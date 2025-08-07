"없어서 못 마신다며"...요즘 대세라는 '맥주'의 정체

당질과 퓨린을 줄인 저감 맥주가 소비자들에게 폭발적인 반응을 얻고 있다. 프리미엄 삿포로맥주의 저감맥주 ‘삿포로 생맥주 70’(삿포로 70)이 품절대란을 기록 중이다.7일 삿포로맥주의 한국 공식 수입사인 엠즈베버리지에 따르면 ‘삿포로 70’은 지난 6월 1일 정식 출시된 제품이다. 지난해 두 차례 한정 출시 때도 소비자들의 뜨거운 반응 속에 조기 완판을 기록했다. 엠즈베버리지는 이번 정식 출시를 위해 충분한 재고를 확보했는데도 일시 품절을 기록할 정도로 삿포로 70에 대한 소비자 반응이 뜨겁다고 전했다.최근에는 삿포로 70 제품과 관련한 소비자들의 온라인 후기가 올라오면서 품귀 현상도 나타나고 있다. 제품을 구입하기 위해 주변 매장을 방문했지만, 제품 구매에 실패했다는 후기가 있어 삿포로 70에 대한 관심이 더욱더 높아질 것으로 보인다.이 제품의 인기에는 더운 여름철 맥주를 찾는 소비 트렌드와 함께 헬시플레저와 저속노화 등 건강 관련 트렌드의 확산으로 분석된다. 특히 당질과 퓨린의 함량을 각각 70%씩 낮추면서도 풍미가 뛰어나 저감 맥주에 대한 편견을 깨고 헬시플레저 맥주 시장의 리더로 자리 잡고 있다.삿포로맥주를 수입 유통하는 엠즈베버리지의 삿포로맥주 관계자는 “최근 일본 맥주에 대한 소비자들의 관심도 증대와 헬시플레저 열풍으로 삿포로 70이 출시 두 달 만에 일시 품절을 기록했다”고 말했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com