전 윤석열 전 대통령을 체포해 구인하기 위해 구치소를 다시 찾았으나 피의자인 윤 전 대통령의 완강한 거부로 9시 40분께 집행을 중단했다고 밝혔다.이날 특검은 언론 공지를 통해 오전 7시 50분께 윤 전 대통령이 수용된 서울구치소에 영장집행을 위해 들어갔으나 부상 등의 우려가 있어 집행을 중단했다고 밝혔다.강홍민 기자 khm@hankyung.com