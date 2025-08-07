예전에는 울릉도가 오징어 대표 산지였지만 해양 환경 변화로 인해 태안이 전국 최대 오징어 위판지로 부상하고 있다.
7일 태안군과 서산수협 등에 따르면 지난 7월 태안 신진항에서 위판된 오징어는 총 930t(톤)으로 지난해 같은 기간 108.9t 대비 8.5배 급증했다. 위판된 오징어는 냉장 선어 861t 살아있는 활어 69t이며 위판액은 약 118억원에 달했다.
수협 관계자는 “작년에 비해 수온이 다소 낮아졌고, 올해는 오징어 어군이 연안에 가까이 형성돼 조업 효율이 높았다”고 설명했다.
어획량이 늘면서 소매 가격도 하락세다. 지난해에는 2025마리 한 상자가 7만8만원이었지만 올해는 5만5000~6만5000원에 거래되고 있다.
반면 강원 동해안은 오징어 대흉년에 시달리고 있다. 강원도에 따르면 지난달 16~22일 일주일간 강원 동해안 전역에서 어획된 오징어는 단 29t이다.
지역별로는 강릉·동해 각 4t, 속초 15t, 삼척 2t, 고성 3t, 양양 1t에 그쳤다. 성수기 수요를 감당하기에는 턱없이 부족한 양이다.
수급 불균형은 가격 급등으로 이어졌다. 지난달 말 기준 오징어 20마리 1두름 최고 가격은 29만1000원까지 치솟았으며 바닷가 횟집 물회 가격도 2만5000~3만2000원 수준에서 매일 ‘시가’로 조정되는 상황이다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지