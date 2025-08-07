제주 더 시에나 프리모, 오픈 특전 객실 1+1

하이엔드 리조트 '더 시에나 프리모'가 오픈 기념 1+1 단독 특전을 선보인다고 7일 밝혔다.이번 단독 특전은 오는 12일까지 7일간 예약 가능한 한정 혜택으로, 투숙 기간은 8월 7일부터 11월 30일까지다.특히 황금연휴 기간을 제외하면 가을 시즌 내내 활용 가능해, 가성비 · 가심비 모두 잡은 ‘프리미엄 호캉스’ 기회를 제공한다.이번 혜택의 핵심은 객실 1+1 구성이다. 2박 투숙 시, 조식 2인(1회), 5만원 상당의 야외 썬베드 이용권(3시간, 1회)뿐 아니라, 고급 한식 디너 코스 2인(1회)까지 포함돼 있다. 또한 1박 특전에는 룸 온니로 단 하루 예약만 해도 조식 2인과 썬베드 이용권이 제공된다.더 시에나 프리모 관계자는 "호텔을 찾는 고객들이 가장 중요하게 생각하는 것이 식사"라며 "이번 특전은 까보스코 레스토랑에서 하루의 시작과 마무리 식사를 모두 책임지기 때문에 만족스러운 미식 경험과 완벽한 호캉스를 계획할 수 있을 것"이라 전했다.특히 저녁 시간대에는 전복쌈과 인삼 튀김, 옥돔 어만두, 신선로, 전복죽 등으로 구성된 고급 한식 코스가 마련돼 품격 있는 로컬 미식 경험을 선사한다.또한 더 시에나 프리모에서만 만날 수 있는 대표 콘텐츠인 ‘미디어 파사드 쇼’도 눈길을 끈다. 이는 국내 최초로 야외 수영장에서 상시 운영되는 압도적 스케일의 미디어쇼로, 폭 44m 규모의 대형 스크린에서 펼쳐지는 미디어 아트가 시선을 압도한다.이색적인 밤의 감성은 ‘미니 콘서트’로 이어진다. 야외 수영장과 샹들리에 로비에서 진행되는 공연이 매일 3부로 나뉘어 시행된다. 콘서트 또한 투숙객에게 무료로 제공된다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com