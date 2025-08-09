뉴욕증권거래소(NYSE) 현장. 8월 5일(현지시간) 오전 거래 시간 동안 트레이더들이 분주히 움직이는 가운데 주식시장 수치가 전광판에 표시되고 있다. 사진=연합뉴스

◆AI 우려 해소

◆관세·감세·규제완화·에너지 가격 인하

◆인플레이션 가능성

◆고용 지표 부진도

하지만 연말까지 우상향 가능성

7월 말 스탠더드앤드푸어스(S&P)500이 신고가를 경신했다. 올해 상반기만 하더라도 미국 시장에 대한 걱정이 많았다. 1월에는 딥시크 충격이 작년까지 미국 시장을 이끌었던 인공지능(AI) 하드웨어 산업에 대한 과잉공급을 걱정하게 했다. 4월에는 전례 없는 도널드 트럼프의 관세정책으로 불확실성이 극에 달했다. 미국 경제 정책에 대한 신뢰가 무너졌고 재정적자 우려를 키우며 달러표시 자산 전반에 대한 의구심으로 이어졌다.신고가를 경신할 수 있었던 배경은 이런 걱정들이 해소됐기 때문이다. AI가 진화하면서 AI 인프라의 초과 수요가 확인된다. 딥시크에 대항하기 위해 미국에서는 생각하는 AI(Test Time Computing)가 주류로 자리 잡기 시작했다. 더 많은 컴퓨팅 연산량을 활용하는 AI 모델은 더 높은 성능을 발휘한다. 그 대신 생각하지 않는 AI보다 100배 더 많은 연산량이 필요하다. 4월 이후 주류로 자리 잡기 시작한 MCP(Model Context Protocol)라는 기술은 인간의 비물리적 행동을 대신하게 해주는 AI 에이전트의 확산을 가속하는 촉매로 여겨진다. 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 5월 대만 컴퓨텍스 행사에서 AI 에이전트가 이전 AI보다 100배에서 1000배 더 많은 컴퓨팅 연산량을 필요로 한다고 언급했다.올해 2분기 실적 시즌에 빅테크들은 AI 인프라 투자 가이던스를 상향했다. AI 하드웨어가 여전히 많이 부족하다는 것이다. 알파벳은 7월 말 실적발표에서 자신들의 데이터센터가 처리하는 연산 토큰량이 5월 기준 월간 480조 개에서 두 달 만에 두 배 증가한 980조 개가 됐다고 언급했다. AI 데이터센터가 처리해야 하는 연산량이 기하급수적으로 증가하고 있기 때문에 AI 인프라 투자를 늘려야 한다는 것이다.여기에 중국의 AI 소프트웨어 기업들이 빠르게 미국을 따라잡았지만 미국도 가만히 있지 않았다. 거듭되는 기술 진보로 미국 AI 대표 LLM인 오픈AI의 챗GPT와 알파벳의 제미나이(Gemini)는 계속 급증해 현재 월간활성사용자가 각각 수억 명에 달한다. 딥시크가 유발했던 우려를 지금은 아무도 걱정하지 않는다.관세정책과 재정적자 우려는 서로 퍼즐이 맞춰졌다. 스콧 베선트 재무장관은 3월 인터뷰에서 미국 경제 정책 구상을 설명하면서 4가지 정책의 축을 언급했다. 관세, 감세, 금융 규제완화, 에너지 가격 인하다. 핵심 목표는 미국 경제 효율화인데 관세로 미국에 일자리를 창출하고, 감세와 금융 규제완화로 활력을 불어넣고, 에너지 가격 인하로 디스인플레이션을 유발해 금리 안정화를 도모하겠다는 의지다.7월 4일 미국 독립기념일에 서명된 OBBBA 법안은 미국의 대규모 감세안을 포함한다. 미국 CBO에 따르면 해당 법안은 향후 10년간 3.4조 달러의 정부부채를 유발할 것으로 추정된다. 적지 않은 숫자다. 그런데 관세 세입과 금융 규제완화, 여기에 스테이블코인 산업까지 퍼즐이 맞춰지면서 재정적자 우려를 덜어냈다. 관세정책이 윤곽을 드러낸 상태에서 초고율 관세가 아닌 평균 15%의 보편 관세가 향후 10년간 유지된다고 할 때 예상되는 관세 세입으로 2조 달러가 언급되고 있다.여기에 미국 재무부 산하 차입자문위원회가 추정하고 있는 스테이블코인 산업이 2028년까지 소화해줄 수 있는 미국 단기채 물량을 1조 달러로 추정하고 있다. 금융 규제완화로 미국 은행들이 추가적으로 매입해줄 수 있는 미국채 여력이 4000억 달러로 추정된다. 숫자를 종합해보면 감세가 유발하는 재정적자 우려가 다른 정책과 맞물려 걱정이 희석된 것이다. 대규모 감세법안이 통과되었음에도 미국채 금리가 급등하지 않는 이유라고 본다.남은 우려는 두 가지인 듯하다. 첫째는 인플레이션이다. 관세 인플레이션 압력이 아직 물가에 반영되지 않았다는 시각이 많다. 기존에 당겨진 수요가 추후 인플레 우려를 자극할 수 있다는 것이다. 둘째는 경기침체 가능성이다. 8월 초 발표된 미국 고용 지표가 부진했다. 5, 6월의 비농업 취업자의 전월 대비 증가분이 약 24만 명 하향조정되며 월간 1만 명 수준으로 하락했는데 지난 35년 평균이 12만 명 수준인 것을 감안하면 하향된 숫자는 침체를 걱정하게 한다. 이 중 인플레가 더 무서운 이유는 물가가 오르면 금리인하 가능성도 낮아져 통화정책이 불안한 경기를 부양하지 않을 수 있다는 걱정 때문이다.그런데 이렇게 생각해볼 수도 있겠다. 먼저 인플레이션은 관세가 재화 물가에 국한될 가능성을 고려해야 할 것이다. 소비자물가지수(CPI) 바스켓 구성 중 에너지와 농산물을 제외한 품목의 비중은 약 21%다. 관세 충격이 물가 압력을 직접적으로 유발할 수 있는 부분이 물가 바스켓의 5분의 1이라는 뜻이다.그런데 최근 CPI 중 33%를 차지하는 주택임대료가 하향 안정화 추세에 있다. 주택 가격에 연동되는 임대료다. 레드핀(Redfin) 분석에 따르면 현재 미국 주택 판매자가 구매자보다 50.9만 명 더 많은데 최근 10년간 가장 큰 격차다. 여기에 에너지 물가까지 안정되고 있는 점을 고려하면 관세 충격에 따른 재화 물가 압력이 들어와도 다른 바스켓 물가들의 안정이 상쇄해줄 가능성도 있다.주식시장에서 경기침체를 걱정하는 이유는 기업 실적이 함께 하향조정되며 주가 하락을 유발하기 때문이다. 고용 지표가 5월부터 부진했기 때문에 경기침체가 기업 실적을 끌어내리려면 2분기 실적발표부터 확인이 돼야 한다. 그런데 8월 1일 기준 S&P500 기업 중 3분의 2가 발표를 마쳤고 이 중 81%가 실적 서프라이즈를 발표했다. 과거 5년 평균 이 수치가 77%인 점을 고려하면 경기침체 우려가 무색하게 이번 실적 시즌은 분위기가 좋다.고용은 소비의 근간으로 고용 상황 둔화는 소비재 기업들의 실적 악화로 나타난다. 그렇지만 지금 시장을 이끌고 있는 AI 기업들은 ‘투자’에 연동된 기업들이다. 기업들이 AI 시장 선점, 비용 최적화 등을 위해 지출하는 ‘투자’가 다시 기업 실적으로 이어지는 것이다.7월 미국 시장은 단기 이평선이 장기 이평선을 상향 돌파하는 골든 크로스를 형성했는데 추세 상승장의 신호로 여겨진다. 여전히 걱정이 많은 시장이지만 주식은 항상 걱정의 벽을 타고 오른다. 미국 시장에 대해서는 기존 주도주 중심으로 연말까지 우상향 추세를 생각하고 접근해도 좋겠다.황수욱 메리츠증권 애널리스트