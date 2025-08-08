방산 빅4 2분기 영업이익 및 수주 잔고. 그래픽=박명규 기자

방산이 끌고 ‘MASGA’가 밀어…한화 시총 120조

나토 정상회의에 참석한 도널드 트럼프 미국 대통령. 사진=로이터·연합뉴스

나토 국방비 GDP 5%…K방산에 기회

위성락 대통령실 국가안보실장이 6월 25일(현지 시간) 네덜란드 헤이그에서 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과 면담하고 있다. 사진=대통령실

유럽의 재무장 속도와 지정학적 리스크가 맞물리며 방산업계에 ‘골든타임’이 찾아왔다. 수주·생산·납품 역량을 앞세운 K방산의 질주는 당분간 멈추지 않을 전망이다.한화에어로스페이스, 현대로템, 한국항공우주산업(KAI), LIG넥스원 등 K방산 빅4 업체가 글로벌 무기 시장의 판을 흔들고 있다. 방위산업은 단순 제조업을 넘어 전략 수출 산업으로 급부상하고 있다.올해 2분기 K방산이 사상 최대 실적과 수주고를 동시에 기록하며 글로벌 방산시장의 ‘게임체인저’로 부상했다.한화에어로스페이스는 2분기 영업이익이 전년 대비 156.3% 증가한 8644억원을 기록하며 분기 기준 역대 최대 실적을 달성했다. 매출은 6조2735억원, 순이익은 2877억원으로 각각 168.7%, 79.9% 증가했다. 이 같은 호실적에 힘입어 한화에어로스페이스 주가는 장중 100만원을 돌파하며 ‘황제주’ 반열에 올랐다.역대급 실적의 배경에는 지상무기 수출 급증이 있다. 폴란드로 향한 K9 자주포, 천무 다연장로켓 등의 수출이 본격화되면서 지상방산 부문이 실적을 견인했고 한화오션의 안정적인 조선 실적도 주효했다.특히 한화그룹 방산·조선 계열사인 한화에어로스페이스, 한화오션, 한화시스템의 고성장이 그룹 시가총액을 끌어올리며 전체 시장의 흐름을 좌우하고 있다. 이들 3사의 시총만 97조원에 달하며 그룹 전체 시가총액은 7개월 만에 43조원에서 120조원을 넘어섰다. 올 들어 상승한 코스피 시총의 12.9%를 한화그룹이 단독으로 견인한 셈이다.한화에어로스페이스는 상반기 누적 영업이익 1조4251억원, 매출 11조8577억원으로 반기 기준 최대 실적을 기록했으며 지난 7월 4조2000억원 규모의 유상증자도 성공적으로 마무리했다.한화오션은 MASGA(미국 조선업 재건 프로젝트)와 연계해 필리 조선소 인수를 통한 미국 현지 생산거점을 확대 중이며 조선 부문의 글로벌 경쟁력을 무기로 미국 MRO(유지·보수·정비) 시장 진출 성과도 내고 있다.현대로템도 방산 호황에 힘입어 분기 기준 사상 최대 실적을 올렸다. 2분기 영업이익은 2576억원으로 전년 동기 대비 128.4% 증가했으며 매출은 1조4176억원으로 29.5% 늘었다. 특히 수주잔고는 21조6368억원에 달하며 역대 최고치를 경신했다.지난 8월 4일 발표된 폴란드 K2 전차 2차 수출 계약은 총 9조원 규모로 K2 계열 전차 180대와 파생형 81대 공급이 포함된 대형 계약이다. 폴란드 2차 계약 금액은 3분기 실적에 반영될 예정이다.iM증권 변용진 애널리스트는 “전차는 현재 방산 시장에서 가장 복잡하고 공급이 어려운 무기 체계로 현대로템은 유럽의 생산 공백을 파고들며 글로벌 1위 경쟁력을 유지하고 있다”고 평가했다.항공 부문에서도 한국항공우주산업(KAI)이 안정적인 성장세를 이어갔다. 2분기 영업이익은 852억원으로 전년 대비 14.7% 증가했고 순이익은 571억원으로 3% 늘었다. 다만 매출은 8283억원으로 7.1% 감소했다.KAI는 KF-21 전투기 개발, LAH 양산, 상륙 공격헬기 등의 국내 사업 외에도 FA-50 전투기를 중심으로 말레이시아, 폴란드 등과의 수출 성과를 이어가고 있다. LIG넥스원은 매출 9454억원, 영업이익 776억원을 기록했다. 전년 대비 56.3%, 57.9% 각각 늘었다. 유도무기 분야 수출 확대와 UAE 수출이 실적 개선의 주요인이다.국내 방산업체들이 고르게 견조한 실적을 보이며 ‘K방산 4강’의 수주잔고는 100조원을 돌파했다. 한화에어로스페이스가 31조7000억원, KAI가 26조6733억원, 현대로템이 21조6370억원, LIG넥스원이 23조4665억원으로 각각 수년치 일감 확보에 성공했다.올 상반기 기준 이들 빅4 기업의 수주 실적은 역대 최대 수준이며 수익성과 성장성 모두에서 황금기에 진입했다는 평가를 받고 있다.이번 수주 호조의 배경에는 유럽의 재무장 기조가 있다. 나토는 2035년까지 회원국 국방비를 국내총생산(GDP)의 5% 수준까지 확대하기로 합의했으며 특히 러시아 재침공 가능성에 직면한 동유럽 국가들은 노후화된 무기 체계를 전면 교체 중이다.러시아는 2024년 기준 약 3만6000대의 주요 무기를 보유 중이나 이는 전쟁 전보다 절반 가까이 감소한 수준이다. 반면 부카레스트 나인(B9), 독일, 프랑스, 북유럽 등 주요 나토 회원국들의 무기 총량을 모두 합쳐도 러시아 전력의 3분의 2 수준에 그쳐 향후 무기 수요는 더욱 확대될 전망이다.이러한 안보 수요 확대는 K방산에 새로운 기회로 부각되고 있다. 유럽연합(EU)은 ‘바이 유러피안(Buy European)’ 정책을 강화하며 자국산 무기 우선 구매를 강조하고 있지만 공동 생산 및 기술이전 조건을 충족하는 경우 예외적으로 수입을 허용하고 있다.실제로 한국산 K9 자주포, K2 전차, FA-50 경공격기 등은 이미 폴란드, 루마니아, 핀란드 등에서 실전 배치돼 성능을 입증한 바 있다. 빠른 납기와 유연한 조건 협상 역량까지 더해져 유럽 시장 내 경쟁력을 인정 받고 있다.정부 역시 방산 수출 지원을 본격화하고 있다. 오는 9월 출범하는 ‘한-나토 방산협의체’는 나토 회원국 대상 수출 확대를 위한 교두보로 활용될 전망이다. 이 협의체는 무기 공동 획득, R&D, 군수지원 등 실질적인 협력으로 이어질 가능성이 크다.여기에 한국의 나토 고가시성 프로젝트(HVP) 참여 가능성이 하반기 방산 수주에 중요한 변수로 부상하고 있다. HVP는 나토가 회원국과 전략적 협력을 바탕으로 추진하는 대표 공동 사업으로 고가시성(high visibility)을 지닌 무기체계 공동 개발·조달·운영을 목표로 한다.한국은 지난 6월 헤이그에서 열린 나토 정상회의에서 HVP 참여 의사를 공식 전달했으며 이후 나토와의 실무 협의가 진행 중이다.업계도 HVP 참여가 한국 방산 수출의 질적 전환점이 될 것으로 보고 있다. 방산업계 관계자는 “HVP는 단순한 무기 판매가 아닌, 공동 개발·생산·유지보수까지 포함한 고도화된 전략 파트너십”이라며 “한국은 성능 입증을 마친 무기 플랫폼과 납기·가격 경쟁력을 모두 갖추고 있어 유럽 방산 시장 내 대체 불가능한 공급자로 부상할 가능성이 크다”고 말했다.K방산이 하반기에도 대형 수주와 전략 협력 기회를 지속해서 확보할 경우 EU의 지역 편향적 조달 정책 속에서도 새로운 입지를 다지게 될 것으로 보인다. 전문가들은 한국이 HVP에 참여하게 될 경우 나토 중심의 무기 공동개발 체계에 공식 편입되며 글로벌 방산 생태계에서 ‘핵심 전략 파트너’로 격상할 수 있다고 전망한다.업계 관계자는 “한국의 방산은 단순 수출 산업을 넘어 지정학적·전략적 자산으로 진화하고 있다”며 “HVP 참여는 향후 10년간 방산 수출 구조의 판을 바꾸는 결정적 전환점이 될 수 있다”고 했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com