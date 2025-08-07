뉴스1

이재명 대통령의 국정 운영을 긍정적으로 평가한 비율이 직전 조사보다 1%포인트(p) 상승한 65%를 기록했다는 여론조사 결과가 7일 나왔다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 4∼6일 만 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 진행한 전국지표조사(NBS)에서 '이 대통령이 대통령으로서 일을 잘하고 있다고 생각하는가'라는 질문에 '잘하고 있다'는 답변은 65%로 집계됐다. '잘못하고 있다'는 답변은 24%였다.이는 2주 전 실시된 직전 조사(7월 21∼23일) 대비 긍정 평가와 부정 평가가 각각 1%p와 2%p 상승한 것이다.이재명 정부의 국정운영 방향성에 대한 질문에는 '올바른 방향으로 가고 있다'는 응답이 63%, '잘못된 방향으로 가고 있다'는 응답은 27%로 각각 조사됐다.이념 성향별로는 진보층과 중도층에서는 '올바른 방향'이라는 응답이 각각 92%, 63%로 높았고, 보수층에서는 '잘못된 방향'이라는 답변이 59%였다.정당 지지도에서는 민주당이 44%로 직전 조사보다 1%p 상승했다. 국민의힘은 1%p 하락한 16%를 기록하며 최저치를 또다시 경신했다.이밖에 조국혁신당과 개혁신당이 각 3%, 진보당 1%였다.NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌고, 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 14.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.강홍민 기자 khm@hankyung.com