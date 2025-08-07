강원 강릉시 주문진항 어판장에서 어민들이 채낚기 어선이 잡아 온 오징어를 선별해 상자에 담고 있다. 사진=연합뉴스

충남 태안 앞바다에 오징어 풍년이 들었다.예전에는 울릉도가 오징어 대표 산지였지만 해양 환경 변화로 인해 태안이 전국 최대 오징어 위판지로 부상하고 있다.7일 태안군과 서산수협 등에 따르면 지난 7월 태안 신진항에서 위판된 오징어는 총 930t(톤)으로 지난해 같은 기간 108.9t 대비 8.5배 급증했다. 위판된 오징어는 냉장 선어 861t 살아있는 활어 69t이며 위판액은 약 118억원에 달했다.수협 관계자는 “작년에 비해 수온이 다소 낮아졌고, 올해는 오징어 어군이 연안에 가까이 형성돼 조업 효율이 높았다”고 설명했다.어획량이 늘면서 소매 가격도 하락세다. 지난해에는 2025마리 한 상자가 7만8만원이었지만 올해는 5만5000~6만5000원에 거래되고 있다.반면 강원 동해안은 오징어 대흉년에 시달리고 있다. 강원도에 따르면 지난달 16~22일 일주일간 강원 동해안 전역에서 어획된 오징어는 단 29t이다.지역별로는 강릉·동해 각 4t, 속초 15t, 삼척 2t, 고성 3t, 양양 1t에 그쳤다. 성수기 수요를 감당하기에는 턱없이 부족한 양이다.수급 불균형은 가격 급등으로 이어졌다. 지난달 말 기준 오징어 20마리 1두름 최고 가격은 29만1000원까지 치솟았으며 바닷가 횟집 물회 가격도 2만5000~3만2000원 수준에서 매일 ‘시가’로 조정되는 상황이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com